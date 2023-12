„Enttäuschung fühle ich heute noch“: Netz diskutiert über kultige Schoko-Goldtaler

Von: Daniel Geradtz

Schokotaler sind Schokotaler. Nein, so einfach ist es tatsächlich nicht. Eine Diskussion im Internet zeigt, dass es zwei unterschiedliche Lager gibt.

München – Dass unschuldige Schoko-Goldtaler einmal die Internetgemeinde spalten würden, hätten wohl nur die wenigsten gedacht. Doch eine Diskussion, die am vergangenen Wochenende auf der Plattform Reddit entfacht ist, zeigt eindeutig, dass es in einer bestimmten Nische zwei Lager gibt. Erst zuletzt sorgte ein auf Reddit geposteter Netto-Aushang für reichlich Diskussion im Netz.

Diskussion um Schoko-Goldtaler auf Reddit entfacht

Alles begann mit einer simplen Frage. „Wer kam auf die Idee, diese Schokotaler vor ungefähr einem Jahr so zu ändern, dass da jetzt richtige Schokolade drin ist und nicht dieses Schokoladen Kaubonbon?“, stellt ein User in den Raum. Die Frage wird bereits mit dem ersten Posting beantwortet: „Da gibt es beide Varianten schon seit mindestens 20 Jahren.“ An dieser Stelle hätte man die Diskussion schließen können. Aber über Essen lässt sich bekanntlich leidenschaftlich streiten.

Auf Reddit ist eine hitzige Diskussion über die kultigen Gold-Schokotaler entfacht. © imago

Ein anderer User schreibt, er sei „jemand, der als Kind immer enttäuscht war, auf einem harten Stück sonst was rumzukauen, anstatt Schokolade zu kriegen“. Daraufhin entgegnet jemand anderes: „Bei mir war es umgekehrt. Mochte diese Kaumasse immer lieber als die Schokoladenvariante.“ Spätestens an dieser Stelle ist klar, dass die eigentliche Frage in den Hintergrund gerückt ist.

Schoko-Goldtaler wecken Kindheitserinnerungen

In der Diskussion um die Euro-Münzen aus Schokolade ist noch lange kein Ende in Sicht. Stattdessen werden die Kommentare immer heftiger „Welcher Psychopath kam überhaupt jemals auf die Idee man soll in Schokotaler Kaubonbons reintun?!“, fragt jemand. Ein anderer User findet: „Normale Menschen bevorzugen den Kaubonbon und Liebhaber der Schokotaler sind einfach Psychopathen. Ganz einfach.“

In der Diskussion werden wohl alle in ihre Kindheit zurückgeworfen. Für manch einen scheinen die schlechten Erfahrungen aber noch immer noch am Gemüt zu nagen. „Hab irgendwo Mal welche mit Schoko abgegriffen, die Enttäuschung fühle heute noch“, gesteht ein User.

Vielen fehlt der Nachschub an Schoko-Goldtalern

Unabhängig davon beschäftigt viele die Sorge um den Nachschub. Einige User sagen, dass sie die Taler bereits seit langer Zeit nicht mehr in den Supermarktregalen gesehen hätten. Auch der Name eines vermeintlichen Produzenten führt zunächst nicht zum Ziel. Doch die Sorge um die Schoko-Goldtaler ist unbegründet. In den gängigen Verkaufsportalen im Internet sind sie nur wenige Klicks entfernt.

Vor einiger Zeit sorgte eine Diskussion um eine Premium-Schokolade für Aufsehen bei Twitter (heute X). Dass bei Schokolade ein hoher Preis nicht automatisch ein Qualitätsversprechen ist, hat die Stiftung Warentest mit einem Schokoladen-Test bewiesen.