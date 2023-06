Hermes: Pakete versenden und empfangen – alle Infos zu Preisen, Paketshops, Tracking

Hermes-Kunden können Pakete versenden und empfangen. Alle Infos zum Unternehmen, Sendungs-Tracking, Kundenservice und den Preisen und Paketshops.

Hamburg – Im Jahr 1972 wurde in Hamburg das Unternehmen Hermes Paket-Schnell-Dienst GmbH & Co. KG aus der Taufe gehoben. Inzwischen ist das Logistikunternehmen in ganz Europa tätig. Seit 2009 nennt es sich Hermes Europe GmbH (deutscher Ableger: Hermes Germany GmbH). In ganz Deutschland können Pakete von zu Hause oder in über 16.000 Paketshops versendet oder empfangen werden. Alle Infos finden Sie hier – auch zu Preisen, Kundenservice und Sendungs-Tracking.

Name des Unternehmens: Hermes Europe GmbH (in Deutschland: Hermes Germany GmbH) Branche: Logistik (Paketzustellung) Gründungsdatum: 1. Juni 1972 Gründer: Werner Otto Paketshops (in Deutschland): über 16.000 Beschäftigte (weltweit): 18.000

Hermes: Größter Konkurrent von Paketversand-Marktführer DHL erreicht 28 europäische Länder

Hermes ist ein deutsches Logistikunternehmen aus der Hansestadt Hamburg. Hinter Marktführer DHL gilt Hermes als bundesweit zweitgrößter Paketversand.

Hermes-Pakete können innerhalb Deutschlands und in 28 europäische Länder versendet werden

Auch in die Schweiz, nach Liechtenstein und in die Türkei kann man sein Hermes-Paket verschicken

Hermes-Paketshops in ganz Deutschland – insgesamt gibt es bundesweit mehr als 16.000

Insgesamt kann Paketdienst Hermes bundesweit mit über 16.000 Paketshops aufwarten. Dort können Privatkunden ihr Paket aufgeben oder abholen. Als Hermes-Paketshops dienen unter anderem auch Kioske, Tankstellen, Getränkemärkte und Bäckereien. Das sorgt nach Unternehmensangaben für flexible Öffnungszeiten.

Hermes: Kunden können ihr Paket auf mehrere Arten versenden

Wer sein Paket mit Hermes versenden will, kann dies auf mehrere Arten machen. Entweder geht man in einen der mehr als 16.000 Hermes-Paketshops, die es in Deutschland gibt. Dort gibt man sein Paket auf. Das entsprechende Porto – je nach Größe, Gewicht und Form – muss man dort bezahlen, sofern man keine Paketmarke online erworben hat.

Außerdem kann man das Porto für sein Paket bzw. die Paketmarke bereits von zu Hause aus online erstellen. Das funktioniert über die Homepage von Hermes oder via App. Anschließend hat man die Wahl: Entweder kann man die Paketmarke selber ausdrucken und auf dem Paket anbringen. Oder man lässt dies im Hermes-Paketshop erledigen, durch Vorzeigen des QR-Codes, den man beim Kauf der Paketmarke bekommen hat (Download oder per Mail).

Auch eine Abholung des Pakets beim Absender durch einen Hermes-Boten ist möglich. Allerdings kostet dieser Service extra.

In den Hermes-Paketshop oder nach Hause: Hier können Kunden ihr Paket empfangen

Wer ein Paket erwartet, das mit Hermes verschickt wird, hat einige Empfangsoptionen. Entweder man lässt sich sein Paket nach Hause schicken, um es dort selber zu empfangen. Man kein bei Hermes aber auch (sogar zum Teil noch während des Sendevorgangs) sein Paket von Nachbarn oder Bekannten in Empfang nehmen lassen. Auch ein mit dem Herme-Boten vereinbarter Ablageort ist eine mögliche Empfangsart.

Das Logistikunternehmen Hermes weist über 16.000 Paketshops in Deutschland auf. (Symbolbild) © Michael Gstettenbauer/Imago

Zudem gibt es die Möglichkeit, sich sein Paket einfach in einen Hermes-Paketshop nach Wahl schicken zu lassen. Nach Empfang der Sendung durch den Paketshop bekommt der Kunde eine Nachricht. Anschließend kann er zu den Geschäftszeiten des Hermes-Paketshops sein Paket abholen.

