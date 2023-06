11 Kilo in 2 Wochen abnehmen? Das bringt die Eier-Diät wirklich

Von: Sophia Lother

Teilen

Sie gelten als Geheimtipp, um das Wunschgewicht zu erreichen. Doch helfen Eier tatsächlich beim Abnehmen und wie funktioniert die Eier-Diät? Einen Überblick finden Sie hier.

Kassel – Es gibt derart viele Abnehm-Tipps und Diäten, dass viele sich schnell schier überrollt fühlen, sobald sie sich in der Suchmaschine ihres Vertrauens informieren wollen. Ob Japan-Methode, Volumetrics-Diät oder ein einfaches Hausmittel zum Abnehmen – vieles soll und einiges kann helfen. Kein Wunder, denn wie in vielen Fällen gilt hier die Devise: Viele Wege führen zum Ziel.

Doch nicht alles, was als Wunder für die Gewichtsreduktion verkauft wird, hilft auch tatsächlich. Vor einiger Zeit machte die Eier-Diät Schlagzeilen. Doch was ist dran?

Bei einer Diät-Methode spielen Eier eine zentrale Rolle beim Abnehmen. (Symbolfoto) © Imago

Eier-Diät: Was steckt hinter der Abnehm-Methode?

Eine der bekanntesten Eier-Diäten ist die “gekochte Eier Diät”. Sie wird unter anderem von Arielle Chandler propagiert, die ein Buch hierzu veröffentlichte. Ein klassischer Tag kann laut dem Gesundheitsportal Healthline folgendes beinhalten:

Frühstück : Mindestens zwei Eier, zwei Portionen Gemüse und eine Portion Obst

: Mindestens zwei Eier, zwei Portionen Gemüse und eine Portion Obst Mittagessen : Eier oder mageres Eiweiß und kohlenhydratarmes Gemüse

: Eier oder mageres Eiweiß und kohlenhydratarmes Gemüse Abendessen: Eier oder mageres Eiweiß und kohlenhydratarmes Gemüse

Was bringt die Eier-Diät beim Abnehmen? Ein Überblick

Demnach soll es möglich sein, mit der Diät bis zu elf Kilogramm in nur zwei Wochen abzunehmen. Zwar haben bereits auch Stars wie Nicole Kitman diese Diät genutzt und über Abnehmerfolge berichtet, dennoch sollten Abnehm-Willige bei dieser Methode sehr vorsichtig sein und sie keinesfalls über einen längeren Zeitraum anwenden. Das hat zwei Gründe. Einerseits ist die Abnehm-Methode extrem restriktiv. Viele Nahrungsmittel sind tabu, was zu einer einseitigen Ernährung mit im Zweifel gravierenden Folgen für die Gesundheit führen kann. Außerdem ist bei restriktiven Diäten der Jojo-Effekt nur schwer vermeidbar, sobald wieder auf “normale” Essgewohnheiten gewechselt wird.

Ernährungsberaterin Amy Shapiro fasst es gegenüber dem Portal Everydayhealth kurz und knapp zusammen: „Es gibt nichts Magisches an Eiern“, erklärt sie und fügt an: „Es ist nur etwas, das Sie ausprobieren sollten, wenn Sie schnell Ergebnisse sehen möchten und es für Sie in Ordnung ist, sich für kurze Zeit eingeschränkt zu fühlen.“ Die Diät fördere aber keinesfalls eine gesunde Einstellung zum Thema Essen. Während die Eier-Diät also nicht zu empfehlen ist, ist der Ansatz nicht vollkommen falsch. Eier können tatsächlich eine gewisse Rolle beim Abnehmen spielen, wie einige Studien ergaben.

Abnehmen: Zehn eiweißreiche Lebensmittel können dabei helfen Fotostrecke ansehen

Mit Eiern etliche Kilos verlieren: Abnehm-Studien liefern Hinweise

Einer der Vorreiter in Sachen „Abnehmen mit Eiern” ist eine Studie der Saint Louis Universität. Im Jahr 2007 wurde bei 152 Probanden der Einfluss von Eiern zum Frühstück auf den Abnehmerfolg untersucht. Die Ergebnisse veröffentlichten die Wissenschaftler im Interntional Journal of Obesity .

Die übergewichtigen Versuchsteilnehmer wurden in vier Gruppen aufgeteilt. Zwei Gruppen bekamen ein Frühstück mit zwei Eiern, die anderen beiden ohne Ei, aber mit der gleichen Kalorienanzahl serviert. Zudem bekam jeweils eine dieser Gruppen noch eine Diät mit einem Energiedefizit von 1000 kcal auferlegt. Es zeigte sich den Wissenschaftlern zufolge: Die Gruppe, die zwei Eier täglich frühstückte und Diät machte, hatten nach acht Wochen 61 Prozent mehr abgenommen, als die Gruppe, die zwar Diät machte, aber keine Eier zum Frühstück aß.

Inhaltsstoffe Ei der Gewichtsklasse L (etwa 70 Gramm) Hochwertiges Protein 9 Gramm Fett 8 Gramm (hauptsächlich im Eigelb) Spuren von Kohlenhydraten Vitamine A, B, D, E und K Quelle: Bundeszentrum für Ernährung

Helfen Eier beim Abnehmen? Das sagt die Wissenschaft

In China wurde ein ähnliches Studiensetting mit 156 übergewichtigen Versuchsteilnehmern im Jahr 2014 untersucht. Ein Frühstück erhielt wiederum Ei, während das der anderen Gruppe keine Eier enthielt. Die Ergebnisse wurden im Journal Hormone Research in Paediatrics veröffentlicht. Eier schienen hier tatsächlich langfristig beim Abnehmen helfen zu können: „Die anschließende Nahrungsaufnahme zur Mittagszeit und das Körpergewicht waren bei Probanden, die ein Eierfrühstück zu sich nahmen, verringert, während das Sättigungsgefühl zunahm”, so die Forscher.

Hinweis der Redaktion Die in diesem Artikel genannten Tricks und Informationen können eine gesunde und ausgewogene Ernährung nicht ersetzen. Nutzen Sie unsere Ernährungs-Tipps lediglich als Ergänzung zu einer ansonsten vielseitigen und gesunden Ernährung. Eine zu einseitige Diät kann gefährlich sein und Essstörungen begünstigen. Die Informationen ersetzen in keinem Fall eine professionelle Beratung und sind nicht zur eigenständigen Diagnose oder Behandlung gedacht.

Es zeigt sich also, während Eier durchaus dabei helfen können, im Rahmen einer gesunden Ernährungsumstellung deutliche Abnehmerfolge zu erzielen, sollte von einer rigorosen Eier-Diät lieber Abstand gehalten werden, vor allem wenn sie derart restriktiv ist. (slo)