Kaufland schließt mehrere Filialen – diese Standorte trifft es

Von: Anna-Lena Kiegerl

Die Supermarktkette Kaufland schließt insgesamt fünf Filialen bis März 2025. Diese Märkte sind betroffen und das sind die Gründe.

Neckarsulm – Kaufland ist eine beliebte Supermarktkette in Deutschland. Ganze 770 Filialen betreibt der Konzern in Deutschland. 90.000 Mitarbeiter sind dort beschäftigt, wie Kaufland auf seiner Website preisgibt. Kürzlich gab es auch Neuerungen in den Filialen. So wurde das neue Bezahlsystem „Kaufland Pay“ eingeführt, wodurch Kunden künftig über die App des Supermarkts bezahlen können. Zudem gibt es auch für Liebhaber des Bargelds eine Änderung. Denn in fast allen Kaufland-Filialen sollen künftig Automaten zum Wechseln von Münzen stehen. Doch nun gibt es eine schlechte Nachricht vom Einkaufs-Riesen. Denn bis Anfang 2025 sollen ganze fünf Filialen geschlossen werden.

Kaufland schließt deutschlandweit fünf seiner Filialen. © Michael Gstettenbauer/Imago

Darüber informiert echo 24. So handelt es sich um insgesamt fünf Filialen, die zwischen Juni 2024 und März 2025 ihre Türen schließen müssen. Den Beginn machen Siegen und Greiz im Juni 2024. Darauf folgt Bochum-Ruhrpark im September 2024. Im Jahr 2025, im Januar schließt die Filiale im Palais Vest in Recklinghausen und letzendlich im März Dortmund-Mengede.

Fünf Kaufland-Filialen müssen schließen: Diese sind betroffen

Siegen

Greiz

Bochum-Ruhrpark

Palais West Recklinghausen

Dortmund-Mengede

Kaufland schließt fünf Filialen: wirtschaftliche Gründe als Auslöser

Gegenüber echo24 nennt der Konzern seine Gründe für die Schließungen, auch wenn die fünf Filialen dort nicht explizit bestätigt werden. Die Gründe sind demnach wirtschaftlicher Natur. So erklärt Kaufland: „Wir bewerten jeden Standort individuell im Hinblick auf seine langfristigen Entwicklungspotentiale sowie unter Beachtung mietvertraglicher Rahmenbedingungen.“ Ein Zusammenhang zwischen den fünf Schließungen bestehe jedoch nicht. Auch über weitere Schließungen müssen sich Kunden des Supermarkts keine Sorgen machen. Denn hier sind bisher keine weiteren bekannt. Ganz anders: in München hat kürzlich eine neue Filiale des Einkaufs-Riesen seine Türen für Besucher geöffnet.

