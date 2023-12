Ohne teure Produkte: Mit diesen Hausmitteln werden Sie Schimmel in der Wohnung los

Von: Stella Henrich

Aggressive Mittel braucht es nicht, um die Schimmel in den eigenen vier Wänden wieder loszuwerden. Einfache Hausmittel reichen dafür.

Kassel – Die Preise für Strom, Gas und Heizöl steigen. Für viele Menschen ist es daher wichtig, unnötige Ausgaben zu verringern und zu sparen. Mieter könnten daher auf die Idee kommen, auf die Heizung zu verzichten. Oder zumindest – mit Blick auf ihre Jahresabrechnung – das Heizungsventil herunterzudrehen.

Die Heizung in der Wohnung sollten Mieter aus purem Eigeninteresse aber nicht ab- oder herunterdrehen. Denn kalte Räume und Feuchtigkeit begünstigen die Schimmelbildung und das schadet am Ende der Gesundheit. Wer allerdings bereits mit Schimmelpilz an den eigenen vier Wänden zu kämpfen hat, der sollte schnell handeln.

So werden Mieter den Schimmel wieder los - auch einfache Hausmittel helfen

Zunächst sollten Mieter herausfinden, ob der Schimmelpilz nur oberflächlich auf den Wänden und Tapeten ist oder sich bereits in der Bausubstanz des Hauses festgesetzt hat. Dabei wird zwischen schwarzem, grünem und weißem Schimmel unterschieden. Doch auch gelber und roter Schimmel sind laut dem Portal deutsche-schadenshilfe.de keine Seltenheit. Dabei bestimme insbesondere der Fruchtkörper des Schimmelpilzes seine Färbung. Um die verschiedenen Schimmelpilzarten eindeutig zu bestimmen, müsse auf deren Struktur und Farbe geachtet werden. Mit einem geschultem Fachmann lässt sich dies rasch abklären.

Kleinere Flecken an den Wänden von Arten wie Schwarzschimmel oder weißem Schimmel lassen sich laut Experten normalerweise gut mit Hausmitteln bekämpfen. Beim oberflächlichen Befall lässt sich der Schimmel mit Alkohol oder Wasserstoffperoxid entfernen. Egal für welches der drei Haushaltsmittel sich Mieter entscheiden, zunächst sollte der sichtbare Schimmel mit einem nassen Tuch vorsichtig abgewischt werden. Dabei sollten Gummihandschuhe und eine Atemschutzmaske getragen werden. Danach erst sollten die Hausmittel zur weiteren Behandlung von Oberflächen zum Einsatz kommen.

Drei Hausmittel helfen bei oberflächlichem Schimmelbefall

Brennspiritus (Ethyl-Alkohol) - erhältlich im Drogeriemarkt

(Ethyl-Alkohol) - erhältlich im Drogeriemarkt Isopropyl-Alkohol - medizinischer Alkohol aus der Apotheke

- medizinischer Alkohol aus der Apotheke Wasserstoffperoxid (H2O2) - Bleichmittel aus der Apotheke

Die genannten Produkte haben laut Stiftung Warentest weniger Nebenwirkungen als „chemische Keulen“, die Hypochlorite enthalten und die Atemwege belasten können. Vom Einsatz von Essigessenz rät Stiftung Warentest hingegen ab. Diese eigne sich nicht zur Schimmelbekämpfung. Ihrer Erfahrung nach blieben nach dem Trocknen Rück­stände übrig, „die einen idealen Nähr­boden für neue Schimmelpilze darstellen“.

So werden Mieter den Schimmel wieder los - nützliche Tipps von Verbraucherschützern

Außer den einfachen Haushaltsmitteln empfehlen die Verbraucherschützer Mittel aus den gängigen Drogeriemärkten wie dm und Rossmann. Unter anderem den Schimmelentferner „Schimmel X“ (Note 1,7), ebenso Auro (Note 1,9), Mellerud (Note 2,0) und Wepos (Note 2,0). Alle diese Produkte sind chlorfrei. Sie entfernen laut den Verbraucherschützern nicht nur den Schimmel, sondern belasten auch nicht die Atemwege der Anwender.

Ohne teuren Produkte den Schimmel entfernen - mit einem Tuch auftragen, einwirken lassen und anschließend nachwischen

Zum Entfernen des Schimmels wird der Alkohol auf die Tapete mit einem Tuch aufgetragen und nach einer kurzen Einwirkzeit anschließend sauber gewischt. Stiftung Warentest empfiehlt eine Einwirkzeit von 30 Minuten. Sitzt der Schimmel dagegen bereits in der Bausubstanz des Hauses, sollten Mieter nicht selbst tätig werden, sondern ihren Vermieter kontaktieren und einen professionellen Handwerker zurate ziehen. Denn oftmals reichen hierfür Schimmelpilzentferner und Wandfarben gegen Pilzbefall nicht mehr aus. Üble Gerüche in Wohnung und Haus hingegen lassen sich rasch wieder beheben.

Was ist Schimmelpilz eigentlich? „Schimmelpilze“ ist ein Sammelbegriff für Pilze, die typische Pilzfäden und Sporen ausbilden können. Schimmelpilze bilden in der Wachstumsphase Zellfäden. Diese sind meist farblos, so dass der Schimmelpilz in dieser Phase normalerweise mit dem bloßen Auge nicht erkennbar ist. Zur Vermehrung und Verbreitung bilden Schimmelpilze „Sporen“. Diese sind oft gefärbt, so dass der Schimmelpilzbefall in diesem Stadium auch mit bloßem Auge (zum Beispiel als schwarze oder gelbe Schimmelpilzflecken) erkennbar ist. Das Schimmelpilzwachstum im Innenraum wird hauptsächlich durch drei Faktoren bestimmt: Feuchtigkeit, Nährstoffangebot und Temperatur. Schimmelpilze können auf Materialien nur wachsen, wenn eine bestimmte Mindestfeuchte vorhanden ist Quelle: Umweltbundesamt, Ratgeber „Schimmel im Haus“

Damit es aber erst gar nicht zum Schimmelbefall kommt, sollten Mieter ihre Wohnräume regelmäßig lüften – trotzdem können Verbraucher Energie sparen. Umweltexperten der Verbraucherzentrale raten dazu, die Temperaturen überall auf circa 20 Grad Celsius einzustellen (Thermostatstufe 3), als einzelne Räume auf 21 Grad zu heizen und die übrigen gar nicht. Übrigens ergibt sich Schimmel nicht nur bei viel Feuchtigkeit im Winter. Auch im Sommer droht Schimmel-Gefahr. (sthe)