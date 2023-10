Hermes-Bote wählt fragwürdigen Ablageort für „total wertvolles Paket“

Von: Sandra Sporer

Immer wieder finden Paketboten kreative Ablageorte. Ein Hermes-Kunde fand sein Paket an einem kuriosen Ablageort, der fast schon Tradition hat.

München – Oft wartet man voller Vorfreude auf ein Paket. In der Sendungsverfolgung wird der aktuelle Status immer wieder gecheckt oder – falls man zu Hause ist – regelmäßig nach dem Paketboten Ausschau gehalten. Wenn der Empfänger die Sendung nicht persönlich entgegennehmen kann, gibt es alternative Zustellungsoptionen. In diesen Fällen wählen die Paketboten von Hermes, DHL & Co. immer wieder Ablageorte. Die sind mitunter so kurios, dass sie im Netz die Runde machen. Ein DHL-Kunde war kürzlich sehr wütend über den Ablageort seines Boten. Auch der Empfänger eines Hermes-Pakets beschwerte sich nun.

Hermes-Kunde findet Sky-Paket im Müll – und nimmt es mit Humor

Auf dem Zettel des Hermes-Boten, den der Kunde fotografierte und auf Facebook postete, ist der Ablageort klar vermerkt. In der Zeile, wo das Paket zu finden ist, vermerkte der Zusteller nur: „In der blauen Tonne“. Ein zweites Foto zeigt, dass in der leeren Mülltonne tatsächlich ein Paket von Sky auf den Mann wartete. Dieser Ablageort, so ungewöhnlich er auch wirken mag, ist alles andere als eine Seltenheit. Immer wieder kursieren im Netz Bilder und Geschichten von in Mülleimern abgelegten Paketen.

„Hab ich ein Glück, dass er die Bestellung nicht in die volle Tonne getan hat... war der Tag von der Abfuhr“, kommentiert der Paketempfänger mit leichtem Sarkasmus. „Gut, dass es nicht vor der Leerung eingeworfen wurde“, schreibt ein Facebook-Nutzer unter dem Post. Dem kann der Hermes-Kunde nur zustimmen. Ein anderer kommentiert: „Immerhin, es wurde zugestellt.“

Ärger über Ablageort des Hermes-Pakets in den Kommentaren

Auch wenn der Kunde die Sache mit Humor nahm – immerhin ist sein Paket angekommen – gibt es in den Kommentaren einige Stimmen, die fassungslos über den Ablageort waren. „Auch noch von Sky. Total wertvolles Paket, das gibts doch net!“, schrieb eine Nutzerin völlig entgeistert.

Ein anderer Kommentar schlug in dieselbe Kerbe: „Alter Falter. Das ist eine Wertsendung (...) und der Typ legt es in die Tonne. Er unterschreibt dafür. Ich bin geschockt.“ Der Verfasser des Posts antwortete und verriet dabei ein weiteres interessantes Detail: „Scheinbar hat er auch für mich unterschrieben.“ Auf dem Zettel habe der Paketbote seinen Nachnamen als den Hausbewohner angegeben, bei dem das Paket abgegeben wurde.

Der Hermes-Kunde gab außerdem an, dass seine Tochter zu Hause gewesen sei, als das Paket geliefert wurde. Es habe jedoch „keiner geklingelt und auch beim Nachbar nicht versucht.“ Das ist jedoch nicht ungewöhnlich, denn Paketboten klingeln immer seltener. Im Fall von DHL dürfen die Boten sogar seit Längerem das Klingeln weglassen. (sp)