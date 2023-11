„Achtung, Häufchen!“: Hunde-Halter haben Pflichten – es kann teuer werden

Von: Annika Wilk

Sie fallen bei fast jedem Spaziergang auf: Hundehaufen. Ärgerlich, wenn man hereintritt. Sind Halter in der Pflicht, den Haufen wegzumachen?

Hamm - Auch der beste Freund des Menschen, der Hund, muss mal „groß.“ Nur leider gibt es immer wieder Hundehalter, die das Häufchen ihres Vierbeiners nicht wegmachen – zu Leiden derer, die hineintreten. Da kommt oft die Frage auf, ob Herrchen und Frauchen nicht dazu verpflichtet sind, die bekannte „Tretmine“ wegzumachen, berichtet wa.de.

„Vorsicht, Tretmine!“: Hunde-Halter haben Pflichten

Die Hinterlassenschaften von den Tieren ärgern nicht nur die, die hineintreten. Der Rechtsanwalt Frank Richter spricht im Interview mit dem Industrieverband Heimtierbedarf (IVH) mit Sitz in Nordrhein-Westfalen über die Auswirkungen vom Kot auf Gesundheit und Umwelt. Darin können nämlich Würmer und Viren sein, die ein Gesundheitsrisiko ergeben. Die Erreger, wie zum Beispiel das Staupevirus, können auf andere Tiere und den Menschen übergehen. Kot an Spielplätzen ist besonders gefährlich, wenn Kinder mit ihm in Berührung kommen.

In der Umwelt ist der Kot auch problematisch. Urin und Kot enthalten hohe Stickstoffwerte und Phosphor. Damit wird der Boden überdüngt, und es kann nichts mehr wachsen. Deshalb ist das Aufheben so wichtig. Die beste Variante ist, den Haufen mit einem Kotbeutel mitzunehmen. Eine Pflicht zum Mitführen von solchen Beuteln gibt es allerdings nicht. Im Zweifel geht das aber auch mit einem Taschentuch.

Halter sind zum Aufsammeln vom Hundehaufen verpflichtet

„Tretminen“ können einem so manchen Schuh und die Laune versauen. In Bönen haben sich beispielsweise Lauffreunde zusammen getan und ihre Joggingstrecke von Hundehaufen befreit. Dabei sind Hundehalter eigentlich dazu verpflichtet, Häufchen ihrer Tiere aufzusammeln.

Rechtsanwalt Richter bestätigt das. Das ergäbe sich aus bundes- und landesrechtlichen Vorschriften. „Für einzelne Waldflächen oder manchmal für den eigenen Grund und Boden kann es aber Regelungslücken und damit ‚Erlaubnisse‘ geben“, erklärt Richter.

Kot nicht aufzuheben ist eine Ordnungswidrigkeit

„Tretminen“ sind Geld für das Ordnungsamt. Wer dabei erwischt wird, das Häufchen links liegenzulassen, muss blechen. „Darauf steht dann eine Geldstrafe, und die beträgt je nach Bundesland zwischen 10 und 150 Euro“, sagt Richter.

Entscheidend ist dabei auch, wo der Kot nicht aufgesammelt wird. Wiesengrundstücke oder Spielplätze können nicht nur teuer werden. „Es ist schon vorgekommen, dass ein Gericht hierin eine Straftat, und zwar Körperverletzung, gesehen hat, da die Gesundheit von Kindern fahrlässig gefährdet wurde“, so Richter.