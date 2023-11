Glücksklee fürs neue Jahr: Mit ein wenig Pflege kann er mehrere Jahre alt werden

Von: Franziska Irrgeher

Silvester ist vorbei und manchen wurde ein Glücksklee geschenkt. Mit der richtigen Pflege wird daraus eine langlebige Zimmerpflanze.

Glücksklee ist ohnehin eine interessante Pflanze, doch vor allem an Silvester oder fürs neue Jahr verschenken ihn viele. Wer einen Klee geschenkt bekommen hat, sollte ihn richtig pflegen. Denn die Pflanze hat gewisse Ansprüche, bietet dafür aber ein schönes Schauspiel mit ihren Blättern.

Glücksklee pflegen: So bleibt Ihnen die Pflanze lange erhalten

Der Glücksklee ist nicht nur zu Silvester beliebt – als Zimmerpflanze ist er mehrjährig und robust. © Panthermedia/Imago

Glücksklee gibt es in Grün und Rot. Die Pflanze ist ein Sauerklee, zu dessen Familie auch der im Garten eher unbeliebte Horn-Sauerklee zählt. Die grüne Version der Topfpflanze ist Oxalis deppei/tetraphylla, die rote Oxalis triangularis. Wie der Name schon andeutet, hat roter Klee keine vier, sondern lediglich drei Blätter. Das macht ihn aber nicht minder schön. Zu Silvester wird dennoch meist der grüne Glücksklee verschenkt.

Besonders ist an Oxalis – abgesehen davon, dass er Glück bringen soll – vor allem die Bewegung der Blätter. Während diese sich tagsüber bei guten Bedingungen ausbreiten und gerade abstehen, klappt der Glücksklee sie abends wie einen Regenschirm zusammen und erst am Morgen wieder auf. Das niedliche Schauspiel lässt sich im Zeitraffer gut festhalten.

Glücksklee pflegen: So funktioniert die Pflege der Glückspflanze

An sich ist Glücksklee – im Folgenden beziehen wir uns nur auf den grünen Klee – recht anspruchslos. Nicht zu warm sollte es sein, zudem mag er es hell und eine hohe Luftfeuchtigkeit, wie der Norddeutsche Rundfunk (NDR) berichtet. Der NDR rät zum Auspflanzen des Klees, sobald es warm genug ist. Das Problem dabei: Im späten Herbst muss der Klee wieder zurück ins Warme, denn er ist nicht winterhart. Sie können ihn daher auch einfach in der Wohnung oder auf der Terrasse behalten. Übrigens kann der hübsche Klee sogar schön blühen!

So pflegen Sie Glücksklee richtig:

Standort: Kühl und sonnig sollte es sein. Maximal 18 Grad Celsius sind ideal, aber zu kalt darf es auch nicht werden. Ein Nordfenster eignet sich daher beispielsweise gut. Der Glücksklee mag viel Licht, aber keine trockene Heizungsluft. Wenn es warm genug ist, darf er auch nach draußen umziehen, halbschattig oder auch hell darf der Standort dann sein. Er sollte aber unbedingt windgeschützt stehen. Steingärten beispielsweise eignen sich. Oder das Beet, wie auch der NDR empfiehlt.

Erde: Sie sollte wasserdurchlässig sein. Normale Blumenerde tut es ebenso wie der Boden im Garten. Orientieren Sie sich auch am Substrat, in dem der Klee in den Topf gepflanzt wurde, dort ist meist etwas Sand enthalten. Bleibt der Klee im Topf, stellt sich diese Frage aber gar nicht.

Gießen: Dabei ist weniger mehr. Auch wenn der Sand anderes suggeriert: Glücksklee mag es nicht zu feucht. Lassen Sie das Substrat oben erstmal gut abtrocknen, ehe wieder gegossen wird. Während der Ruhephase im Winter ist noch weniger Gießen angesagt. Bestenfalls wässern Sie ihn von unten.

Düngen: Dabei können Sie es wie mit anderen Zimmerpflanzen halten und im Sommer etwa alle 14 Tage düngen.

Überwinterung: Hierbei haben Sie die Wahl. Entweder Sie stellen das Gießen rechtzeitig im Herbst ein, zusammen mit kalten Temperaturen wird der Klee dann die Blätter einziehen und nur die Zwiebeln überwintern. Oder aber Sie gießen weiter, wenn Sie den Klee an Silvester bekommen haben. Die Ruhephase verschiebt sich laut dem Mitteldeutschen Rundfunk dann auf das Frühjahr. Auch hier wird das Gießen zuvor eingestellt. Die Zwiebeln können Gartenfreunde dann ausgraben oder aber der Topf bleibt in einem kühlen Raum, ohne gegossen zu werden.

Schädlinge und Krankheiten: Von Schädlingen bleibt Glücksklee glücklicherweise meist verschont. Was jedoch bei zu viel Gießen droht, ist Wurzelfäule. Ein falscher Standort kann auch falschen Wuchs mit weichen Trieben begünstigen.

Werden all diese Punkte beachtet, gedeiht der Glücksklee auch noch lange nach Silvester und muss nicht in der Tonne landen.