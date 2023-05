Hermes-Bote soll Paket nicht an Kinder aushändigen – und wählt ausgerechnet diesen Abstellort

Von: Kai Hartwig

Eine Hermes-Kundin bekam dieses Paket. Es sollte laut Aufschrift nicht in Kinderhände geraten. © Screenshot/Facebook.com

Eine Hermes-Kundin bekommt einige Wünsche bei der Paketzustellung nicht erfüllt. Zudem stellt der Bote die Sendung an zweifelhafter Stelle ab.

München – Die Paketzustellung läuft für Empfänger in der Regel problemlos. Doch immer wieder beschweren sich Kundinnen und Kunden, bei denen nicht alles nach Plan verlief. Ein DHL-Kunde war kürzlich empört, weil sein Päckchen in der Mülltonne landete – und die dann geleert wurde. Die Empfängerin einer DPD-Sendung erlebte jüngst ein doppeltes Paket-Desaster. Und auch eine Hermes-Kundin war nun nach der Zustellung ihres Pakets äußerst verstimmt.

Hermes-Kundin bestellt Paket, das Bote „nicht an Kinder aushändigen“ soll – der wählt fraglichen Abstellort

Auf Facebook postete sie in einer Beschwerde-Gruppe für Hermes-Kunden mehrere Bilder. Die zeigten ihr zugestelltes Paket und den Ablageort, den der Hermes-Bote dafür gewählt hatte. Dazu schrieb die Paketempfängerin eine Art Checkliste. „Medikament bestellt. Benachrichtigung, dass Wunschzustellung am Abstellort (geschützt, uneinsehbar) nicht möglich ist“, begann die Auflistung. Offenbar gab es hier schon den ersten Ärger. Denn das Paket stand direkt vor der Haustür der Empfängerin.

„Benachrichtigung, dass Paket zugestellt wurde“, fuhr sie fort und ergänzte dann: „An wen, wo und wann? (Ich war daheim).“ Auf der Zustellbenachrichtigungskarte waren die Informationen wohl nur spärlich eingetragen worden. Beim Gang in die Garage entdeckte die Kundin dann ihr Hermes-Paket. Es trug die Aufschrift: „Nicht an Kinder aushändigen.“ Da es sich um eine Medikamentenlieferung handelte, war dies vollkommen nachvollziehbar.

Paket mit Medikamenten: Hermes-Bote stellt es „frei zugänglich“ und „zehn Meter von Kindergarten“ ab

Doch der Hermes-Bote wählte ausgerechnet einen Ablageort, der die Paketaufschrift fast zur Lachnummer verkommen ließ. Er legte es kurzerhand auf das Dach einer mobilen Baby-Spielecke. Die Hermes-Kundin schrieb weiter, dass „der verdeckte, nicht einsehbare Abstellort“, den sie als Wunsch hinterlassen hatte, sich „nicht weit davon“ befinde.

Eine Hermes-Kundin machte mit diesem Facebook-Post ihrem Ärger Luft. © Screenshot/Facebook.com

Zudem bemängelte sie, dass das Paket mit den Medikamenten vom Hermes-Boten „frei zugänglich“ hinterlassen wurde – „und zehn Meter weiter ist ein Kindergarten“. Die Lieferung sei so auch „ungeschützt vor Regen“ gewesen und hätte aufgrund des Inhalts „gefährlich in den falschen Händen“ sein können, meinte die Empfängerin.

Hermes-Kundin verärgert über Abglageort: „Landet sonst wo, nur nicht dort, wo es hin soll.“

Einige Facebook-User konnten den Ärger der Hermes-Kundin nachvollziehen. „Ich kann nur ein Tipp geben: Es an einen Paketshop weiterzuleiten“, schrieb ein Nutzer: „Ich hatte auch immer Probleme bei der Zustellung, seitdem ich es umleiten lasse, funktioniert es einwandfrei. Natürlich muss ich dann da hinfahren, aber lieber so, als mich aufzuregen.“ Eine andere Userin befand, es sei „fahrlässig, einen Ablageort anzugeben. „Die Herrschaften sehen nur ‚Ablageort‘ und dann landet es sonst wo, nur nicht dort, wo es hin soll.“ Eine weitere Nutzerin kommentierte: „Stell Dir mal vor, das hätte ein Kind in die Hände bekommen und ‚Bonbons‘ gelutscht.“

Eine Hermes-Kundin bekam ein Paket, das nicht an Kinder ausgehändigt werden sollte. Und fand es auf einer Baby-Spielecke. © Screenshot/Facebook.com

Es gab auch kritische Töne unter den Kommentaren. Ein User meinte beispielsweise flapsig: „Man kann Medikamente auch in der Apotheke holen.“ Derweil blieb eine Reaktion von Hermes zu dem Vorfall bislang aus. In einem anderen Fall fing eine Kamera ein, wie ein Hermes-Bote ein Paket per „Flugzustellung“ auslieferte. (kh)