TV-Sternchen wird von Security aus Rewe geleitet – und macht sich dann noch mal unbeliebt

Ein TV-Promi aus dem Trash-Bereich wurde nach eigenen Angaben von Security und Filialleiter aus einer Rewe-Filiale geleitet. Danach sorgt er noch mal für Ärger.

Köln - Das neue soziale Netzwerk namens Threads vom Facebook-Konzern Meta ist auch in Deutschland gestartet. Es lockt Privatpersonen, Unternehmen und Promis, die dort reihenweise in die Runde grüßen und auch schon damit beginnen, von wichtigen und teils weniger wichtigen Dingen zu berichten. So auch Chris Grey.

Trash-TV-Gucker könnten ihn aus Formaten wie „Beauty & The Nerd“, „Ex on the Beach“ oder „Köln 50667“ kennen. Er beschreibt sich als „Autor“, zu seinen Talenten zählt es aber auch, sich zu entblößen.

TV-Sternchen Chris Grey wird aus Rewe geleitet

Chris Grey ist also ein wenig schmerzfrei. Jetzt schrieb er von einer Begebenheit bei Rewe, die vielleicht nicht jeder preisgeben würde: Er wurde von der Security aus einer Rewe-Filiale gebracht. „Brauche echt Urlaub“, schreibt er. „Wurde grade im geschlossenen Rewe vom Security und Filialleiter am Süßigkeiten-Regal abgeholt und rausgebracht, weil ich durch meine Ear-Pods nichts mitbekommen habe von den Durchsagen und ich am Telefonieren war.“

Die Story ist natürlich nicht bestätigt, klingt aber auch nicht erfunden. Ob er dabei von irgendjemandem erkannt wurde, ist ebenfalls nicht überliefert. Aber peinlich war es sicherlich auch so schon.

Bis dahin ist es einfach nur eine nette kleine Anekdote, die irgendwie jedem passieren könnte. Doch der letzte Satz seines Postings dürfte nicht jedem schmecken: Er musste demnach ohne seinen Einkauf abziehen. Was ihm gar nicht zusagte. „Blöd fand ich, dass ich nicht mal die Sachen in meiner Hand mitnehmen durfte, hätte doch jetzt wirklich keinen mehr gejuckt.“

TV-Sternchen Chris Grey wird von Nutzerin angegriffen, weil er meckert

Eine Nutzerin, die womöglich selbst im Einzelhandel arbeitet – darauf deutet ihr Posting hin – geht auf Chris Grey los. Und meint, dass es sehr wohl jemanden gejuckt habe. „Naja, wahrscheinlich aber die Mitarbeiter, die wegen dir länger arbeiten dürfen und es oft nicht bezahlt bekommen. Vermutlich waren die Kassen auch schon raus und beim Abrechnen, und das juckt dann schon andere … ist ja nicht so, als wäre nicht genug Zeit zum Einkaufengehen, evtl. mehr Respekt dem Personal, was auch pünktlich nach Hause möchte! Glaub mir, es kommen jeden Tag Menschen auch kurz vor 22 Uhr und wollen groß Einkaufen … denn ist es egal ob 22 Uhr geschlossen wird… die motzen, meckern.“

Später legt sie sogar noch mal nach: „Davon abgesehen sollte man dann evtl. versuchen, auf sein Umfeld zu achten. Du wirst ja gewusst haben, dass es kurz vor Ladenschluss ist? Oder hast du Stunden bei Rewe verbracht und dort telefoniert?“

Uff. Kaum ist Threads in Deutschland am Start, schon herrscht dicke Luft. Bei Reddit erklärten Mitarbeiter aus dem Einzelhandel kürzlich übrigens, welchen Kunden-Spruch sie nicht mehr hören können. Zurück aber zu Chris Greys doppeltem Rewe-Fail: Andere sehen es nicht so eng und schmunzeln einfach nur über seine Panne.

Davon zeugen Dutzende Likes und mehrere lachende Kommentare. Promis, die aus ihrem Alltag berichten – davon dürften viele gerne mehr lesen wollen. Auch Sarah Engels berichtete kürzlich von einem Supermarkt-Erlebnis – und dem größten Fehler, den man beim Einkaufen machen kann. (lin)