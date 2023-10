Vorsicht bei Kürbis, Zucchini und Kartoffel: Die Gemüsesorten können der Gesundheit schaden

Von: Anna-Lena Kiegerl

Bei manchen Gemüsesorten heißt es: Vorsicht! Sie enthalten tückische Giftstoffe. Verbraucher sollten daher auf Geschmack und Optik achten.

München – Besonders in der Herbstzeit ist der Kürbis für viele Menschen eine Freude. Dabei ist das Gemüse sehr vielseitig. Denn egal ob als schaurige Deko zu Halloween, oder als Lebensmittel in den verschiedensten Gerichten, zum Beispiel Kürbissuppe oder Kürbisgemüse, sind sie beliebt. Doch wussten Sie, dass der Kürbis auch gefährlich werden kann? Denn unter bestimmten Voraussetzungen ist der beliebte Allrounder giftig. Und nicht nur das, auch andere Gemüsesorten sind weniger harmlos, als sie scheinen.

Giftiges Gemüse: Hobbygärtner aufgepasst!

Der Stoff Cucurbitacine ist ein Zellgift und kann Lebensmittelvergiftungen hervorrufen. Symptome wie Übelkeit, Erbrechen, Magenkrämpfe, Durchfall bis hin zur lebensbedrohlichen hämorrhagischen Gastroenteritis können auftreten. Er befindet sich in Kürbisgewächsen, worunter neben Kürbissen auch Zucchini, Gurken und Melonen zählen. So landete beispielsweise eine Frau, die Zucchini verzehrte, im Krankenhaus. Vor dieser Gefahr warnt das Chemische und Veterinäruntersuchungsamt Baden-Württemberg auf seiner Website.

Da bei Speisesorten dieser Gemüsearten die Fähigkeit zur Bildung von Cucurbitacinen, durch Züchtung, entfernt wurde, sind Zucchini, Kürbis und Co. eigentlich auch gefahrlos verzehrbar. Dennoch besteht die Gefahr, dass der Stoff zurück ins Gemüse kehrt. Darauf sollten insbesondere Hobby-Gärtner achten, da durch Selbstvermehrung des Saatguts eine Rückkreuzung mit Wildtypen möglich ist. Beispielsweise Zierkürbisse stellen hier eine Gefahr dar, da diese im Gegensatz zu Speisekürbissen, Cucurbitacine enthalten. So können die Pflanzen also spontan zurückmutieren. Auch andere Gründe, wie Verletzungen der Pflanze oder Trockenstress, werden als Auslöser dafür vermutet.

Dennoch müssen Liebhaber nicht auf das geliebte Gartengemüse verzichten. Denn giftige Früchte sind bereits am Geschmack erkennbar. So lassen sich Cucurbitacine am sehr bitteren Geschmack erkennen. Dieser ist sogar so stark, dass die meisten Verbraucher eher vom Verzehr absehen würden. Ist ein Kürbisgewächs also bitter, sollte man unbedingt vom Verzehr absehen und es direkt ausspucken.

Geschmackstest: Finger weg von bitteren Zucchini und Kürbissen

Auch für Hobbygärtner gibt es einen wichtigen Tipp. So erklärt Maria Roth, Leiterin des Chemischen- und Veterinäruntersuchungsamts Stuttgart, gegenüber der SZ: „Verbraucher sollten jedes Jahr frisches und zertifiziertes Saatgut kaufen.“ Generell kann bitteres Gemüse auch bei kommerziell vermarkteten Früchten vorkommen. Dies ist jedoch selten.

Kürbisse sind vor allem im Herbst beliebt – doch sie können auch gefährlich werden. © Edwin Remsberg/Imago

Dabei sind Kürbisse, Zucchini und Co. nicht die einzigen Gemüsesorten, die für die Gesundheit schädlich sein können. So warnt die Verbraucherzentrale vor Verzehr von grünen Tomaten, sowie grünen und stark keimenden Kartoffeln. Denn diese Sorten zählen zu den Nachtschattengewächsen. Sie produzieren Alkaloide, wozu Solanin und Tomatin zählen. Diese können gesundheitsschädigend sein. Vor allem Solanin-Vergiftungen können gefährlich werden. So zeigt sich eine leichte Vergiftung durch ein Kratzen und Brennen im Hals, sowie Magen-Darm-Beschwerden. Bei einer schweren Vergiftung kommen zu diesen Symptomen Bewusstseinsstörungen hinzu. Eine große Menge an Tomatin kann insbesondere Übelkeit und Erbrechen verursachen.

Vor allem bei dem beliebtesten Gemüse der Deutschen, der Kartoffel, sollte daher einiges beachtet werden.

Gesundheitsschädigendes Gemüse: Darauf sollte man bei der Kartoffel achten

Dunkel, kühl und trocken lagern

Grüne Stellen, sowie Spross-Knospen und Keime entfernen

Mit Schale nur unverletzte und frische Kartoffeln essen (Kinder nur ohne Schale)

Alte, eingetrocknete, grüne und stark keimende Kartoffeln nicht mehr essen

Bittere Kartoffelgerichte nicht essen

(Quelle: Verbraucherzentrale)

