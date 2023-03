„Finde den Fehler“: Rewe-Kassenbon irritiert Fußball-Ikone

Von: Armin T. Linder

„Finde den Fehler“: Eine Klub-Ikone des FC St. Pauli postete einen Rewe-Kassenbon bei Facebook. Für Hamburger eine leichte Aufgabe.

Hamburg – Der FC St. Pauli und seine Fans schwimmen derzeit auf einer Erfolgswelle: Mit dem sechsten Sieg in Folge kletterte der Zweitligist aus dem düstersten Tabellenkeller in deutlich höhere Regionen, auch wenn die Aufstiegsplätze immer noch ein gehöriges Stück entfernt sind. Inmitten so einer Euphorie ist man als Klub-Ikone auch mal zu Scherzen aufgelegt – wie Fabian Boll jetzt bei Facebook.

Rewe-Kassenbon von St.-Pauli-Legende zeigt HSV-Gründungsjahr

Der 43-Jährige, der auf 292 Pflichtspiele für den Kiez-Verein zurückblickt, war nämlich einkaufen. Das Resultat, besser gesagt den Kassenbon, teilte er mit der Weltöffentlichkeit. „Was will mir der Kassenzettel sagen?“, meint er – samt Hashtag „Finde den Fehler“. Und jedem Hamburger Fußballfan dürfte gleich auffallen, was er meint: Der Gesamtbetrag beläuft sich auf 18,87 Euro. Und 1887 ist das Gründungsjahr des unter St.-Pauli-Fans verhassten Hamburger SV. Zwar kickte Boll in grauer Vorzeit auch mal für den Stadtrivalen, ist aber durch und durch St. Paulianer.

Der Kassenbon stammt übrigens aus einer Rewe-Filiale in Hamburg. Die Stadt ist noch darauf zu erkennen, die Supermarkt-Kette nicht. Doch wer nach der Umsatzsteuer-ID recherchiert, findet heraus, dass Boll bei Rewe war. Übrigens – das verrät die Postleitzahl – nicht in der Filiale von Ex-St.-Pauli-Coach Holger Stanislawski, der bekanntlich einen Supermarkt mitbetreibt.

Rewe-Kassenbon schmeckt St.-Pauli-Fans gar nicht

Den Fans von Fabian Boll schmeckt der Rewe-Bon mit dem HSV-Gründungsdatum verständlicherweise auch nicht. „Ich hätte den Kassierer gebeten freiwillig auf 19,10 Euro zu erhöhen“, schreibt einer und meint das St.-Pauli-Jahr. „Du hast vergessen, etwas für 23 Cent zu kaufen“, meint ein anderer Fan und bezieht sich aufs Gleiche. Ein weiterer postet einen Supermarkt-Kassenbon, mit dem er bei 19,10 Euro gelandet ist – „So muss das aussehen“, unterstreicht er.

Andere schauen ein bisschen genauer auf die Posten, die beim Boll-Bon noch zu erkennen sind. „Deswegen spendet man den Pfandbon!“, meint einer. Ein weiterer reimt sich Cola Zero auf dem Kassenzettel zusammen. Andere befürchten gar schlechte Vorzeichen fürs zum Zeitpunkt des Postings noch ausstehende Freitagabendspiel des FC St. Pauli. „Das ist ja fast wie Freitag der 13., nur schlimmer.“ Doch der Verein hat auch dieses Spiel gewonnen. Fabian Boll dürft‘s mehr gefreut haben als der Rewe-Betrag. Im Einzelhandel sorgt eine andere Meldung für Gesprächsstoff: Fielmann will Hunderte Stellen abbauen. (lin)