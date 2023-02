„Hermes-Typ, was habe ich dir angetan?“ – Fassungsloser Kunde fotografiert unmögliche Paketzustellung

Von: Raffaela Maas

Teilen

Ein Hermes-Kunde versuchte nach einer missglückten Paketzustellung über Zettel Kontakt mit dem Paketboten aufzunehmen. Auch ein Beweisfoto lieferte der unzufriedene Kunde.

Berlin - Wer im Internet etwas bestellt oder selbst Ware verschickt, bei der Wahl der Paketdienstleister in Deutschland die Qual der Wahl. DPD, Hermes, UPS und DHL sind hierzulande wohl die bekanntesten Paketdienste. Doch nicht immer können diese ihre Kunden bei der Zustellung der Pakete zufriedenstellen.

So sorgte bei einem DPD-Kunden der Ablageort seines Pakets für Ärger, da die Lieferung einfach im Schnee liegen gelassen wurde. Eine Hermes-Kundin hingegen, hatte zuletzt mit der Zustellungsart eines Pakets zu kämpfen und beschwerte sich deshalb auf Facebook. Ähnlich erging es nun einem weiteren Hermes-Kunden, dessen Beschwerde-Nachricht im Netz landete.

Hermes-Kunde konfrontiert Postboten mit Zettel: „Wieso zerstörst du meine Post?“

Über einen auf dem Instagram-Account „notesofberlin“ gelandeten Zettel versuchte ein unzufriedener Kunde nun offenbar Kontakt zu dem Paketboten herzustellen. Der Zettel klebte unübersehbar am Briefkasten des verzweifelten Kunden. „Hermes-Typ vom 3. Februar! Wieso zerstörst du meine Post? Was habe ich dir angetan?“, stand auf Englisch auf dem Zettel. Außerdem klebte am Briefkasten ein Foto, das womöglich zeigt, wie der Kunde sein Päckchen genau vorgefunden hatte.

„Zerknickte Lage“ schrieb der Betreiber der Instagram Seite in die Bildunterschrift des Beitrags und das aus gutem Grund: Auf dem länglichen Paket des Kunden stand „nicht knicken“ in Großbuchstaben und das gleich zweimal, auf Deutsch und auf Englisch, um wirklich sicherzugehen, dass das Päckchen bei der Zustellung behutsam behandelt wird. Doch wie das Beweisfoto auf dem Briefkasten zeigt, wurde genau diese Anweisung nicht befolgt und das Paket ohne Rücksicht auf die Hinweise einfach in den Briefkasten gezwängt. Inweit der Inhalt des Pakets beschädigt wurde ist nicht bekannt.

Hermes-Bote zerknickt Lieferung - Instagram-User haben gemischte Reaktionen

Im Kommentarbereich folgten gemischte Reaktionen der Instagram-User. Einige User nutzen den Beitrag, um von eigenen schlechten Erfahrungen zu berichten. „Ich nutze Hermes gar nicht ... Nachdem wiederholt von mir bestellte Artikel vollkommen Schrott durch Hermes geliefert wurden“, ärgerte sich ein User und ein anderer schrieb: „DHL ist auch nicht besser. Letztens haben die mir noch ein Paket in die Türe geworfen, wo groß ‚zerbrechlich‘ und ‚Vorsicht Glas‘ darauf stand“.

Trotzdem nahm manch ein User die Paketboten in Schutz. „Leute, beschwert euch bei den Firmen, die ihre Leute so unter Zeitdruck setzen und nicht bei den Fahrern, die prekär beschäftigt sind“, kommentierte eine Userin. Andere User einigten sich darauf, dass die Art der Paketzustellung wohl personenabhängig sei. So schrieb eine Userin: „Es kommt auf den Fahrer an. Ich hab Glück, die regulären Fahrer von DHL und Hermes sind super“. Tatsächlich gibt es hin und wieder Vorfälle, bei denen Zusteller für Positiv-Schlagzeilen sorgen. Wie jener, der mit einer sympathischen Nachricht auf den Hinweis von Kunden reagierte. (rrm)