Wärmepumpe – Ja oder nein? So zufrieden sind Verbraucher

Von: Lea Seitz

Spätestens seit dem geplanten Heizgesetz von Robert Habeck sind sie in aller Munde: Wärmepumpen. Welche Erfahrungen haben Verbraucher mit den Geräten gemacht?

Bremen/London – Gegenüber Wärmepumpen haben einige Menschen noch Bedenken. Möglicherweise schreckt sie auch ab, wie viel die Heizgeräte kosten. Andere haben bereits eine Wärmepumpe daheim installiert. Nun hat die britische Organisation Nesta eine Untersuchung unter Wärmepumpenbesitzern in ihrem Land durchgeführt. Dabei wollte sie herausfinden, wie zufrieden diese mit den Geräten sind.

73 Prozent der Wärmepumpenbesitzer gaben an, mit der Wärmepumpe genauso zufrieden zu sein wie mit dem zuvor genutzten Heizsystem – oder sogar zufriedener

Es gab keinen Nachweis dafür, dass diese Zufriedenheit vom Alter des Hauses abhängig ist

Zogen Menschen in ein Haus ein, das bereits eine Wärmepumpe installiert hatte, war ihr Vorwissen zu dem Gerät unterschiedlich hoch

Trotz einiger Bedenken hatten Wärmepumpen insgesamt einen positiven Einfluss auf die Entscheidung, ein Haus zu kaufen

Umfrage in Großbritannien unter Wärmepumpenbesitzern – so lief die Studie ab

An der Studie nahmen circa 2.800 Hausbesitzer aus Schottland, England und Wales teil. Um teilnehmen zu können, musste vor mindestens sechs Monaten die Erd- oder Luftwärmepumpe vor mindestens installiert worden sein. Die Mehrheit der Studienteilnehmer (87 Prozent) nutzte Luftwärmepumpen. Die Altersspanne der Häuser war breit: Während 34 Prozent nach 2012 gebaut wurden, lebten 16 Prozent der Teilnehmerinnen und Teilnehmer in Häusern, die vor 1900 gebaut wurden. 75 Prozent der Wärmepumpenbesitzer, die an der Studie teilnahmen, lebten in ländlichen Gebieten.

Wie in der Zusammenfassung erwähnt, gibt es einen vielleicht überraschenden Aspekt der Studie: Die Zufriedenheit mit der Wärmepumpe hängt nicht vom Alter des Hauses ab. Dazu schreibt Nesta: „Menschen, die in einem Gebäude aus dem Viktorianischen Zeitalter leben, sind genauso zufrieden mit ihrer Wärmepumpe wie Leute mit modernen Häusern oder Häusern aus der Mitte des vergangenen Jahrhunderts.“ Das gilt für Personen, die selbst eine Wärmepumpe in ihrem Eigenheim installierten.

Überwiegende Mehrheit Britischer Wärmepumpenbesitzer zufrieden – nur die Kosten

Die Umfrageteilnehmer sahen die Wärmepumpe überwiegend positiv, durchschnittlich 80 Prozent würden das Gerät weiterempfehlen. 70 Prozent gaben an, mit allen oder fast allen Gesichtspunkten rund um das Heizgerät zufrieden zu sein – abgesehen von den laufenden Kosten. Der stärkste Punkt war hier Sicherheit mit 91 Prozent, gefolgt vom Aufbereiten des warmen Wassers (89 Prozent), und der Zuverlässigkeit der Wärmepumpen (85 Prozent). Die Lautstärke wurde ebenfalls von der überwiegenden Mehrheit der Befragten positiv eingeordnet (85 Prozent). Auch das Heizen der Räume, die Energieeffizienz, die Bedienungsfreundlichkeit und Wartungskosten wurden mehrheitlich positiv bewertet.

Mit der Installation zeigte sich die Mehrheit ebenfalls zufrieden: Der Durchschnittswert lag hier bei 80 Prozent. Mehr als drei Viertel der Teilnehmer (78 Prozent) sind zufrieden mit der Nutzung und Kontrolle ihrer Wärmepumpe. Dennoch sieht die Umfrage hier noch Luft nach oben. Das spiegelt sich auch im Zitat dieser Teilnehmerin wider: „Ich mag die Wärmepumpe wirklich, aber die Gebrauchsanweisungen sind weit komplizierter als, sagen wir mal, den Thermostat auf einem Heizboiler zu bedienen. Insgesamt bin ich ziemlich glücklich damit und ich denke, es ist sicherer und sauberer als Gas.“ Außerdem kann eine Wärmepumpe günstiger als Gas sein.

Eine Umfrage hat ergeben: Die Briten sind meist zufrieden oder sehr zufrieden mit ihren Wärmepumpen. © Daniel Reinhardt /dpa

Fazit aus britischer Studie: Mehr Informationen über Wärmepumpe helfen, deren Image zu verbessern

Die britische Studie kommt zu dem Schluss, dass die Umfrage ein positives Bild für die Zukunft der Wärmepumpe zeichnet: Sie zeigt, dass die Mehrheit der Nutzer mit ihrem Heizsystem zufrieden ist.

Zusätzlich nennt sie noch einige Punkte, die Wärmepumpen noch attraktiver machen könnten. Erstens den Zugang zu unabhängigen Informationen über Wärmepumpen zu erleichtern. Zweitens die Bedienungsfreundlichkeit zu erhöhen und drittens die Installationszeit zu reduzieren. Eine Wärmepumpe funktioniert übrigens wie ein umgekehrter Kühlschrank.