Paket-Preise bei Hermes: Zustellung in Paketshop ist günstiger als zum Empfänger nach Hause zu verschicken

Die Preise für das Versenden eines Pakets gestalten sich bei Hermes bei der Haustür-Zustellung wie folgt:

Hermes Päckchen (Längste + kürzeste Seite bis 37 cm, max. 25 kg, bis 50 € Haftung, Sendungsverfolgung): 4,30 Euro Online/4,50 Euro im Paketshop

S-Paket (Längste + kürzeste Seite bis 50 cm, max. 25 kg, bis 500 € Haftung, Sendungsverfolgung): 4,95 Euro Online/5,55 Euro im Paketshop

M-Paket (Längste + kürzeste Seite bis 80 cm, max. 25 kg, bis 500 € Haftung, Sendungsverfolgung): 5,95 Euro Online/6,85 Euro im Paketshop

L-Paket (Längste + kürzeste Seite bis 120 cm, max. 25 kg, bis 500 € Haftung, Sendungsverfolgung): 10,95 Euro Online/11,95 Euro im Paketshop

XL-Paket inkl. Abholung (Längste + kürzeste Seite bis 150 cm, max. 31,5 kg, bis 500 € Haftung): 28,95 Euro nur Online

XXL-Paket inkl. Abholung (Längste + kürzeste Seite bis 200 cm, dritte Seite max. 50 cm, max. 31,5 kg, bis 500 € Haftung): 33,95 Euro nur Online

Im Falle einer Paketshop-Zustellung liegen die Hermes-Preise folgendermaßen (Paketmarke muss online erworben werden):

Hermes Päckchen (Längste + kürzeste Seite bis 37 cm, max. 25 kg, bis 50 € Haftung, Sendungsverfolgung): 3,70 Euro Online

S-Paket (Längste + kürzeste Seite bis 50 cm, max. 25 kg, bis 500 € Haftung, Sendungsverfolgung): 4,40 Euro Online

M-Paket (Längste + kürzeste Seite bis 80 cm, max. 25 kg, bis 500 € Haftung, Sendungsverfolgung): 5,40 Euro Online

L-Paket (Längste + kürzeste Seite bis 120 cm, max. 25 kg, bis 500 € Haftung, Sendungsverfolgung): 10,40 Euro Online

Will ein Absender das Paket nicht selbst zum Paketshop bringen, kann er es auch vom Hermes-Boten abholen lassen. Das sind die Preise für eine Hermes-Paketmarke (muss online gekauft werden) samt Paketabholung:

S-Paket (Längste + kürzeste Seite bis 50 cm, max. 31,5 kg, bis 500 € Haftung, Sendungsverfolgung): 7,45 Euro Online

M-Paket (Längste + kürzeste Seite bis 80 cm, max. 31,5 kg, bis 500 € Haftung, Sendungsverfolgung): 12,45 Euro Online

L-Paket (Längste + kürzeste Seite bis 120 cm, max. 31,5 kg, bis 500 € Haftung, Sendungsverfolgung): 15,95 Euro Online

XL-Paket (Längste + kürzeste Seite bis 150 cm, max. 31,5 kg, bis 500 € Haftung): 28,95 Euro nur Online

XXL-Paket (Längste + kürzeste Seite bis 200 cm, dritte Seite max. 50 cm, max. 31,5 kg, bis 500 € Haftung): 33,95 Euro nur Online

Sendungsverfolgung: So funktioniert das Paket-Tracking bei Hermes

Will man als Empfänger oder Absender wissen, wo sich das Paket gerade befindet, kann man das Tracking bemühen. Die Sendungsverfolgung funktioniert durch Eingabe der Sendungsnummer entweder auf der Homepage oder in der App. Die Sendungsnummer zu seinem Paket bekommt man nach Kauf der Paketmarke zugeschickt. Bei Onlinekauf per Mail, bei Paketshopkauf ausgedruckt auf einem Aufkleber.

Hermes-Kundenservice: Bei Problemen mit dem Paketversand per Telefon oder Mail erreichbar

Gibt es Probleme beim Paketversand mit Hermes, kann man sich an den Kundenservice wenden. Dies geht entweder per Telefon oder Mail, die Kontaktdaten findet man auf der Homepage von Hermes oder auf dem Zettel, den der Paketbote bei nicht anwesendem Empfänger in den Briefkasten wirft oder an der Tür anbringt. (kh)