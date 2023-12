Heiligabend 2023: So halten es die Geschäfte mit den Öffnungszeiten am 24. Dezember

Von: Kai Hartwig

Drucken Teilen

An Weihnachten einkaufen ist Geschmackssache. Heiligabend 2023 bietet Einschränkungen bei den Öffnungszeiten – weil der 24. Dezember ein Sonntag ist.

Frankfurt – Zum Ende des Jahres 2023 fiebern viele Menschen Weihnachten entgegen. Im Kreis der Familie wird gegessen und getrunken, Geschenke werden verteilt – vor allem an Heiligabend.



Doch auf den 24. Dezember muss man sich gut vorbereiten. Wer nicht alles für das geplante Festessen im Haus hat oder noch ein Weihnachtsgeschenk braucht, muss auf den letzten Drücker noch einmal los. In diesem Jahr könnte das aber zur Herausforderung werden – weil der 24. Dezember auf einen Sonntag fällt. Bei den Öffnungszeiten an Heiligabend sind sich die Bundesländer weitgehend einig – es gibt aber auch Unterschiede.

Heiligabend 2023: Öffnungszeiten am 24. Dezember – es gibt einige Ausnahmen

Daher gelten an Heiligabend 2023 andere Regeln als sonst. Paragraf 15 des Gesetzes über den Ladenschluß (LadSchlG) besagt: „Wenn der 24. Dezember auf einen Sonntag fällt“, dürfen sogenannte Verkaufsstellen „während höchstens drei Stunden bis längstens 14 Uhr geöffnet sein“. Daran müssen sich Supermärkte, Weihnachtsbaumhändler und andere halten.

Nur Verkaufsstellen an Bahnhöfen und Flughäfen sind davon teilweise ausgenommen. Dort dürfen Supermärkte bis 17 Uhr geöffnet sein (siehe Paragrafen 8 und 9 LadSchlG).

Öffnungszeiten an Heiligabend (24. Dezember 2023):

Die meisten Verkaufsstellen wie Modegeschäfte oder sonstiger Einzelhandel müssen wegen des Ladenschlussgesetzes ganz zu bleiben, da Heiligabend auf einen Sonntag fällt. Für Supermärkte oder Weihnachtsbaumhändler gilt: Man darf öffnen, aber höchstens drei Stunden bis längstens 14 Uhr.

Die meisten Verkaufsstellen wie Modegeschäfte oder sonstiger Einzelhandel müssen wegen des Ladenschlussgesetzes ganz zu bleiben, da Heiligabend auf einen Sonntag fällt. Für Supermärkte oder Weihnachtsbaumhändler gilt: Man darf öffnen, aber höchstens drei Stunden bis längstens 14 Uhr. Ausnahmen an Heiligabend für Apotheken und Tankstellen:

Dürfen laut Ladenschlussgesetz den ganzen Tag geöffnet sein.

Dürfen laut Ladenschlussgesetz den ganzen Tag geöffnet sein. Ausnahmen an Heiligabend für Bäcker, Blumenläden, Läden mit Zeitungsverkauf:

Dürfen laut Ladenschlussgesetz mehrere Stunden geöffnet haben. Je nach Bundesland gelten unterschiedliche Vorschriften: In Bayern, Baden-Württemberg, Bremen und Niedersachsen dürfen Bäcker & Co. drei Stunden öffnen, in Nordrhein-Westfalen oder Hamburg sind es fünf Stunden, in Berlin sogar bis zu neun Stunden.

Dürfen laut Ladenschlussgesetz mehrere Stunden geöffnet haben. Je nach Bundesland gelten unterschiedliche Vorschriften: In Bayern, Baden-Württemberg, Bremen und Niedersachsen dürfen Bäcker & Co. drei Stunden öffnen, in Nordrhein-Westfalen oder Hamburg sind es fünf Stunden, in Berlin sogar bis zu neun Stunden. Ausnahmen an Heiligabend für Verkaufsstellen an Flughäfen und Bahnhöfen:

Dürfen öffnen – aber nur bis 17 Uhr, da der 24. Dezember auf einen Sonntag fällt.

Öffnungszeiten an Heiligabend 2023: Ausnahmen für Tankstellen, Apotheken und Bäckereien

Einige Ausnahmen gelten unter anderem für Tankstellen. Diese dürfen ganzjährig Tag für Tag öffnen. Apotheken betreffenden die eingeschränkten Öffnungszeiten an Heiligabend ebenfalls nicht in vollem Umfang. Weil sie an Sonn- und Feiertagen – also auch am 24. Dezember 2023 – aber nicht alle Dinge verkaufen dürfen, gilt laut LadSchlG: „Nur die Abgabe von Arznei-, Krankenpflege-, Säuglingspflege- und Säuglingsnährmitteln, hygienischen Artikeln sowie Desinfektionsmitteln gestattet.“

Die zwölf besten (Heiß-)Getränke vom Weihnachtsmarkt für zu Hause Fotostrecke ansehen

Ebenfalls Sonderregeln genießen Bäckereien, Läden mit Zeitungsverkauf oder auch Blumenläden. Sie dürfen an Heiligabend für mehrere Stunden öffnen. Dabei gibt es allerdings Unterschiede bei der maximalen Dauer, je nach Bundesland variiert diese.

Öffnungszeiten an Heiligabend: Bis wann Geschäfte am 24. Dezember an einem Werktag offen sein dürfen

Fällt Heiligabend auf einen Werktag, sind die Vorgaben etwas weniger streng. Laut Paragraf 2 LadSchlG dürfen „Verkaufsstellen“ – darunter fallen Supermärkte, Drogeriemärkte, Läden im Einzelhandel – an Heiligabend grundsätzlich geöffnet haben. Sie müssen sich allerdings auf ein Zeitfenster beschränken und „am 24. Dezember, wenn dieser Tag auf einen Werktag fällt, bis 6 Uhr und ab 14 Uhr“ geschlossen sein.

Shopping an Heiligabend? Das könnte am 24. Dezember 2023 schwer werden. © Julian Stratenschulte/dpa

So lange dürfen Läden am 24. Dezember 2023 geöffnet haben

So oder so wird der Supermarkteinkauf an Heiligabend 2023 deutlich erschwert, da es sich um einen Sonntag handelt. Die bekannten Supermarktketten sind sich einig: Sie gaben kürzlich bekannt, alle Filialen oder zumindest den Großteil am 24. Dezember nicht zu öffnen.

Wer sich den Heiligabend als Möglichkeit für einen Last-Minute-Notkauf offenhalten wollte, sollte in diesem Jahr also über Alternativen nachdenken. Derweil wagte ein Wetter-Experte eine eindeutige Prognose, ob es Schnee an Weihnachten 2023 geben wird. (kh)