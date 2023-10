Rabatte en masse beim Amazon Prime Day 2023: So finden Sie heraus, ob Sie wirklich einen guten Deal machen

Von: Anna Liebelt

Mit dem „Prime Day“ lockt Amazon dieses Jahr schon zum zweiten Mal mit günstigen Angeboten und attraktiven Deals. Doch eine gelungene Schnäppchenjagd will gelernt sein.

Kassel – Auch in diesem Jahr lockt der Online-Händler Amazon mit seinem Prime Day wieder viele Schnäppchenjäger an. Im Rahmen der Rabattaktion am 10. und 11. Oktober wirbt der Konzern mit zahlreichen reduzierten Angeboten und attraktiven Deals. Die Spannbreite dabei ist groß: Von Haushaltsartikeln, über Elektrogeräte bis hin zu Lebensmitteln – der Internet-Gigant deckt nahezu alle Kategorien ab. Zuletzt konnten Interessierte im Juli nach Herzenslust shoppen und dabei noch ordentlich sparen.

So können Kunden beim Amazon Prime Day 2023 richtig sparen

Doch auch wenn die vielen attraktiven Rabatte zum ungebremsten Shoppen einladen, sollten Kunden mit Bedacht einkaufen. Denn der Grad zwischen einem Schnäppchen und Fehleinkauf ist schmal, warnt Business Insider. Sei es wegen billiger Verarbeitung, mangelnde Verwendung oder irrtümlichen Preis-Leistungs-Verhältnis.

Tiefe Preise verleiten oftmals dazu, Geld zum Fenster herauszuwerfen. Laut Verbraucherzentrale Niedersachsen ist es daher immer gut, schon vorab zu wissen, welche Artikel später im Warenkorb landen sollen. So können Kunden nicht nur gezielt nach Angeboten für ihre benötigten Artikel suchen, sondern sich auch entsprechend Zeit nehmen, um sich in Ruhe über die Produkte informieren und Kundenbewertungen durchlesen. Dafür sollte – ähnlich dem Wocheneinkauf im Supermarkt – eine Einkaufsliste erstellt werden.

Ein Schnäppchen, das den Namen verdient, ist aber ohnehin erst nach einem Preisvergleich zu erkennen. Denn von Online-Shop zu Online-Shop können Preise für dasselbe Produkt stark variieren. Viele digitale Händler ändern regelmäßig die Preise ihrer Artikel, heißt es vonseiten der Verbraucherzentrale. Für den empfohlenen Preisvergleich eignen sich gratis Vergleichsportale im Internet.

Amazon Prime Day: Bei Schnäppchenjagd bloß nicht stressen lassen

Neben einem Preisvergleich können auch Amazon-Zusatzrabatte bei der Schnäppchensuche hilfreich sein. Diese liegen oftmals in Form von Coupons vor, die Kunden auf der Webseite des Internet-Händlers aktivieren können. Der Zusatzrabatt wird später an der Kasse abgezogen. Die Verbraucherzentrale warnt allerdings davor, via Vorkasse zu bezahlen. In der Vergangenheit seien bei Prime Days mehrfach Fake-Angebote kursiert, die Kunden mit günstigen Preisen in die Falle locken. Der Rat: Lieber per Rechnung oder Lastschrift bezahlen.

Für Zeitdruck sorgen gerade am Prime Day aber oftmals ablaufende Uhren oder Balken, die den immer kleiner werdenden Lagerbestand eines Produktes anzeigen. In solchen Fällen scheint nicht mehr genug Zeit, die attraktiven Angebote auf anderen Portalen zu vergleichen. Doch das ist genau das Ziel des Versand-Giganten Amazon, verrät die Verbraucherzentrale. Kunden sollten sich von solchen Tricks daher in erster Linie nicht unter Druck setzen lassen und sich die nötige Zeit zur Überprüfung nehmen. Damit kann einem echten Schnäppchen-Shopping-Erfolg nichts mehr im Wege stehen.

Prime Day von Amazon: Was ist das eigentlich? Wie der Online-Versandhandel-Gigant Amazon auf seiner Homepage schreibt, stellt der Prime Day „ein exklusives Angebot von Amazon für Prime-Mitglieder mit exklusiven Angeboten“ dar. Wer also über ein Prime-Abo bei Amazon verfügt, kann entsprechend am Prime Day teilnehmen – und hat Zugriff auf die Angebote und Rabatte. Im Vorfeld wirbt Amazon bereits auf seiner Homepage und in der App für die Schnäppchentage und veröffentlicht frühe Angebote. Die wirklich guten Deals gibt es dann aber erst zum Stichtag, an dem der Prime Day offiziell stattfindet. Darauf verweist unter anderem auch die Verbraucherzentrale.

Zugang zu den Deals haben – wie bei bisherigen Prime Days – ausschließlich Prime-Mitglieder. Das bedeutet im Klartext: Kunden müssen ein kostenpflichtiges Abo für 8,99 Euro monatlich abgeschlossen haben. Von den vergünstigten Preisen profitieren aber auch Kunden im Prime-Gratismonat.