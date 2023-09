Heizkostenzuschuss beantragen: Warum Sie im Oktober unbedingt handeln sollten

Von: Stella Henrich

Haushalte können bis zum 20. Oktober den Heizkostenzuschuss beantragen. Doch der ist an Bedingungen geknüpft. Wer sich den Zuschuss sichern will, sollte sich beeilen.

Frankfurt ‒ Betreiberinnen und Betreiber von Öl- und Gasheizungen können noch bis zum 20. Oktober Zuschüsse in maximaler Höhe von 2000 Euro beantragen. Die Anträge für den sogenannten Heizkostenzuschuss werden allerdings nach Verfügbarkeit vergeben. Wer sich das Geld jetzt noch sichern will, sollte sich also beeilen. Die Zeit drängt. Allerdings ist die Höhe des Zuschusses an einige Bedingungen geknüpft. Der Antrag selbst kann online und – in Ausnahmefällen – per Post beantragt werden. Der Zuschuss soll, wie bereits der erste Heizkostenzuschuss im vergangenen Jahr, die privaten Haushalte hierzulande aufgrund gestiegener Energiekosten entlasten.

Heizkostenzuschuss für Öl, Gas, Pellets und Co: Verbrauchende müssen Nachweise erbringen

Entlastet werden nicht nur Eigentümerinnen und Eigentümer von Heizungsanlagen mit dem Heizkostenzuschuss, sondern auch Mieterinnen und Mieter, deren Mietwohnung mit Heizöl oder anderen nicht leitungsgebundenen Energieträgern beheizt wird. Allerdings muss der Antrag in der Regel vom Vermieter oder der Vermieterin gestellt werden. Geringverdienende haben bereits einen einmaligen Heizkostenzuschuss erhalten. Seniorinnen und Senioren mit einer geringer Rente kamen bereits Ende vergangenen Jahres in den Genuss einer einmaligen Energiepauschale, um so die Kosten hoher Inflation infolge der Energiekrise etwas abfedern zu können.

Darum geht es beim Heizkostenzuschuss:

Welche Energieträger umfasst der Heizkostenzuschuss? Heizöl, Flüssiggas (LPG), Holzpellets, Holzhackschnitzel, Holzbriketts, Scheitholz und Kohle Wann kann der Zuschuss beantragt werden? Wenn die Heizkosten 2022 im Vergleich zum Vorjahr um mehr als das Doppelte gestiegen sind Für welchen Zeitraum kann der Zuschuss beantragt werden? Es werden Rechnungen aus dem Zeitraum vom 01.01.2022 bis zum 01.12.2022 berücksichtigt Wie viel wird erstattet? 80 Prozent der über eine Verdopplung hinausgehenden Mehrkosten Gibt es einen Maximalbetrag? Ja, es gibt direkten Zuschuss von maximal 2000 Euro pro Haushalt Gibt es einen Minimalbetrag? Auch den gibt es. Der Zuschuss muss mindestens 100 Euro betragen Bis wann muss der Antrag gestellt werden? Bis zum 20. Oktober 2023

Eigentümerinnen und Eigentümer können noch bis zum 20. Oktober den Heizkostenzuschuss beantragen. Aber auch Mieterinnen und Mieter sollten prüfen, ob sie einen Anspruch auf einen Zuschuss bis 2000 Euro haben. (Symbolbild) © David Inderlied/imago

Heizkostenzuschuss für Öl, Gas, Pellets und Co.: Diese Kosten übernimmt der Bund

Entscheidend ist bei der Antragstellung, dass die Heizung in dem Bundesland steht, in dem der Antrag gestellt wird. Der Bund übernimmt 80 Prozent der Kosten, die über eine Verdoppelung hinausgehen. Eine Erstattung erfolgt nur nach Antragstellung. „Sollten Sie Ansprüche haben, kümmern Sie sich darum und fordern die Erstattung ein“, rät die Verbraucherzentrale Niedersachsen. Wer den Antrag nicht online stellen kann, hat die Möglichkeit, einen Papierantrag zu stellen. Außerdem gibt es laut dem Verbraucherschutz auch Verbände der freien Wohlfahrtspflege wie DRK, AWO und Caritas, die Hilfe beim Ausfüllen leisten.

Das sind die Bedingungen für den Heizkostenzuschuss:

Prüfen Sie, ob Ihnen der Heizkostenzuschuss zusteht. Für eine Antragsberechtigung muss mindestens eine Verdopplung des Referenzpreises , der von Bund und Ländern für die einzelnen Energieträger festgelegt wurde, erreicht werden. Der Referenzwert für Heizöl liegt beispielsweise bei 71 Cent pro Liter, für Flüssiggas bei 57 Cent/Liter und für Scheitholz bei 85 Euro /Raummeter.

