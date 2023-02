Leere Versprechungen? Verbraucherschützer warnen vor diesen Gesundheitsprodukten

Von: Michelle Mantey

Teilen

Experten mahnen: Bei Gesundheitsprodukten aus dem Internet ist besondere Vorsicht geboten. Oftmals halten die Produkte nicht das, was sie versprechen.

Kassel – Entgiftungspflaster oder Holzklötze für die Füße – immer mehr Gesundheitsprodukte werden online beworben. Im Internet versprechen sie Krankheiten vorzubeugen oder Schmerzen zu lindern. Doch nun warnen Verbraucherschützer vor falschen Versprechen. Der SWR Marktcheck hat einige dieser Gesundheitsprodukte auf ihre Wirksamkeit untersucht. Dabei haben sie festgestellt, dass nicht alle Produkte eine positive Wirkung auf die Gesundheit haben. Das berichtet HNA.de.

Saftkuren zur Entgiftung sind zurzeit total im Trend. Neuerdings soll man auch über die Füße entgiften können und das nur mit einem Pflaster. An den Fußsohlen aufgeklebt soll es über die Schweißdrüsen an den Füßen Giftstoffe aus dem Körper entziehen. Dermatologe Sebastian Kahl berichtet gegenüber dem SWR, dass ein Pflaster alleine nicht ausreiche, um den Körper vollständig zu entgiften. Giftstoffe sind laut Kahl im gesamten Körper verteilt. Daher können die Schweißdrüsen in den Füßen nicht für eine vollständige Entgiftung des Körpers sorgen. Hauptsächlich werden Giftstoffe durch die Leber und Niere transportiert.

Diese Gesundheitsprodukte sind laut Verbraucherschützer bedenklich

Ein anderes Produkt, vor dem Verbraucherschützer warnen, ist ebenfalls für die Füße; sprichwörtlich. Es heißt „Fußretter“ und verspricht Menschen mit Fußschmerzen oder -fehlstellungen zu helfen. Es handelt sich bei diesem Gesundheitsprodukt um einen kleinen Holzblock. Er soll beim Trainieren der Füße unterstützen. Zusätzlich werden Übungen gegen die verschiedenen Fußerkrankungen wie Hallux valgus, einer Fehlstellung der Großzehe, gezeigt.

Doch das Testergebnis ist laut SWR ernüchternd: Eine Erstanalyse zeigt, dass die Fehlbelastung des Probanden nicht ausgeglichen werden konnte. Das Versprechen des Herstellers kann den Testergebnissen zufolge nicht eingehalten werden. Zudem kann das Training auch einfach zu Hause auf einer Treppe durchgeführt werden, dafür wird kein Holzblock benötigt. Je nach Fußbeschwerden werden spezielle Übungen empfohlen, so auch bei Beschwerden durch einen Hallux valgus. Ein häufiges Problem sind für viele die kalten Füße. Hierfür gibt es wesentlich effektivere Tipps, die die Durchblutung anregen können.

Laut MSD Manual bei Fußschmerzen oder -fehlstellungen folgende Behandlungsmöglichkeiten:

Anderes Schuhwerk oder Einlagen : Die meisten Erkrankungen oder Fehlstellungen lassen sich durch spezielle Einlagen oder andere Schuhe beheben

oder : Die meisten Erkrankungen oder Fehlstellungen lassen sich durch spezielle Einlagen oder andere Schuhe beheben Orthesen : Durch spezielle Orthesen kann der Druck des Fußes verlagert werden

: Durch spezielle Orthesen kann der Druck des Fußes verlagert werden Schmerzstillende Injektionen : Können schwerzverringernd und muskelkrampflösend wirken

: Können schwerzverringernd und muskelkrampflösend wirken Kortikosteroidspritze : Können gegen Entzündungen wirken

: Können gegen Entzündungen wirken Operation: Wenn alle anderen Behandlungsmaßnahmen nicht helfen, kann ein operativer Eingriff notwendig sein

Eine Babymütze wird als Gesundheitsprodukt verkauft, doch Verbraucherschützer warnen

Elektromagnetische Strahlungen sind laut der Wissenssendung Quarks quasi überall. Sie können beispielsweise durch Stromleitungen, WLAN oder Mobilfunk entstehen. Nach Einschätzungen der Weltgesundheitsorganisation (WHO) stellen diese Strahlungen kein Risiko für die Gesundheit dar. Dennoch halten sich Verschwörungstheorien, dass Menschen durch Strahlen ferngesteuert werden, hartnäckig.

Ein Stück Holz verspricht Fehlstellungen an den Füßen auszugleichen, doch Verbraucherschützer warnen vor diesem Gesundheitsprodukt. © Cavan Images/Imago

Besorgte Menschen möchten daher sich selbst und ihre Kinder vor den Strahlungen schützen. Eine Babymütze soll für den nötigen Schutz sorgen. In dieser wurden Silberfäden angearbeitet, die nach Versprechen des Herstellers 99,5 Prozent der elektromagnetischen Strahlungen abhalten sollen. Jedoch benötigt man nach Bericht der Verbraucherschützer des SWR einen Ganzkörperanzug, um Strahlen effektiv fernzuhalten. Eine Mütze mit Silberfäden ist allein nicht ausreichend. Das Produkt macht also zweierlei leere Versprechungen: Nicht nur, dass von den Strahlen keine tatsächliche Gefahr ausgeht, die Mütze würde auch keinen Schutz vor ihnen bieten.

Hinweis der Redaktion Die in diesem Artikel genannten Informationen ersetzen nicht den Gang zu einem Arzt oder einer Ärztin. Nur Fachleute können die richtige Diagnose erstellen und eine geeignete Therapie einleiten. Die Einnahme von Medikamenten oder auch Nahrungsergänzungsmitteln sollte vorher mit einem Arzt oder einer Ärztin abgesprochen werden.

Generell mahnen Verbraucherschützer vor dem Kauf von Gesundheitsprodukten aus dem Internet. Bevor man in eine Marketingfalle tappt und auf falsche Versprechungen hereinfällt, sollte man einen Arzt fragen und mit ihm eine mögliche Behandlung besprechen. Viele Gesundheitsprodukte wie Hilfsmittel oder Arzneimittel gibt es auch auf Kassenrezept. Hier kann man sicher sein, dass diese Produkte ausreichend auf ihre Wirksamkeit geprüft wurden. (mm)