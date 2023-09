„Sieht aus wie ein Biber mit Sonnenbrand“: Edeka-Kauf sorgt für Entsetzen

Von: Armin T. Linder

So ein Schnitzel ist eine ernste Sache – erst recht, wenn es nicht aussieht oder schmeckt wie es soll. Jetzt ist der Ärger über ein Edeka-Exemplar groß.

München - Wofür es nicht alles kulinarische Gruppen im Internet gibt! Über die Ansammlung von Leberkäse-Fans bei Facebook, die sich über ihre Käufe austauschen, hatten wir bereits das eine oder andere Mal berichtet. Auch für Spezi-Anhänger gibt es Anlaufstellen. Noch deutlich befremdlicher: die Reddit-Gruppe „SchnitzelVerbrechen“. Darin werden die schlimmsten Schnitzel der Welt und ihre Verursacher an den Pranger gestellt. Und in mitunter harten Worten verurteilt. Denn Schnitzel sind für viele eine ernste Sache, wie sich auch an anderer Stelle zeigte.

Edeka-Schnitzel sorgt für Ärger bei Fans – „aber kostet nur 2 Euro“

Ein ganz besonderes Exemplar ist jetzt dort gelandet. Ein Kunde hat es offenbar von einem Edeka mitgebracht. Und nicht immer hält ein Kauf von der Snack-Theke, was er verspricht, etwa bei einem fast schon legendären Leberkäsebrötchen. Ähnlich ist es nun beim Schnitzel aus dem Supermarkt. „Hat ein Kumpel von mir beim Edeka bekommen“, schreibt der Reddit-User. „Hatte auch mal so eins und das war eine absolute Schuhsohle, aber kostet nur 2 Euro, also dachte ich, der hohe Rat hat eventuell noch Raum für Gnade.“

Mit letzterem sind natürlich die anderen Reddit-Nutzer gemeint. Doch Gnade? Kennen die anderen Schnitzel-Fans bei diesem Anblick keine. Einige Urteile fallen noch heftiger aus als die hier wiedergegebenen. Doch auch „Wer sowas an Kunden raus gibt, sollte den Rest seines Lebens selbst nichts anderes mehr essen dürfen“, „This is bad“, „Für Presskohle auf Brötchen ganz schön happig“ oder „No go“ sprechen auch schon eine deutliche Sprache.

Nicht alle erkennen Edeka-Schnitzel wieder – „Sieht aus wie ein Biber mit Sonnenbrand“

Andere erkennen nicht mal ein Schnitzel wieder. „Ich könnte noch nicht mal sagen, was es ist/war/sein sollte“, meint einer. „Was ist das überhaupt?“ ein anderer. Ebenfalls heißt es: „Sieht aus wie ein Biber mit Sonnenbrand.“ Und für Dutzende Likes stellt ein Nutzer einfach nur fest: „Jo, Grillkohle bekommt man unter anderem bei Edeka.“ Ebenfalls bei Reddit diskutiert wird, was eigentlich in der „Mystery-Palette“ für 5999 Euro bei Media Markt drin ist. (lin)