„Weiter so, weh tun muss es“: Aldi-Kunde teilt Heidelbeeren-Schnappschuss aus Supermarkt

Von: Robin Dittrich

Gestiegene Preise für Lebensmittel machen vielen Verbrauchern zu schaffen. Eine Kundin entdeckte beim Discounter Aldi jetzt einen besonders hohen Preis.

Berlin – Im Zuge des Ukraine-Krieges sind auch in Deutschland viele Lebensmittel deutlich teurer geworden. Dazu zählen unter anderem Gurken und Paprika. Eine Kundin bei Aldi entdeckte jetzt einen besonders hohen Preis und konnte es nicht fassen. Ihrem Unmut ließ sie auf Twitter freien Lauf.

„Weiter so, weh tun muss es“: Kundin entdeckt Wahnsinns-Preis für Heidelbeeren bei Aldi

In den letzten Monaten stiegen viele Preise für Lebensmittel deutlich an. Davon betroffen sind auch Obst und Gemüse. Beim Lebensmittel-Händler Edeka kosteten Gurken zwischenzeitlich 3,29 Euro, ein Preis von unter zwei Euro ist nur noch schwer zu finden. Edeka äußerte sich sogar zum Gurken-Wucher und korrigierte den Preis wieder nach unten. Eine Kundin entdeckte beim Discounter Aldi jetzt den nächsten Preis-Schock: Dort kostete eine 300 Gramm Schale Heidelbeeren satte 4,79 Euro.

Unter den Tweet des Aldi-Preises für Heidelbeeren schrieb die Nutzerin sarkastisch: „Oh, Aldi ist über Nacht zur Feinkost geworden. Weiter so, weh tun muss es.“ Auch in den Kommentaren zeigten sich Twitter-Nutzer erstaunt über den Preis. Einer kommentierte: „Bestimmt für alle 4.“ Ein Kunde gab an, dass die Heidelbeeren kürzlich noch deutlich günstiger waren: „Aldi hat das schon lange im Sortiment. Nur: Bis vor kurzem noch zu 2,49 Euro, was auch schon extrem teuer war.“

Teure Heidelbeeren sind kein Aldi-Einzelfall – Rewe nimmt fast fünf Euro für eine 300-Gramm-Packung

Erst Anfang Mai machte ein Lidl-Kunde mit einem Ekel-Fund auf sich aufmerksam. Dabei machte dieser ein Bild von einer Packung Toast, die zwei Tage vor Ablauf des Mindesthaltbarkeitsdatums verschimmelt war. Auch bei Kaufland gab es einen Ekel-Fund: Dort kaufte ein Kunde verschimmelten Käse.

Im Falle der Heidelbeeren ging es der Kundin jedoch lediglich um den Preis. Der scheint Supermarkt-übergreifend keine Besonderheit zu sein. Im Rewe Onlineshop ist die 300-Gramm-Packung Heidelbeeren sogar noch teurer: Dort kostet sie satte 4,99 Euro.