Kunde erwägt Klage gegen Hermes: Nutzer gibt wichtigen Hinweis und wird niedergebügelt

Von: Momir Takac

Ein Lieferwagen von Hermes parkt an einer Straßenecke in Berlin (Archivbild). © IMAGO / Frank Sorge

Weil er schon mehrfach von Hermes enttäuscht wurde, will ein Kunde den Paketdienst verklagen. Im Netz entfacht sich eine hitzige Diskussion.

München - Das Online-Geschäft hat drastisch zugenommen, entsprechend ist auch die Menge an Paketen gewachsen, die quer durch Deutschland geschickt werden. Die Paketboten kommen da schon einmal an ihre Grenzen. Meistens klappt die Zustellung durch DHL, Amazon oder Hermes reibungslos, doch es gibt unschöne Ausnahmen.

Hermes-Kunde schimpft über Paketdienst: „Der allerletzte Laden“

Mal landet ein Paket mit Weihnachtsgeschenken im Müll, mal werden Empfänger beleidigt, es soll aber auch schon vorgekommen sein, dass ein Hermes-Bote die Gartentür aufgebrochen hat. Ein Kunde hat offenbar derart schlechte Erfahrungen mit Hermes gemacht, dass er jetzt eine Schadenersatzklage in Erwägung zieht.

„Der allerletzte Laden“, schimpft er bei Facebook. Drei Zustellversuche seien angeblich fehlgeschlagen, klagt er, obwohl „die ganze Familie daheim“ war. „Nie war ein Bote da, kein Kontakt, kein Klingeln, keine Nachricht. Zum wiederholten Mal.“ Nun wollte er von der Community wissen, ob bereits jemand juristisch gegen die „Betrüger“ von Hermes vorgegangen sei.

Ein unzufriedener Kunde will den Paketdienst Hermes anzeigen. © Facebook.com/Screenshot

Unzufriedener Hermes-Kunde raunzt User an: „Sie kapieren eh nichts“

Daraufhin entwickelte sich eine rege Diskussion. Ein User fragt, was er „denn da juristisch erreichen“ wolle. Ein anderer Nutzer versucht, Witz einzustreuen: „Vielleicht bekommt der Hermesbote eine einstweilige Verfügung, dass er täglich klingelt, um ihm einen schönen Tag zu wünschen auch ohne ein Päckchen für ihn zuhaben.“

Doch der Spaß hat einen ernsten Hintergrund, den schließlich ein anderer Nutzer benennt. „Was wollen Sie anzeigen? Sie haben einen Vertrag mit dem Versender und nicht mit Hermes“, konkretisiert er. Der von Hermes Enttäuschte versucht ihn noch niederzubügeln. „Sie kapieren eh nichts. Gehen Sie bitte einfach weiter“, schreibt er.

Hermes liefert Paket nicht - Wer haftet?

„Doch ich kapier das schon, nur sie meinen, sie sind im Recht, sind sie aber nicht“, lässt er nicht locker und wird zunehmend unwirsch. „Sie haben etwas bestellt bei einem Versender, dem bezahlen sie die Ware und das Porto. Der versendet das mit irgendeinem Dienstleister“, versucht der User zu erklären. „Mit wem haben Sie einen Vertrag? Mit dem Dienstleister oder mit dem Versender? Also wen wollen sie jetzt verklagen?“, fragt er. Dies sei die Rechtslage.

Damit scheint der unzufriedene Hermes-Kunde erfolgreich belehrt worden sein. Denn mit dieser Erklärung fand die Diskussion ein abruptes Ende. Ob er den Paketdienst nun noch verklagen wird, wissen wir nicht. In der Tat ist es so, dass grundsätzlich der Verkäufer das Transportrisiko trägt, heißt es auch auf der Seite des Anwaltsservices DAHAG. In Bayern wurde tatsächlich gegen zwei Paketboten ermittelt, die Pakete gestohlen haben sollen. (mt)