Wer sieht es auch? Hunderte reagieren auf Schilder-Fail bei Lidl

Von: Armin T. Linder

Teilen

Was ging da denn schief? Ein absurder Lidl-Fail am Pflanzen-Regal sorgt für hunderte Reaktionen – und zahlreiche Lacher.

München – Knapp 40.000 Menschen sind Mitglied der Facebook-Gruppe „WIR SIND GARTEN - Zimmerpflanzen“, die ihr Thema schon eindeutig im Titel trägt. Jetzt wurde dort das Posting einer Lidl-Kundin zum großen Blickfang – und zum Lacher. Denn ein Schild am Pflanzen-Regal stach ihr mal so richtig ins Auge.

Wie ihr Foto zeigt, war dort in Weiß auf rotem Grund zu lesen: „Hähnchen-Fleischwurst mit Paprika/Knoblauch“, dazu Hinweise wie „Für kurze Zeit“ und der Preis von 2,09 Euro. Nun muss man kein großer Pflanzenexperte sein, um zu wissen: Wie auch immer das Ding im Topf heißt, so jedenfalls nicht. Was ist da denn passiert? Offensichtlich irgendein Fehler beim Preisschild, das wohl eines der modernen digitalen ist, wie sie bei Lidl eingeführt wurden.

Lidl-Schilderfail wohl kein Einzelfall

Mehr als 300 Likes – die meisten per Lacher-Symbol – gab es in weniger als 24 Stunden. Und Dutzende Kommentare. Eine berichtet, dass es sich um keinen Einzelfall handle. „Bei uns im Lidl ist es mit der Beschilderung ganz schlimm geworden. Ich stehe öfter da und denke“, schreibt sie und lässt ein Emoji folgen, das sich an den Kopf fasst. Eine andere Lidl-Kundin reagiert: „Ja, das liegt an den neuen tollen elektronischen Schildern. Bei uns zumindest so, entweder es ist kaputt, flackert oder wie hier total falsch.“

Man muss kein Experte sein, um zu erkennen: Das ist keine Hähnchen-Fleischwurst. © Facebook

Lidl-Schild lädt viele Pflanzen-Fans zu Scherzen ein

Ganz so ernst können andere nicht bleiben und nutzen die Hähnchen-Fleischwurst-Pflanze für Scherze. „Die Sorte habe ich noch nicht“, „Für Veganer“, „Die Fleischwurst habe ich mir letzte Woche auch mit genommen“ und „Die neue Zucht-Hähnchen-Fleischwurst-Pflanze, ob da Chicken Wings wachsen?“, heißt es. Eine, deren Pflanzen-Kaufleidenschaft in der Ehe womöglich nicht soooo gut ankommt, meint: „Na immerhin. Kann der Mann nicht meckern. Ich hab nix Falsches gekauft, nur Hähnchen-Fleischwurst.“

Eine andere Lidl-Kundin hat zugeschlagen und zeigt ein Foto ihres Kaufs: „Zwei der Fleischwürste stehen jetzt bei mir im Fenster – hoffe, sind bei Zimmertemperatur haltbar.“ Und ein Pflanzen-Fan meint trocken: „Wenn das jetzt Fleischwurst ist, steh ich nach knapp 20 Jahren wieder auf Wurst- und Fleischwaren.“ Weniger lustig als die Lidl-Entdeckung ist der Nerv-Fehler, den viele Supermarkt-Kunden machen und der für eindringliche Appelle sorgt. (lin)