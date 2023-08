Supermarkt-Kunde meckert über vegane Rewe-Pralinen – doch er wird eines Besseren belehrt

Von: Kai Hartwig

Teilen

Veganer lehnen alle tierischen Zutaten in ihren Mahlzeiten ab. Ein Rewe-Kunde fühlte sich nun verschaukelt. Und steht mit dieser Meinung fast alleine da.

München – Die Angebote in Supermärkten und Discountern sind heutzutage vielfältig. In den Regalen von Lidl, Rewe, Edeka, Aldi, Kaufland und anderen ist wohl für jeden Geschmack etwas dabei. Inzwischen kommen hier auch Menschen auf ihre Kosten, die sich vegan ernähren. Bei Backwaren ist vegan inzwischen sogar Trumpf. Doch ein Rewe-Kunde war nun mit einem Produkt für Veganer nicht einverstanden.

Kunde meckert über vegane Rewe-Pralinen mit „Spuren von Milch und Ei“ – „Verarschen können wir uns selber“

Auf X (ehemals Twitter) machte er seinem Unmut Luft. Mit ziemlich deftigen Worten: „Sagt mal, Rewe... Was soll der Sch***? Verarschen können wir uns selber.“ Was den Rewe-Kunden so aus der Fassung gebracht hatte, zeigt sich beim Blick auf das Foto. Dort ist die Rückseite der Pralinenpackung zu sehen. Unter der Liste mit den Zutaten der „Pralinenmischung“ der Eigenmarke „Rewe Beste Wahl“ steht ein Hinweis. „Kann Spuren von Milch, Ei, Erdnüssen (....) enthalten.“

Allerdings gehören Milch und Eier zu den Lebensmitteln, die Veganer nicht essen. Denn wer sich vegan ernährt, verzichtet auf alle Arten tierischer Produkte. Verkauft Rewe hier also ein Schokoladenprodukt als vegan, welches dies gar nicht ist? Besonders viel Verständnis für die Beschwerde des Kunden fand sich unter dessen Tweet nicht.

Rewe-Kunde prangert vegane Pralinen an – doch er wird eines Besseren belehrt

Vielmehr wurde er eines Besseren belehrt, was seinen Vorwurf an Rewe anging. „Da ist kein Milch, Ei, Erdnuss oder sowas in der Rezeptur“, kommentierte ein anderer Nutzer den Beitrag. Und präzisierte: „Der Produzent kann aber nicht sicherstellen, dass trotz Reinigung Rückstände davon aus der Herstellung anderer Erzeugnisse nicht doch ins Produkt kommen können. Das ist vor allem für Allergiker relevant.“

Häufiger Irrglaube: Diese 8 Lebensmittel sind oft nicht vegan Fotostrecke ansehen

Um seine Ausführungen zu untermauern, fügte er seinem Kommentar einen Screenshot bei, den er von der Homepage der Tierschutzorganisation PETA bezogen hatte. Dort fand sich auch die Frage: „Warum steht bei veganen Produkten ‚Kann Spuren von Milch enthalten‘?“. Die Antwort ging in die durch den User beschriebene Richtung. Ein weiterer Nutzer fügte hinzu: „PETA sagt, dass solche Produkte von den meisten Veganern auch als vegan angesehen werden.“ Und bezog sich damit richtigerweise auf den unteren Textteil des Screenshots.

Beanstandetes Rewe-Produkt ist vegan trotz Hinweis auf „Spuren von Milch und Ei“

Eine Ansicht, die auch die Seite veggie-einhorn.de teilt. „Wenn die Inhaltsstoffe rein pflanzlich sind und auch keine tierischen Hilfsstoffe eingesetzt werden, ist das Produkt trotzdem vegan“, heißt es dort. Und weiter: „Wenn der Hinweis ‚Kann Spuren von Milch und Eiern enthalten‘ aufgedruckt ist, bedeutet es sogar, dass die Rezeptur eben keine Milch und keine Eier enthält. Deswegen haben auch viele Lebensmittel mit dem Hinweis ‚Spuren von Milch und Eiern‘ ein Vegan-Logo.“ Auch auf dem Bild der Pralinenmischung von Rewe war dieses zu erkennen.

Damit erklärte sich vermutlich auch der Umstand, warum die derbe Beschwerde des Rewe-Kunden in erster Linie kritische Reaktionen hervorrief. Ähnlich verhielt es sich bei einer Lidl-Kundin, die über ein veganes Produkt nur meinte: „Danke für nichts.“ (kh)