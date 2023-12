„Verkaufe Roller, der aussieht wie der Esel von Shrek“: Kleinanzeige sorgt für großen Lacher

Von: Richard Strobl

Eine Kleinanzeige sorgt im Internet für Lacher: Ein Roller soll dem Esel aus dem Film „Shrek“ zum Verwechseln ähneln. (Symbolbilder-Collage) © Collage: IMAGO / Depositphotos // IMAGO / Cinema Publishers Collection

Eine Kleinanzeige sorgt im Netz aktuell für große Belustigung: Angeboten wird ein Roller, der tatsächlich aussieht, wie der Esel aus dem Film „Shrek“.

München - Kleinanzeigen sind eine absolute Goldgrube - und das in gleich zweierlei Hinsicht. Einmal natürlich, weil man in den Anzeigen teils enorme Schnäppchen machen kann - oder andersherum gedacht, Dinge, die man nicht mehr braucht, weiterverkaufen kann. Das ist in puncto Geldbeutel genauso sinnvoll, wie für die Klimabilanz. Andererseits liefern die Anzeigen auch regelmäßig absolute Kuriositäten zutage. Dieses Sammelsurium ist nun um eine Geschichte reicher.

Kleinanzeige sorgt für Lacher: Roller soll aussehen, wie der „Esel aus Shrek“

Ein Fahrzeug fahren, das aussieht, wie eine Disney-Figur? Das ist eventuell der große Traum von Drei- bis Zehnjährigen. Doch wie sieht es bei Erwachsenen aus? Die Filme des US-Comic-Giganten sind ja auch bei Erwachsenen sehr beliebt. Und so könnte dieser Traum für eine oder einen glücklichen Kleinanzeigen-Käufer erfüllen.

Denn: Im Netz ist aktuell ein Motorroller im Angebot, der einer Disney-Figur nach Meinung des Verkäufers wie aus dem Gesicht geschnitten ist: „Verkaufe Roller, der aussieht wie der Esel von Shrek“, schreibt der oder die Verkäuferin zu seinem Inserat. Kosten soll das gute Stück immerhin noch 800 Euro. Dazu gibt es natürlich ein Foto.

Kleinanzeigen-Humor löst im internet große Belustigung aus

Ein Screenshot der Anzeige löst im Internet aktuell großes Gelächter aus. Denn tatsächlich scheint der Vergleich des Verkäufers für viele zu stimmen. Unter anderem das Facebook-Kuriositätenkabinett „Dressed like Machines“ teilte die Anzeige und schrieb dazu verblüfft: „Ist das krass“.

In den Kommentaren sammeln sich etliche Lachsmileys und Verlinkungen. Auch ein Foto des echten Shreck-Esels postet ein User - offenbar zum Vergleich.

Zum Vergleich: Links der Roller, rechts der Esel aus „Shrek“. (Collage mit Achrivbild) © Collage: Screenshot Facebook / Dressed like Machines // IMAGO / Allstar

Ob der Roller mittlerweile verkauft ist, ist nicht bekannt. Zumindest ist die Anzeige selbst nicht mehr auffindbar. Eines hat der Verkäufer mit seinem kuriosen Vergleich aber sicher geschafft: Sein Angebot hat aus der Masse herausgestochen.

