Black-Friday-Panne: Riesen-Hohn für Zara für dieses Bild – Dieser Fail ist legendär

Von: Armin T. Linder

Drucken Teilen

Sehen Sie es auch gleich? Ein Produktfoto von Zara zum Black Friday ging 2020 viral - und viele fanden den Fail köstlich.

London - Es ist wieder Black Friday! Am 25. November 2023 überschlagen sich die Shops wieder mit Angeboten. Und es ist genaues Hinschauen angesagt. Auch bei einem Foto-Fail aus dem Jahr 2020 bei der Mode-Kette Zara, den man guten Gewissens als „legendär“ bezeichnen kann!

Black-Friday-Fail von Zara: Tweet geht viral

Twitter-Nutzer Ben Olden fiel er auf, er postete einen Screenshot am Donnerstag, 26.11.2020 - und bis heute wurde sein Tweet mit mehr als 20.000 Likes versehen. Sehen Sie es auch gleich? Eigentlich bezieht sich auf das Zara-Produktfoto auf die Cord-Jacke - doch die Blicke wandern auf den linken Arm des Models. „I thought this Zara model was wearing a really long Marigold rubber glove“, schreibt er, wobei Marigold ein Markenname ist.

Der witzige Zara-Fail sorgt für Gelächter. © OlddenBen bei Twitter/Screenshot Zara

Es handelt sich um einen in Großbritannien führenden Hersteller von Handschuhen, Scheuerlappen und ähnlichem Haushaltszubehör. Er dachte, so der Twitterer, das Zara-Model trage einen Gummihandschuh. Und ja, tatsächlich, viele andere Nutzer sehen‘s auch. „Jetzt wo ich es sehe, kann ich nicht mehr anders.“ Um das Foto ganz zu sehen, klicken Sie auf den Tweet - oder bewundern es oben unter unserer Überschrift.

Da hatten sich die Produktfoto-Macher so schön viel Mühe gegeben, den gelben Schal cool aussehen zu lassen. Und jetzt schaut er aus, wie ein Gummihandschuh, den man sich normalerweise über Hand und Arm zieht, um das Klo zu putzen. Verschiedene Medien wie Manchester Evening News berichteten 2020 über den skurrilen Fail. Und natürlich überschlugen sich auch die Kommentare unter dem Tweet.

Black-Friday-Fail von Zara: Auch Pommes-Hersteller schaltet sich ein

Ein Nutzer denkt sogar daran, dass lange Handschuhe auch zum Untersuchen von Kühen genutzt werden. Mehrere fühlen sich eher an Käsestreifen erinnert. „Warum hat er seine Hand in einer Tüte McCain-Ofen-Pommes?“, fragt sich ein anderer. McCain reagiert prompt: „Das nennen wir Mode!“

Das männliche Model konnte jedenfalls nichts dafür für all den Spott - der Mann posierte sicher nur, wie ihm aufgetragen. Und er sammelte durchaus seine Fans. „Lol, aber er ist allemal ansehnlich“, hieß es bei Twitter.

Über den Lacher freuten sich jedenfalls viele. Einer schrieb in Richtung des Entdeckers: „An diesem Tag, 26. November 2020, hast du im Internet gewonnen. Glückwunsch.“ Schwer zu entdecken ist auch etwas auf diesem Grusel-Foto. (lin)