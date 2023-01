Zahnarztkosten zu teuer? Wann für Rentner die Härtefallregelung greift 

Von: Christian Einfeldt

Einige Rentner haben beim Zahnersatz Anspruch auf Härtefallregelungen zurückzugreifen. Wann das möglich ist und was noch bei kaputten Zähnen im Alter hilft.

Update vom 21. Januar 2023: Schon gewusst? Wie viel „Taschengeld“ einem Rentner im Pflegeheim zustehen.

Erstmeldung vom 20. Januar 2023: Hamburg – Im Alter steigt die Gefahr, dass die Zähne Schaden nehmen. Eingriffe werden mitunter immer notwendiger und teurer – und damit auch die Dringlichkeit von Zahnersatz. In Zeiten, in denen neben Inflation auch zahlreiche Abgaben die Rente verringern, schmerzt der Zahn gleich doppelt. Finanzierungen der operativen Eingriffe stellen Rentner mitunter vor großen Herausforderungen. Glücksfall für alle Betroffenen: Nicht immer ist es der Rentner, der für die Kosten zugunsten seiner Gesundheit aufkommen muss.

Kommt es dann einmal zum Tag, an dem der Zahnersatz unvermeidlich wird, zählt zunächst das, was die Deutsche Rentenversicherung überweist. Weitere finanzielle Unterstützung könnten Verbraucher von möglichen Zusatzrenten bekommen. Der Idealfall: Rentner werden einfach von Zuzahlungen, die im Zuge eines ärztlichen Eingriffes notwendig werden, befreit. Laut provita-deutschland.de ist das möglich: etwa dann, wenn es sich um Pflegebedürftige handelt oder eine Erwerbsminderung von mindestens 60 Prozent vorliegt.

Natürlich betrifft das längst nicht alle Rentner, die jedoch für mehr Geld auf acht Zuschüsse des Staates hoffen können. Im Fall einer Härtefallregelung zahlt die Krankenkasse den doppelten Festzuschuss. Damit wird eine Übernahme aller entstehenden Kosten in Aussicht gestellt. Eine Maßnahme, die besonders Senioren mit geringem Einkommen profitieren lassen soll. Zufolge von Angaben des Online-Portals kostenfalle-zahn.de lag 2022 der Betrag des maximalen Bruttoeinkommens in diesem Kontext bei 1.316 Euro. 2023 entspricht die Einkommensgrenze für eine Beanspruchung der Härtefallregelung laut der Krankenkasse Barmer 1.358,00 Euro für Alleinstehende.

Eine Härtefallregelung bezieht sich also immer auf das Bruttoeinkommen eines Rentners. Neben der Rentenzahlung setzt sich diese auch aus Krankengeld oder Sozialgeld-Ansprüchen wie Arbeitslosengeld zusammen. Zuschüsse wie Pflege- und Kindergeld beinhaltet das Bruttoeinkommen derweil übrigens nicht. Die Härtefallregelung kann auch von Beziehern der Frührente, die schon ab 63 Jahren beantragt werden könnte, beansprucht werden. Zur Beantragung des Härtefalls muss die betroffene Person einen entsprechenden Antrag ausfüllen, der entweder in der Zahnarztpraxis oder direkt bei der Krankenkasse vorliegt.

Beim Thema Prophylaxe und Instandsetzung der Zähne kreisen die Gedanken auch schnell um eine Zahnzusatzversicherung. Im Alter muss jedoch eines bedacht werden: Nach Berichten von kosten-beim-zahnarzt.de laufen bereits Menschen ab 50 Jahren Gefahr, dahingehend nicht mehr versichert werden zu können. Ein äußerst seltener Fall – aber von bestimmten Anbietern so vorgesehen.

