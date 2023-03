„Edeka wird immer gruseliger“ – Gurken-Schnäppchenpreis bringt das Netz in Rage

Von: Momir Takac

Gurke für 22 Cent? Eigentlich ein gutes Angebot, doch es kommt nicht gut an. © Facebook/Screenshot

Ein Kunde entdeckt bei Edeka Gurken zu besonders günstigen Preisen und teilt ein Foto im Netz. Doch das Angebot kommt alles andere als gut an.

Düsseldorf/München - Gurken sind derzeit sprichwörtlich in aller Munde – allerdings im negativen Sinne. Denn das gesunde Gemüse ist zum Luxus-Lebensmittel geworden. Die Preise stiegen zuletzt rasant an, Kunden in Supermärkten und Discountern trauen ihren Augen kaum.

Edeka musste sich gar für einen Preis von 3,29 Euro rechtfertigen. Da ist es doch nur löblich, dass Gurken jetzt zu Centbeträgen angeboten werden – also zumindest einige Stücke. Ein Edeka-Kunde hat jetzt so ein Angebot in einer Filiale in Düsseldorf entdeckt und in den sozialen Medien geteilt.

Edeka bringt mit Gurken-Schnäppchen Netz gegen sich auf

Auf dem Foto bei Facebook sieht man auf einem Stapel Gurken zwei Packungen mit zurechtgeschnittenen Stücken liegen, jeweils auf Styroporboden und in Folie eingepackt. In der oberen Packung befinden sich neun Gurken-Stücke. Der Preis: 22 Cent. Angesichts der hohen Lebensmittelpreise eigentlich ein Schnäppchen.

Doch das Netz ist alles andere als begeistert, ebenso wenig der Verfasser des Beitrags, der mit seiner Frage „Was soll das, Edeka?“ eine Steilvorlage für negative Kommentare liefert. Freude über den günstigen Preis? Fehlanzeige! Es geht vielmehr um die Optik. „So werden selbst die Gurken noch verkauft, wo an beiden Enden bereits der ‚Verfall‘ eingetroffen ist. Ansonsten KANN es keinem Grund geben. Edeka wird immer gruseliger!“, schreibt einer.

Edeka bietet aufgeschnittene Gurke zu Spottpreis an – Nutzer wirft Lebensmittel-Händlern „Schweinerei“ vor

Ein anderer Nutzer schlägt in die gleiche Kerbe. „Ich möchte nicht wissen, was Edeka abends in den Biomüll wirft!“, schreibt er. Wiederum andere schimpfen über die Verpackung, was bei einem Unverständnis hervorruft. „Was ist bitte daran falsch, ein nur teilweise verdorbenes Lebensmittel nicht direkt in die Tonne zu hauen, sondern das Gute daran noch zu verwerten? Ihr kauft ja auch Tomaten-Konserven und nicht immer frische. Über die Blechdose schimpft keiner. IHR seid krank!“, fragt er.

Ein Nutzer wirft den Händlern Masche und Absicht vor. „Ich kaufe schon lange keine Gurken mehr, egal ob Aldi, Lidl, Rewe oder Edeka. Alle Gurken sehen gut aus und kaum schneidet man sie zuhause auf, merkt man, was für einen Dreck man gekauft hat. Geht jemand wegen einer Gurke wieder zurück zum Reklamieren??? Dies wissen die Discounter alle, das ist eine große Schweinerei“, schimpft er. (mt)