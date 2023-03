„Endlich wieder was Frisches, ohne Tränen“: Lidl-Produkt begeistert Supermarkt-Kunden ganze drei Tage lang

Von: Carolin Gehrmann

Bei den hohen Lebensmittel-Preisen freuen Kunden sich umso mehr, wenn sie im Supermarkt auf ein Schnäppchen stoßen. Ein Lidl-Kunde gönnt sich gleich drei Tage etwas Besonderes.

München – Kaum ein Thema hat zuletzt für so viel Aufregung gesorgt, wie die aktuellen Gurkenpreise. Auch wenn die derzeitige Inflation in den letzten Monaten nahezu alle Bereiche des Lebens spürbar verteuerte, war bei der Gurke für viele Menschen offenbar Schluss. Die Verkaufspreise für Gurken erreichten in den Supermärkten teilweise so wahnsinnige Höhen, dass sie beim Einkauf bei vielen Menschen für großes Unverständnis sorgten – von manchen wurden sie sogar als schockierend empfunden.

Teures Gemüse: Hohe Gurkenpreise sorgen im Netz für Entsetzen und Spott

Manche Kunden fühlten sich angesichts der Gurkenpreise in den Supermärkten derart verschaukelt, dass sie befürchteten, in der Fernsehsendung „Verstehen Sie Spaß?“ gelandet zu sein. Andere wiederum scherzten in den sozialen Medien sarkastisch, dass das grüne Salatgemüse zu dem Preis bitteschön zumindest von „Blattgold“ umhüllt sein sollte.

Die Preise für Gurken sorgten bei Verbrauchern zuletzt immer wieder für Entsetzen. © localpic/Imago

Gurken bei Lidl im Angebot: In Zeiten hoher Preise für Gemüse ein unerwarteter Segen

Umso größer war daher auch die Freude eines Kunden, als er am 25. März in seiner Lidl-Filiale auf ein besonderes Angebot stieß: Nur 77 Cent kostete eine Salatgurke an diesem Tag. Der Kunde, der sein Glück demnach kaum fassen konnte, schlug offenbar gleich mehrfach zu, damit dieser unerwartete Gurken-Segen möglichst lange anhält.

„Ratet, was es bei mir die nächsten drei Tage geben wird“, schreibt er oder sie auf Twitter unter dem Usernamen @SheeplntheDark unter sein gepostetes Foto. Darauf zu sehen: eine Schüssel selbst zubereiteter Gurkensalat.

Teures Gemüse: Lidl-Kunde will sich durch das Angebot drei Tage Gurkensalat gönnen

Eine andere Userin kommentiert darunter: „Hoffentlich nicht stark pestizidbelastet“. Ob aus echter Sorge oder aus Missgunst über das gesunde Schnäppchen sei an dieser Stelle mal dahingestellt. Doch @SheeplntheDark macht sich darüber ohnehin keine Sorgen: „Darauf kommt‘s auch nicht mehr an“, kontert er oder sie.

Was damit wohl gemeint ist? Dass man bei den derzeitigen Gurkenpreisen nicht mehr darauf achten darf, unter welchen Bedingungen sie angebaut wurden, wenn man Geld sparen muss? Aber das ist ebenfalls reine Spekulation.

„Endlich wieder was Frisches, ohne Tränen“ – schreibt Lidl-Kunde über Gemüse im Angebot

Insgesamt hat sich der Ausflug in die Lidl-Filiale für den Kunden aber durchaus gelohnt: „Feta und Tomaten gab es auch im Angebot, daraus wird auch Salat“, heißt es dazu auf Twitter. Und weiter: „Endlich wieder was Frisches, ohne Tränen in den Augen zu haben.

Solche durchaus emotionalen Aussagen zeigen deutlich, wie hart die allgemeine Teuerung viele Menschen trifft – gerade jene mit geringem Einkommen. Gesunde Lebensmittel müssen allerdings für alle erschwinglich bleiben. Ein Tipp: Besser lokal angebautes Gemüse kaufen, wenn es Saison hat. Denn importierte Ware ist automatisch teurer – und belastet die Umwelt stärker.