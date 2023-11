Heizgesetz tritt 2024 in Kraft – das müssen Mieterinnen und Mieter beachten

Von: Teresa Toth, Anna-Lena Kiegerl

Das neue Heizgesetz gilt als umstritten. Auch, weil die Kosten für eine neue Heizung teilweise auf Mieterinnen und Mieter umgelegt werden können.

Frankfurt – Das Heizgesetz hat in diesem Jahr für viele Debatten gesorgt. Insbesondere Robert Habeck (Grüne) geriet mit seinen Vorstellungen für umweltfreundlicheres Heizen stark unter Beschuss. Nach einer langen Phase der Ungewissheit wurde der Gesetzentwurf überarbeitet. Nun ist es jedoch klar: Ab dem ersten Januar des kommenden Jahres soll das Heizgesetz in Kraft treten. Was bedeutet das für die Mieterinnen und Mieter? Einige könnten befürchten, dass die Kosten für eine neue Heizungsanlage auf sie abgewälzt werden. Wir erläutern, was Mieterinnen und Mieter nun berücksichtigen müssen und was im neuen Gesetz festgelegt ist.

Neues Heizgesetz betrifft zunächst Neubaugebiete ab 2024

Das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz informiert über die Vorhaben der Bundesregierung. Das Hauptziel ist das Jahr 2045. Ab diesem Zeitpunkt müssen alle Heizsysteme vollständig auf erneuerbare Energien umgestellt sein. Eine Alternative zur herkömmlichen Heizung ist etwa eine Wärmepumpe. Anfangs, ab 2024, betrifft dies nur Neubauviertel. In diesen müssen neu installierte Heizungen erneuerbar betrieben werden.

In Städten mit einer Bevölkerung von über 100.000 Menschen gilt dies ab dem 30. Juni 2026 bei einem Heizungsaustausch. In kleineren Städten tritt diese Regelung ab dem 30. Juni 2028 in Kraft. Es ist jedoch zu beachten, dass dies je nach Gemeinde variieren kann. Wenn eine Heizung noch funktioniert oder repariert werden kann, darf sie weiterhin genutzt werden.

Heizgesetz 2024: Das sind die Fristen

Bis 2045: alle Heizungen

Ab Januar 2024: Neue Heizungen in Neubaugebieten

Ab 30. Juni 2026: Neue Heizungen in Städten mit mehr als 100.000 Einwohnern

Ab 30. Juni 2028: Neue Heizungen in kleineren Städten

Achtung: teilweise Unterschiede je nach Kommune

Quelle: Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz

Neues Heizgesetz für mehr Klimaschutz: Wer zahlt für die neue Heizung?

Zunächst sind die Gebäudebesitzenden betroffen. Aber können Vermieterinnen und Vermieter die Kosten, die sie für eine umweltfreundlichere Heizung aufbringen, auf die Mieterinnen und Mieter übertragen? Das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz gibt auch zu diesem Thema Auskunft. Die Antwort lautet hier: Ja, aber nur in begrenztem Umfang.

Bis zu zehn Prozent der anfallenden Kosten können auf die Mieterinnen und Mieter übertragen werden. Allerdings gibt es eine Obergrenze. Pro Monat und Quadratmeter darf die Nettokaltmiete maximal um 50 Cent angehoben werden. Sollte die Vermieterin oder der Vermieter staatliche Fördermittel erhalten haben, muss dieser Betrag vollständig abgezogen werden, bevor die Kosten weitergegeben werden können.

