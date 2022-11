Die Heizung gluckert und wird nicht warm? Dieser Trick hilft und spart Geld

Wenn die Heizung gluckert und nicht mehr richtig warm wird, sollte man sie entlüften. Wer das nicht tut, hat bis zu 15 Prozent höhere Heizkosten.

München - Viele Menschen machen sich ob der steigenden Heizkosten große Sorgen und lassen das Haus oder die Wohnung im Zweifel wohl lieber ein paar Grad kälter. Neben dem Heizen werden dieser Tage auch einige Lebensmittel und andere Produkte deutlich teurer. Da will das richtige Heizen gelernt sein, um in Zeiten, in denen das Leben in vielen Bereichen immer kostspieliger wird, nicht zu viel Geld ausgeben zu müssen. Um seine Heizkosten zu senken, muss man nämlich nicht im Kalten hocken, sondern sollte nur hin und wieder genau an die Heizung hören und fühlen.

15 Prozent höhere Heizkosten, wenn sich Luft im System ansammelt

Dieses Phänomen ist wohl jeder in den eigenen vier Wänden schon einmal begegnet. Man dreht die Heizung auf, aber nach einiger Zeit ist es immer noch kalt im Raum. Dann fasst man an testweise an den Heizkörper und stellt fest, dass dieser zumindest teilweise nicht richtig warm ist. Bevor man noch weiter aufdreht, sollte allerdings erst eine Kleinigkeit überprüft werden. Denn meistens ist der Grund für die vermeintlich schwächelnde Heizung, dass sich Luft im System angesammelt hat. Diese muss freilich herausgelassen werden, sonst können die Heizkosten laut dem Thüringer TÜV um bis zu 15 Prozent steigen.

So kann die Luft ganz einfach aus dem Heizkörper herausgelassen werden

Wenn es also gluckert oder die Heizkörper nicht richtig warm werden, sollen die Betroffenen zu einem Vierkantschlüssel greifen. Damit soll das Ventil des Heizkörpers so lange leicht aufgedreht werden, bis die Luft vollständig entwichen ist und nur noch Wasser aus dem Ventil kommt. Dieses sollte man mit einem Behälter auffangen.

Tritt zu viel Wasser aus, ehe das Ventil wieder geschlossen werden konnte, muss das Heizungswasser an der Anlage wieder aufgefüllt werden. Denn um alle Heizkörper mit warmem Wasser versorgen zu können, ist ein gewisser Betriebsdruck vonnöten. Der mögliche Druckabfall ist am Manometer der Anlage erkennbar.

Wer seine Heizung regelmäßig selbst checkt, dem bleibt womöglich bei der Nebenkostenabrechnung eine böse Überraschung erspart. Falsch ist diese aber trotzdem mit einer Wahrscheinlichkeit von 50:50. (dpa/jg)