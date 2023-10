„Dummheit, Faulheit“: Heiz-Streit eskaliert – Wütende Nachbarn schreiben Zettel, der Fragen aufwirft

Von: Moritz Bletzinger

Kornelia und Wolfram sind offenbar stinksauer: Sie haben sich um die kaputte Heizung gekümmert. © Screenshot/Reddit

Da hängt der Haussegen mächtig schief: Ein Mann zeigt den wütenden Zettel seiner Nachbarn im Internet. Es geht um die Heizung und viel Streit.

München – „Wenn die lieben Nachbarn mal wieder Streit suchen …“, überschreibt ein Reddit-User seinen Post. Er teilt das Foto von einem Aushang in seinem Mehrfamilienhaus. Ein Paar scheint mächtig angefressen zu sein und versteckt sich nicht hinter einem anonymen Zettel.

Heiz-Streit im Mehrfamilienhaus: Bewohner klagen über faule Nachbarn – „das war das letzte Mal“

„Wir haben dafür gesorgt, dass ihr wieder ein warmes Zuhause habt. Schön, dass ihr jetzt wieder einen warmen Arsch habt. Das war das letzte Mal, nehmt eure Scheiße selbst in die Hand“, schreiben Kornelia und Wolfram. Sie schimpfen: „Hausordnung, nein Danke. Keine Zeit.“ Offenbar waren sie beim Verfassen der Zeilen auf 180, der Text ist übersät von Rechtschreibfehlern. Überschrieben haben sie den Brief mit zwei Schlagwörtern: „Dummheit“ und „Faulheit“.

Jetzt stellen sich etliche Fragen: Wieso ist das Paar so wütend? Was haben sie überhaupt gemacht? Und wie kann der Heizungsstreit in einem Mehrfamilienhaus derart eskalieren? Etwas Aufschluss gibt der Urheber des Posts in den Kommentaren, er kann kaum über den Brief schmunzeln. Selbst repariert haben die Kornelia und Wolfram die Heizung nicht.

Bewohner erklärten wütenden Heiz-Brief: Vermieter schreitet nicht ein

„Ging (höchstwahrscheinlich) um die Heizungsanlage, welche mal wieder nicht funktioniert hat. Die beiden denken scheinbar, sie hätten sich als einzige darüber beschwer“, erklärt er. Andere können das nicht nachvollziehen. „Und das macht sie aggressiv, weil? Verstehe ich nicht. Die haben ja wohl selbst dann auch keine Heizung gehabt?“, fragt ein User.

Eine anderer schlägt vor, den Vermieter einzuschalten. Der sei verpflichtet, den Hausfrieden bei Streitigkeiten wieder herzustellen. Aber keine Chance, schreibt der Urheber des Posts: „Schon sooo oft versucht. Aber ja, ich bleibe weiter dran. Ist leider eine Gesellschaft, für die sind wir nur Nummern. Aber das kann’s doch ehrlich nicht sein.“

Bei Nachbarschaftsstreitigkeiten spricht das deutsche Recht tatsächlich von einer Störung des Hausfriedens. Verletzt ein Bewohner die Pflicht zur gegenseitigen Rücksichtnahme, kann er dafür zur Rechenschaft gezogen werden. Im härtesten Fall sogar mit der fristlosen Kündigung. (moe)