Hier „glaubt einfach niemand an die Inflation“ — Glühwein-Preis begeistert Weihnachts-Fans

Von: Denise Dörries

Drucken Teilen

Eigentlich ist die Inflation in fast allen Lebensbereichen spürbar – auch auf dem Weihnachtsmarkt. Besucher in Münster könnten jedoch eine Überraschung erleben.

Münster — Für einen Abend die stressige Vorweihnachtszeit vergessen und mit Freunden auf dem Weihnachtsmarkt einen Glühwein trinken – für viele eine gelungene Ablenkung in diesen Tagen. Doch die Inflation hat auch vor dem Weihnachtsmarkt nicht Halt gemacht und so fließt das Geld in rauen Mengen über den Tresen, wie der heiße Wein in die Tassen.

Für eine Tasse roten Glühwein zahlt man auf manchen Weihnachtsmärkten bis zu sechs Euro. So aber nicht in Münster, denn dort gibt es einen Stand, bei dem der Preis für eine Tasse Glühwein auffallend günstig ist, wie auch ein User auf X (ehemals Twitter) bemerkte und mit einem Foto seinen Followern präsentierte.

Preisüberraschung: Für 2,50 Euro gibt es Glühwein in Münster

„In Münster glaubt einfach niemand an die Inflation“, schreibt der X-User über das Bild, welches die Preistafel eines Standes auf dem Weihnachtsmarkt in Münster zeigt. 2,50 Euro für eine Tasse roten Glühwein und nur einen Euro mehr für das weiße Exemplar. Diese Preise überraschten nicht nur den Verfasser, wie zahlreiche Kommentare unter dem Post aufzeigen: „Ob die Tassengröße auch gleich geblieben ist?“, fragt direkt ein Ungläubiger.

Andere Nutzer zeigten sich auch verwundert über die Tatsache, dass der Stand kein Pfand einnimmt und alles über Vertrauensbasis läuft. Auch der Preis für einen Becher Feuerzangenbowle kommt bei den X-Usern gut an. Einer kommentiert: „Hier ist man noch Mensch“, ein weiterer scherzt: „Das wären auch faire Dönerpreise.“

Doch neben des Preises gibt es eine andere wichtige Tatsache: der Geschmack. Über den allerdings lässt sich mit einem Blick auf die Kommentare wohl streiten. Während ein User kommentiert: „Jedes Jahr sind wir eig da und gehen da nur komplett besoffen runter“, gibt es auch ein paar vereinzelte Stimmen, die kommentieren, dass der Glühwein dort nicht schmecken würde. Doch ein User bringt es für einige Weihnachtsmarkt-Liebhaber auf den Punkt: „Muss ned schmecke, muss wirken.“

Die zwölf besten (Heiß-)Getränke vom Weihnachtsmarkt für zu Hause Fotostrecke ansehen

Weihnachtsmarkt in Münster als Vorbild: Das sind die teuersten Glühweinpreise

Während die Preise auf dem Münsteraner Weihnachtsmarkt erschwinglich zu sein scheinen, gibt es andere Märkte, wo dies nicht der Fall ist. Gemessen am durchschnittlichen Glühwein-Preis sind die Weihnachtsmärkte in Krefeld, Düsseldorf, Berlin, Leipzig, Dresden und München am teuersten. Die Spitze führt Hannover mit einem Preis von fünf Euro pro Tasse an. Ein Lichtblick gibt es aber: Vielerorts gibt es noch Glühwein für 3,50 Euro, darunter auch viele Städte im Ruhrgebiet.

Die Inflation macht auch nicht vor den Weihnachtsmärkten halt. Ein Stand auf dem Münsteraner Weihnachtsmarkt trotzt dem Preisanstieg und bietet Glühwein zu erschwinglichen Preisen an. © Screenshot/Twitter.com

Wer die oftmals überteuerten Preise auf dem Weihnachtsmarkt vermeiden möchte, kann sich das beliebte Wintergetränk auch nach Hause holen. Ab Herbst gibt es Glühwein meist schon in den Regalen der Supermärkte zu finden. (dd)