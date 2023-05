Einfach Abnehmen: Fünf Menschen verraten den einen Trick, der wirklich funktioniert hat

Von: Sophia Lother

Vor allem im Internet kursieren viele Tipps und Tricks zum Thema Abnehmen. Nun haben einige Nutzerinnen und Nutzer verraten, was ihnen wirklich hilft.

München – Auf die Waage zu steigen, gehört für viele zu den eher unbeliebten Routinen. Langfristiges und effektives Abnehmen ist ein Punkt auf der To-do-Liste, den sich viele Menschen vornehmen – doch die wenigsten einhalten können. Denn: Mehr Sport zu treiben und auf die Lieblings-Leckereien verzichten zu müssen, ist nicht einfach.

Doch es muss nicht immer gleich das volle Programm sein. Auf der Plattform Reddit haben fünf Nutzer verraten, welcher Abnehmtrick bei ihnen das wortwörtliche Zünglein an der Waage war und ihnen geholfen hat, wirklich Gewicht zu verlieren.

Abnehmtricks, die wirklich funktionieren: 1. Wann ist es wirklich Hunger?

Manchmal kann man mit einfachen Denk-Übungen schon viel bewegen. Oftmals steht der Kopf dem Abnehm-Erfolg deutlich stärker im Weg, als der Appetit. So resümiert ein Nutzer: „Bevor du isst, frage dich, ob du hungrig bist oder dich langweilst. Dabei sollte man ehrlich zu sich selbst sein. Ich habe allein auf diese Weise 40 Pfund abgenommen. Ich habe nie gemerkt, wie viel ich in den Zeiten gegessen habe, in denen ich nichts tat.“

Hunger oder Durst? Manchmal spielt uns unser Körper einen Streich. © imago/Symbolbild

Sich das zu verdeutlichen, kann dabei helfen, sich den ein oder anderen Griff zu Süßem, Salzigem oder Fettigem zu verkneifen. Am besten dadurch, dass man sich bei Langeweile aktiv andere Tätigkeiten sucht. Einfache Übungen beispielsweise können den Abnehmerfolg nochmal kräftig ankurbeln.

Einfache Tricks zum Abnehmen: 2. Trinken Sie keine Kalorien

Achtung Zuckerfalle: In vielen Säften und Softdrinks befindet sich eine erhebliche Anzahl an Zucker und damit an Kalorien. Ein Nutzer fasst es kurz und knapp zusammen und rät: „Trinke keine Kalorien“.

Smoothies und Säfte sind zwar in Maßen gesund, dennoch sollte beim Verzehr darauf geachtet werden, diese als das in den aktuellen Tagesbedarf einzubeziehen, was sie sind: Wahre Kalorienbomben. Ein großer Smoothie kann also auch eine Zwischenmahlzeit ersetzen. Übrigens: Alkohol hat ebenfalls sehr viele Kalorien und sollte daher nicht nur wegen seiner berauschenden Wirkung, sondern auch wegen seines Einflusses auf das Gewicht nur in Maßen genossen werden.

Getränk Kalorien Glas Sekt (0,1 L) 80 kcal Glas Prosecco (0,1 L) 83 kcal Flasche Weißbier (0,5 L) 230 kcal Radler (0,5 L) 210 kcal Pils (0,33 L) 118,8 kcal Glas Rotwein (0,1 L) 67 kcal Glas Weißwein (0,1 L) 60 kcal Klarer Wodka oder Schnaps (2 cl) 43 kcal Gin-Tonic (0,2 L) 140 kcal 1 Cuba Libre (0,15 L) 160 kcal Mai Tai (0,33 L) 290 kcal Pina Colada (0,4 L) 367 kcal

Tricks für das Abnehmen, die wirklich funktionieren: 3. Schritt für Schritt

Ein weiterer Tipp, wie es bei ihm mit dem Abnehmen geklappt hat, gibt ein anderer Reddit-Nutzer: „Reduziere schrittweise die Kalorien und stelle deine Ernährung langsam um. Wenn man alles auf eine Karte setzt, schafft man es oft nicht. Langfristige Gewichtsabnahme ist eine Änderung des Lebensstils“.

Dieser Hinweis deckt sich zum Teil auch mit den Angaben der Deutschen Lebensmittelgesellschaft (DGE). Diese rät auf ihrer Webseite: „Die DGE empfiehlt eine langfristige Gewichtsabnahme, die auf einer Kombination aus Ernährungsumstellung, Verhaltensänderung und einer Steigerung der körperlichen Aktivität basiert.“

Schnell Abnehmen: 4. Trinken, Trinken, Trinken

In sich hineinhören sollte man in Sachen Abnehmen nicht nur dann, wenn es darum geht zu klären, ob Langeweile gerade das Hungergefühl vorgaukelt. So erklärt ein Nutzer: „Manchmal fühlt man sich hungrig, obwohl man eigentlich nur dehydriert ist. Trinke zuerst Wasser, bevor du entscheidest, ob dein Körper eine zusätzliche unnötige Mahlzeit/Snack braucht.“

Hinweis der Redaktion Die in diesem Artikel genannten Tricks und Informationen können eine gesunde und ausgewogene Ernährung nicht ersetzen. Nutzen Sie unsere Ernährungs-Tipps lediglich als Ergänzung zu einer ansonsten vielseitigen und gesunden Ernährung. Die Informationen ersetzen in keinem Fall eine professionelle Beratung und sind nicht zur eigenständigen Diagnose oder Behandlung gedacht.

Tipps, die wirklich beim Abnehmen helfen: 5. Kalorien-Zählen muss nicht für immer sein

„Ich bin innerhalb eines Jahres von 120 Kilo auf 90 Kilo gekommen. Es gibt keine Abkürzungen, aber: Trinke viel Wasser/kalorienfreie Getränke. Verbringe eine Woche oder einen Monat damit, ernsthaft Kalorien zu zählen, mit einer Waage; das gibt ein gutes Verständnis dafür, was man isst und hilft dabei, besser auszuwählen, was man isst“, resümiert ein Nutzer.

Dabei kann ein Ernährungstagebuch oder eine App helfen, um die tägliche Zufuhr besser zu überwachen und ein Gefühl dafür zu bekommen, was man täglich isst. Übrigens: Zwei neue Medikamente in den USA sollen nun überflüssige Pfunde ebenfalls verschwinden lassen.