, der von Bund und Ländern für die einzelnen Energieträger festgelegt wurde, erreicht werden. Der Referenzwert für Heizöl liegt beispielsweise bei 71 Cent pro Liter, für Flüssiggas bei 57 Cent/Liter und für Scheitholz bei 85 Euro /Raummeter. Wenn ja, stellen Sie den Antrag. Dafür müssen Sie zehn bis 15 Minuten einplanen. Für den Antrag benötigen Sie Rechnungen, Kontoauszüge oder Belge für Zahlungen , eine sogenannte strafbewehrte Eigenerklärung der antragstellenden Person.

, eine sogenannte strafbewehrte Eigenerklärung der antragstellenden Person. Die Förderhöhe berechnet sich anhand der folgenden Formel: Zuschuss = 0,8 x (Rechnungsbetrag 2022 - 2 x Referenzpreis x Bestellmenge)

Eine Beispielrechnung des Wirtschaftsministeriums für eine mit Heizöl betriebene Anlage: Sie haben Heizöl für Ihr Eigenheim im Entlastungszeitraum in zwei getrennten Lieferungen beschafft und geliefert bekommen, einmal 1000 Liter für insgesamt 1620 Euro am 12. Oktober 2022 und einmal 1.000 Liter für insgesamt 1200 Euro am 29. November 2022 (jeweils brutto). Die Entlastung für beide Rechnungen ist separat zu ermitteln. Die Entlastung für die erste Rechnung vom 12. Oktober 2022 beträgt: 0,8𝑥 (1.620 𝐸𝑢𝑟𝑜 −2 𝑥 0,71 𝐸𝑢𝑟𝑜/𝑙 𝑥 1000𝑙 ) = 160 Euro. Bei der zweiten Rechnung liegt keine Verdopplung der Kosten gegenüber dem Referenzpreis vor, da der Beschaffungspreis von 1,20 Euro/l weniger als das Doppelte des Referenzpreises von 0,71 Euro/l beträgt. Somit kann nur die erste Rechnung berücksichtigt werden und es ergibt sich eine Entlastung von 160 Euro. Mit dem Heizkosten-Entlastungsrechner der Bundesregierung kann berechnet werden, ob Anspruch auf die Entlastung besteht.

Sie haben Heizöl für Ihr Eigenheim im Entlastungszeitraum in zwei getrennten Lieferungen beschafft und geliefert bekommen, einmal 1000 Liter für insgesamt 1620 Euro am 12. Oktober 2022 und einmal 1.000 Liter für insgesamt 1200 Euro am 29. November 2022 (jeweils brutto). Die Entlastung für beide Rechnungen ist separat zu ermitteln. Die Entlastung für die erste Rechnung vom 12. Oktober 2022 beträgt: 0,8𝑥 (1.620 𝐸𝑢𝑟𝑜 −2 𝑥 0,71 𝐸𝑢𝑟𝑜/𝑙 𝑥 1000𝑙 ) = 160 Euro. Bei der zweiten Rechnung liegt keine Verdopplung der Kosten gegenüber dem Referenzpreis vor, da der Beschaffungspreis von 1,20 Euro/l weniger als das Doppelte des Referenzpreises von 0,71 Euro/l beträgt. Somit kann nur die erste Rechnung berücksichtigt werden und es ergibt sich eine Entlastung von 160 Euro. Mit dem Heizkosten-Entlastungsrechner der Bundesregierung kann berechnet werden, ob Anspruch auf die Entlastung besteht. Quelle: Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz

Der Antrag für den Heizkostenzuschuss muss in dem Bundesland gestellt werden, in dem sich die Feuerstätte befindet. Eine Liste der Landesportal hat das Bundeswirtschaftsministerium veröffentlicht. Verbraucherinnen und Verbraucher sollten sich vorab über die speziellen Anforderungen und das Verfahren in ihrem Bundesland informieren, um sicherzustellen, dass sie die erforderlichen Kriterien erfüllen. Schon lange gibt es laute Rufe nach Härtefallhilfen vom Bund für Haushalte in Hessen. Wer antragsberechtigt ist und noch keinen Antrag gestellt hat, sollte das schnell nachholen. Vor allem soziale Einrichtungen wie Altenheim-Betreiber sehen sich „am Rande der Verzweiflung“.