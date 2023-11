Wurst-Rückruf wegen Glassplittern: Innere Verletzungen drohen

Von: Sarah Neumeyer

Für gleich fünf Produkte muss eine Fleischerei einen Rückruf starten. Die Produkte wurden lediglich in einem Bundesland verkauft.

Kassel – Aufgrund einer möglichen Verunreinigung mit Glassplittern hat die Fleischerei & Direktvermarktung Schicketanz GbR einen Rückruf für mehrere Wurst-Produkte gestartet. Diese wurden lediglich in Sachsen verkauft, informiert das Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit. In anderen Bundesländern wurden die Produkte demnach nicht vermarktet.

Eine Verunreinigung von Lebensmitteln mit Fremdkörpern kann schwerwiegende gesundheitliche Auswirkungen haben und ist ein häufiger Grund für einen Rückruf. Auch Bohnen werden aktuell wegen einer möglichen Verunreinigung mit Glassplittern zurückgerufen. Bei einem Verzehr von verunreinigten Produkten drohen Verletzungen im Mund- und Rachenraum sowie innere Blutungen, informiert das Verbraucherportal produktwarnung.eu.

Wegen einer möglichen Verunreinigung mit Glassplittern hat eine Fleischerei aus Sachsen einen Rückruf gestartet. Das Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Verbraucherschutz informiert. © Marco Stepniak/Imago

Wurst-Rückruf wegen Glassplittern: Beim Verzehr drohen innere Verletzungen

Von dem aktuellen Wurst-Rückruf sind fünf Produkte betroffen, die in Gläsern verkauft werden. Es gibt die Wurstkonserven jeweils in zwei Verpackungsgrößen: als 150-Gramm-Packung und als 200-Gramm-Packung. Die Fleischerei bittet Kundinnen und Kunden „vorsorglich evtl. noch vorhandene Gläser mit dem MHD 31.03.2024 zurück in eine unserer Filialen zu bringen“, informiert das Unternehmen aus Sachsen in einer Mitteilung.

Produkt Mindesthaltbarkeitsdatum Hausmacher Hackfleisch vom Schwein gegart 31.03.2024 Hausmacher Leberwurst 31.03.2024 Hausmacher Blutwurst 31.03.2024 Jagdwurst 31.03.2024 Sülzwurst 31.03.2024

Rückruf ausgeweitet: Alle Wurst-Produkte in Gläsern betroffen

Laut der Mitteilung gehe es hauptsächlich um das „Hausmacher Hackfleisch“. Nach einer Aufforderung des Lebensmittelüberwachungs- und Veterinäramts (LÜVA) seien jedoch auch alle anderen Wurstsorten in Gläsern von dem Rückruf betroffen.

Wie die Fleischerei aus Sachsen weiter mitteilt, werde die Wurst ausgetauscht oder der Kaufpreis zurückerstattet. Für Rückfragen zum Rückruf stehe das Unternehmen unter der Telefonnummer 034382/403040 zur Verfügung. (sne)