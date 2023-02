Verkehrszeichen, die kaum jemand kennt: Was das „halbierte Auto“ bedeutet

Von: Patryk Kubocz

Immer wieder wird der Straßenverkehr um neue Schilder erweitert. Erkennen Verkehrsteilnehmer alle Verkehrszeichen? Was hat es mit dem geteilten Auto auf sich?

Kassel – Mit jeder Aktualisierung der Straßenverkehrsordnung (StVO) können Verkehrsteilnehmer auch mit neuen Verkehrsschildern rechnen. Welche Bedeutung die unbekannten und kryptischen Schilder haben? Das lässt sich oft nur nach intensiver Recherche in Erfahrung bringen. Doch was soll das Schild aussagen, das ein halbiertes Auto zeigt, um das sich vier Personen versammelt haben?

Was sich im ersten Moment wie ein bizarres Ritual aus einem Horrorfilm anhört, ist tatsächlich ein Straßenverkehrsschild. Beim geteilten Auto handelt es sich um ein Zusatzzeichen, das die StVO im Jahr 2020 eingeführt hat. Das Schild wird dabei unterhalb eines Parkschildes angebracht. Das Zusatzzeichen 1024-21 zeigt Parkplätze an, die ausschließlich von Carsharing-Fahrzeugen benutzt werden dürfen, wie hna.de berichtet.

Verkehrszeichen zeigt geteiltes Auto: Was passiert, wenn man den Carsharing-Parkplatz nutzt?

„Carsharing hat sich von den Großstädten aus immer weiter verbreitet und braucht deshalb zunehmend eine gut durchdachte Infrastruktur im öffentlichen Raum, um die reibungsfreie Nutzung zu ermöglichen“, schreiben die Experten des StVO auf ihrem Informationsportal zur Bedeutung des Zusatzzeichens. Um diese neue Form der Mobilität weiterhin zu unterstützen, müssen Autofahrer, die unbefugt die Carsharing-Parkplätze benutzen, mit einem Bußgeld rechnen.

Parkverstoß Bußgeld Im Bereich von Grund­­­stücksein- und -aus­­fahrten 10 Euro Näher als 10 Meter vor einer Ampel und diese dadurch verdeckt 15 Euro Im abso­luten oder einge­schränkten Halte­verbot 25 Euro Im Bereich einer scharfen Kurve 35 Euro Unzulässig auf Park­platz für Carsharing-Fahr­zeuge geparkt 55 Euro

Die Carsharing-Parkzone fällt dabei unter die gleiche Regelung wie ein Bereich, in dem ein eingeschränktes Halteverbot besteht. Bis zu drei Minuten darf der Fahrer mit seinem Fahrzeug an der Stelle halten. „Wer sein privates Auto in der Carsharing-Zone abstellt und dabei erwischt wird, zahlt 55 Euro für ein Knöllchen. Um möglichst viele Nutzer für das Carsharing zu gewinnen, muss es reibungslos ablaufen. Das erklärt die Höhe des Bußgeldes“, heißt es in der StVO. Ebenfalls ist es Kommunen und Städten erlaubt, Autos abzuschleppen, die die Parkzone ohne Befugnis benutzten.

Dass Carsharing, eine echte Alternative darstellen kann, beweist ein Paar aus Homberg in Hessen. Sie verzichten seit rund anderthalb Jahren auf ein eigenes Auto. (Patryk Kubocz)