Heimwerk-Lifehack: Mit diesem genialen Trick drehen sie kinderleicht Haken in die Wand

Von: Christoph Gschoßmann

Mit einem Schlüssel lassen sich Haken per Akkuschrauber in die Wand drehen. © Screenshot/Reddit/ButterscotchExtra783

Haken stellen für Akkuschrauber eine Herausforderung da, wenn man keinen Spezialaufsatz besitzt. Mit diesem Lifehack können Sie die Haken trotzdem elektrisch schrauben.

München - Wer einen hat, will nie mehr ohne: Akkuschrauber. Die elektrischen Helfer erleichtern das Eindrehen von Schrauben ungemein. Was vor allem dann zum Tragen kommt, wenn man Dutzende oder noch mehr Schrauben fixieren muss. Beispielsweise beim Umzug. Doch es gibt eine Art „Schraube“, die damit nicht konform geht: Der Haken. Beispielsweise als Kleiderhaken oder als Aufhängung für Werkzeuge sind diese sehr praktisch. Doch man muss sie jedes Mal umständlich per Hand in die Wand drehen. Und wenn man nicht aufpasst, kann durchaus der Putz kaputtgehen.

Dafür gibt es aber nun eine Lösung, die auf der Reddit-Plattform „Lifehacks“ gepostet wurde. Dazu braucht man nur etwas, das man eigentlich fast immer zu Hand hat: Einen Schlüssel. Im Video steckt der Heimwerker oder die Heimwerkerin einen Schlüssel in seinen Schrauber und führt das kleine Loch im Schlüssel in den Haken ein. Dann wird die Maschine aktiviert, und wie durch Zauberhand, oder besser einfache Physik, funktioniert es: Die Fläche des Schlüssels schiebt den Haken unentwegt weiter, bis er gerade und sauber so tief im Holz steckt, wie er eben soll. Einfach, aber genial!

Schlüssel als Bohraufsatz: „Das ist ziemlich clever“

Auch auf Reddit gibt es dafür „Daumen hoch“, und zwar 4.500 Mal (Stand: 24. Februar 2023, 18.19 Uhr). „Das ist ziemlich clever“, heißt es dort beispielsweise in den Kommentaren. Einige User weisen allerdings auch darauf hin, dass es „für sowas auch Werkzeug gibt.“

Einige empfehlen einen Y-förmigen Aufsatz: Ein fachkundiger User warnt aber: „Der Y-förmige Aufsatz ist für Haken und Ringschrauben. Tatsächliche Flügelmutter-Schraubendreher sehen eher aus wie Steckschlüssel-Schraubendreher, aber mit einem ausgeschnittenen Schlitz. Diese Y-förmigen Bits würden wahrscheinlich an Flügelmuttern funktionieren, aber es wäre ein bisschen so, als würde man einen Schlitzschraubendreher als Brecheisen verwenden.“ Trotzdem - wenn man mal keinen Spezialbit zur Hand hat, kann ein Schlüssel wohl den Dienst tun.

Noch ein User spricht eine Warnung aus, und zwar für den Schlüssel. „Schlüssel sind weich und brechen. Wenn Sie das Loch wie in diesem Video bohren, sollten Sie den Haken von Hand eindrehen können.“ Den eigenen Haustürschlüssel sollte man dafür also nicht unbedingt verwenden. (cgsc)

