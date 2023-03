Irrer Gurkenpreis bei Edeka: Nun äußert sich die Supermarkt-Kette dazu

Von: Raffaela Maas

Aktuell sorgt der ungewöhnlich hohe Preis von Gurken im Supermarkt für Entsetzen bei vielen Kunden. Die Supermarkt-Kette Edeka bezog nun zu den Preisen Stellung.

Hamburg – Im Zuge der Inflation sind in vielen Bereichen des Alltags die Preise in die Höhe geschossen. Beim Einkaufen im Supermarkt oder Discounter ist diese Veränderung aktuell besonders in der Gemüseabteilung zu spüren. Der Preis von Gurken, Paprika und Tomaten sorgt bei vielen Verbrauchern für Ärger, dem sie in sozialen Netzwerken Luft machen.

Zuletzt ging das Video einer Edeka-Kundin auf TikTok viral. In diesem ist zu sehen, wie die Kundin sich einem Regal mit Gurken nähert und fassungslos den ausgeschriebenen Preis betrachtet. „Ich dachte, ich gucke heute nicht richtig“, schrieb sie dazu, denn der Gurkenpreis betrug in der Hamburger Edeka-Filiale satte 3,29 Euro – pro Stück.

TikTok-User reagieren entsetzt auf Gurkenpreise: „Kann nur ein Scherz sein“

Auch die anderen TikTok-User reagierten fassungslos. Kommentare wie „Ziemlich teuer für Wasser mit grüner Schale“ oder auch „Ich dachte 1,99 Euro wären schon krank“ sammelten sich unter dem Post. Die hohen Preise für das Gemüse sorgten für Unverständnis und Ärger; erst recht, da die Gründe für die Verteuerung vielen Usern nicht bewusst waren.

Auf die aktuellen Gurkenpreise reagierten viele Kunden fassungslos. Nun äußert sich Edeka zu den Preisen. (Symbolbild) © IMAGO/Martin Wagner

Gurkenpreise sorgen für Ärger bei Kunden - Edeka bezieht Stellung

Nun äußerte sich auch Edeka selbst zu dem TikTok-Video der fassungslosen Kundin. „Nach Rücksprache mit dem entsprechenden Marktpersonal können wir bestätigen, dass das Produkt zum Zeitpunkt der Aufnahme so verkauft wurde“, bestätigte eine Sprecherin der Supermarkt-Kette t-online.de gegenüber.

Bei dem hohen Preis soll es sich um einen Einzelfall handeln. „Mittlerweile wurde der Preis dort nach unten korrigiert“, erklärte die Sprecherin weiter. Man könne wegen der genossenschaftlichen Struktur des Unternehmensverbundes aber keine pauschale Aussage zur Preisentwicklung bei einzelnen selbstständigen Kaufleuten treffen. Eine Salatgurke koste laut Sprecherin im Großteil der Edeka-Filialen derzeit 2,99 Euro.

Zuletzt musste Edeka auch wegen einer weiteren Verteuerung Kritik einstecken. Ein Kunde teilte verärgert ein Foto von dem Preis einer Packung Käse. Mitgefühl bekam er von Facebook-Usern aber nur wenig. (rrm)