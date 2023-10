„Träume ich etwa?“ Kaufland-Kunde kann dieses Angebot nicht glauben

Von: Armin T. Linder

Ein Kaufland-Kunde kam vor einem Regal kräftig ins Stutzen. Denn was er sah, hielt er für ziemlich unwirklich – und wandte sich an Gleichgesinnte.

München – Es gibt sie immer wieder: die Produkt-Hypes, die Menschen in die Verbrauchermärkte rennen lassen – wo sie dann häufig leere Regale vorfinden, weil andere bereits zugegriffen haben. Bei Technik wie lange Zeit der PS5 dürften das noch viele nachvollziehen können. Aber bei Getränken? Gleich mehrfach gab es einen Run auf von Influencern herausgegebene Drinks. Im Ausland war das Prime, in Deutschland sorgte Streamer MontanaBlack mit seinem Gönrgy-Getränk für Aufsehen: Der Energy-Drink war lange Zeit kaum zu kriegen, bei eBay wurden wahnsinnige Preise aufgerufen.

Kaufland hat volle Auswahl des oft vergriffenen MontanaBlack-Energy-Drinks

Umso verblüffter reagiert nun ein Kaufland-Kunde beim Anblick eines Regals mit Koffeingetränken. So sehr, dass er sich an die Fan-Community von MontanaBlack bei Reddit wendet. „Träume ich etwa?“, fragt er. Und zeigt ein bestens ausgestattetes Regal mit Gönrgy-Dosen. Um welche Filiale es sich handelt, steht nicht dabei. Wohl aber der Hinweis: „Ein volles Gönrgy-Regal im Kaufland.“ Ob die gelbe Variante (Tropical Exotic), die blaue (Blueberry Coconut) oder die rote (Raspberry Cheesecake): Der geneigte Kunde hat volle Auswahl.

Gönrgy bei Kaufland: Selbst manchem Fan von MontanaBlack schmeckt das Getränk nicht

Was sagt uns das? Ein Reddit-Nutzer fällt ein deutliches Urteil: „Der Hype ist vorbei.“ Offensichtlich konnte das Getränk die Erwartungen mancher auch nicht erfüllen, wie sich zeigt. Wohlgemerkt: Die folgenden Kommentare stammen von Leuten aus der MontanaBlack-Fan-Community, die dem Streamer also wohlgesonnen sind. Trotzdem schreiben sie: „Hast scheinbar einen Albtraum“ oder „Schmeckt nicht so gut wie erhofft“. Der Entdecker des Regals sieht‘s ähnlich: „Den Eindruck hatte ich auch, ohne Sprudel würde es schmecken, aber der Sprudel macht den Geschmack kaputt.“

Ein anderer zieht einen ziemlich vulgären Vergleich, den wir hier nicht wiedergeben möchten. Ein weiterer fragt sich, ob Gönrgy überhaupt dauerhaft erhältlich sein wird: „Schmeckt jetzt nicht 10/10, aber man kann es ganz gut trinken. Ob es jetzt für immer im Regal bleibt und auch noch aktiv gekauft wird, kann ich nicht sagen, aber das hoff ich mal. Aber auch ganz wichtig: Kalt trinken, sonst schmeckts nicht geil.“ Immerhin bekommen alle, die das Hype-Getränk probieren möchten, nun wirklich eines. Ob es das aber wirklich braucht? Am Regal steht 1,49 Euro als Preis – immer noch stattlich im Vergleich mit ähnlichen Zucker-Koffein-Brausen. Wie ungesund sind Energy Drinks eigentlich? (lin)