Dringender Getränke-Rückruf: Hersteller warnt vor Schimmel-Gefahr

Von: Ulrike Hagen

Drucken Teilen

Eine beliebte Sportgetränk-Limonade wird zurückgerufen. Der Hersteller rät dringend vom Verzehr des zurückgerufenen Getränks ab und nennt Details.

Groß Wittensee – Ein Mineralwasser- und Erfrischungsgetränke-Hersteller warnt eindringlich vor dem Verzehr einer bestimmten Charge seines Sportgetränkes „Wittenseer IsoSport Vital Zitrone-Kirsche“. Und startete einen deutschlandweiten Rückruf. Erst kürzlich wurde eine Bratwurst wegen drohender Atemnot zurückgerufen. Auch der Verkauf von Trend-Chips in Deutschland wurde jüngst gestoppt.

Hersteller: Wittenseer Quelle Mineralbrunnen GmbH Sitz: 24361 Groß-Wittensee Rückgerufener Artikel: Wittenseer IsoSport Vital Zitrone-Kirsche Verpackungseinheit: 0,7 Liter Flasche Haltbarkeitsdatum: 07.09.2024 Charge: 4 014819 590702 Verkaufsraum: Bremen, Hamburg, Nordrhein-Westfalen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein

Dringender Getränke-Rückruf: Hersteller warnt vor Schimmel-Gefahr – „auffälliger Geruch“

Der Hersteller Wittenseer Quelle Mineralbrunnen GmbH aus Schleswig-Holstein, rät dringend vom Verzehr des zurückgerufenen Getränks „Wittenseer IsoSport Vital Zitrone-Kirsche“ ab. Das Getränk wurde in Bremen, Hamburg, Nordrhein-Westfalen, Sachsen-Anhalt und Schleswig-Holstein auch im Supermarkt und Discounter verkauft.

In einer Mitteilung heißt es: „Von dem Verzehr des betroffenen Produktes wird dringend abgeraten“. Grund für den vorsorglichen Rückruf der betroffenen Charge sei eine „mikrobiologische Abweichung, die sich möglicherweise durch eine Schimmelpilzbildung an der Getränkeoberfläche oder auffällig abweichenden Geruch zeigt“. Darum habe die Wittenseer Quelle Mineralbrunnen GmbH umgehend reagiert und das betroffene Produkt unmittelbar aus dem Verkauf nehmen lassen.

Eine beliebte Sportgetränk-Limonade wird zurückgerufen: Es besteht Schimmelpilz-Gefahr. (Symbolbild) © Hauke-Christian Dittrich/dpa

Mögliche Schimmelpilze in Limonade: Wittenseer Iso-Sportgetränk wird zurückgerufen

Auch das Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL) informiert auf lebensmittelwarnung.de über diese Maßnahme des in vierter Generation geführten Familienunternehmens. Dieses hat sich auf Mineralwässer und Erfrischungsgetränke spezialisiert.

Listerien, Pferdefleisch, Olivenöl: Die 10 größten Lebensmittelskandale in Deutschland Fotostrecke ansehen

Rückruf von Sportgetränk: Betroffene Kunden bekommen Geld auch ohne Kassenbon zurück

Andere Produkte des Herstellers sind nicht vom Rückruf betroffen. Kunden können das Produkt im jeweiligen Markt zurückgeben und bekommen den Kaufpreis erstattet, auch ohne Vorlage des Kassenbons. „Für die entstehenden Unannehmlichkeiten entschuldigt sich die Wittenseer Quelle bei Ihren Kunden ausdrücklich“, schreibt der Hersteller. Und bietet Verbrauchern an, sich bei Fragen per E-Mail an den Kundenservice zu wenden: info@wittenseer.de.