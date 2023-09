„Bitte hab Geduld“: Hausbewohner hängt Hinweis für Paketboten auf

Von: Josefin Schröder

Die Post und Paketboten rücken oft ins Visier von verärgerten Kunden. In diesem Fall erreicht den Postboten bei der Zustellung keine Kritik, nur eine kleine Bitte.

Hamburg – Es klingelt an der Tür, die Post ist da. Das weiß man sofort, schließlich erwartet man ein Paket, man eilt zur Gegensprechanlage und hört? Nichts. Vor der Tür: Niemand. So schnell wie er da war, ist der Postbote auch schon wieder weg. Im Briefkasten eine Benachrichtigung wie „Das Paket konnte nicht zugestellt werden...“. Dieses Szenario kennt wohl fast jeder.

Beschwerden über die Zustellung der Post gibt es fast täglich. Auch kuriose Benachrichtigungen der Paketzusteller machen im Netz oft die Runde. Zum Beispiel als sich ein DHL-Bote gegen eine Zustellung entschied, weil er Angst vor dem Hund im Garten hatte. Diese Info fand der Kunde schließlich auf dem Paketzettel.

Bei Instagram sorgte jetzt aber eine andere Art von Notiz für viele Likes.

Kunde hinterlässt Paketboden überraschenden Hinweis

„Lieber Paketbote“ ist mit schwarzem Edding auf dem Zettel geschrieben. Er klebt an der Tür eines Hauseingangs. „Bitte hab ein klein wenig Geduld. In 54 Stufen bin ich an der Tür. Danke“ Der Beitrag erschien auf dem Kanal „notesofgermany“. Ein Sammelsurium an Notizen, Zetteln, Schildern und sonstigen Hinweisen aus ganz Deutschland. Mal wütend, mal lustig und manchmal auch rührende Botschaften finden sich dort.

„Ein klein wenig Geduld“- darum bittet ein Bewohner den zuständigen Paketboten in dieser Notiz. © Screenshot/Instagram

In diesem Fall lässt sie einen schmunzeln. Die Bildunterschrift verrät, dass die handgeschriebene Notiz von einem Bewohner aus Blankenese in Hamburg stammt.

Wer das geschrieben hat, der hat nicht nur die Treppenstufen gezählt, sondern wahrscheinlich auch keinen Aufzug und das oben beschriebene Problem wohl schon öfter erlebt. 54 Treppenstufen, dafür braucht man eine Weile. Man kann nur hoffen, dass sich der Paketbote den Moment Zeit nimmt. Ein Gutes hat es: Er muss die 54 Treppenstufen wenigstens nicht hochlaufen. (Josefin Schröder)