„Schulligung“-Zettel macht‘s nicht besser: Hermes-Kundin stinksauer über Verhalten von Zusteller

Diese zwei Fotos postete die Kundin in der Hermes-Beschwerdegruppe. © Privat

Eine Hermes-Kundin beschwerte sich öffentlich über einen Vorfall beim Paketdienstleister. Der „Schulligung“-Zettel konnte sie nicht besänftigen.

Cottbus - Zweifelhafte Ehre für Hermes: Für den Paketdienstleister gibt es eine eigene, inoffizielle Beschwerdegruppe bei Facebook mit rund 2.800 Mitgliedern. Genau dort machte nun eine Kundin aus Cottbus mit zwei Fotos ihrem Ärger Luft. Ihre Angaben sind zwar nicht bestätigt, es deutet aber nichts auf einen Fake hin, zumal sie auf tz.de-Rückfrage auch noch zahlreiche Details berichtet.

Hermes-Kundin aus Cottbus sauer: „Einfach über einen 1,80 m hohen Zaun geschmissen“

„Einfach über einen 1,80 m hohen Zaun geschmissen“, schreibt sie. „Gott sei Dank hat es der Verkäufer doppelt und dreifach gepolstert ... Sowas Unmögliches.“ Dazu postet sie zwei Fotos. Eines zeigt die Eisenguss-Statue eines Pferdes. Bestellt habe die Sammlerin diese über eBay-Kleinanzeigen, der Wert betrage 80 Euro, erklärt sie auf Rückfrage. Immerhin hat das gute Stück den Sturz unbeschadet überstanden.

Dazu zeigt sie noch den Benachrichtigungszettel von Hermes. Auf diesem hat der Bote sich entschuldigt - offenbar war ihm bewusst, dass der Paket-Wurf über den Zaun nicht so ganz okay ist. Doch sein „Schulligung“ nebst Smiley konnte die Kundin auch nicht besänftigen.

So habe sie das Paket hinter dem Zaun vorgefunden: Das Foto stellte die Hermes-Kundin für tz.de nach. © privat

Hermes-Kundin aus Cottbus fand wohl „Schulligung“-Zettel auf dem Boden

„Der Zettel lag auf dem Boden vorm Tor, den hab ich gar nicht gesehen“, erklärt sie. „Ich dachte erst, dass meine Tochter das Paket da hin gelegt hat und hab es aufgehoben ... Dachte noch, wieso legt die das in den Dreck. So viel Zeit muss man doch haben, um es wenigstens an die Seite zu packen. Hat sich erst aufgeklärt, als sie mit dem Paketschein ins Haus kam.“

Paketboten-Fahrer haben nun wirklich nicht den beneidenswertesten Job, stehen häufig unter Stress. Da werden natürlich falsche Entscheidungen getroffen, unter denen die Kunden nicht selten zu leiden haben. Immerhin gibt es auch immer wieder Zusteller, die Positiv-Schlagzeilen schreiben. Etwa jener, der mutmaßlich eine Katastrophe verhinderte. Oder der Tierfreund, der per Zettel einen wichtigen Hinweis hinterließ.

Das Pferd bäumt sich jetzt auf dem Kamin auf, wie die Sammlerin auf Anfrage zeigt. © privat

Hermes-Kundin darf Statue immerhin unbeschadet ihrer Sammlung hinzufügen

Der Hermes-Bote und die Statuen-Sammlerin aus Cottbus werden allerdings keine Freunde mehr, sie hat ihn auch im Verdacht, zuvor mindestens eine kaputte Sendung verursacht zu haben. Immerhin: Das Pferd hat es am Ende heil in den Kreis ihrer anderen Schmuckstücke geschafft und bäumt sich künftig über ihrem Kamin auf, wie obiges Foto zeigt. Für einen Eklat sorgten vor einigen Monaten Nachbarn, die ein DPD-Paket entgegengenommen hatten. (lin)