Keim- und Bakterienschleuder: Mit welchem Trick der Spülschwamm hygienisch bleibt

Von: Karolin Schäfer

In der Küche lauern zahlreiche Bakterien und Keime, besonders im Spülschwamm. Umso wichtiger also, den Abwaschhelfer richtig zu reinigen. Ein Trick hilft besonders.

Kassel – Ob Spülbürste, Lappen oder Schwamm: Beim Abwasch kommen in jedem Haushalt unterschiedliche Mittel zum Einsatz. Dabei sollte stets auf eine regelmäßige Reinigung der Abwaschhelfer geachtet werden, sonst entwickeln sich diese zu regelrechten Keimschleudern. Schon nach wenigen Spülvorgängen können übel riechende Gerüche entstehen. Im Müll muss der Spülschwamm aber nicht gleich landen. Mit einem Trick bleibt der Küchenhelfer hygienisch und kann mehrmals verwendet werden.

Spülschwamm als Keimschleuder: Größere Bakterienvielfalt als bisher gedacht

Der Spülschwamm verfügt meist über zwei unterschiedliche Seiten. Die weichere eignet sich für empfindliches Geschirr und leichte Verschmutzungen, die festere Seite sagt auch hartnäckigen Rückständen den Kampf an. Doch das bedeutet auch: Schwämme bieten angesichts ihrer Hohlräume einen idealen Nährboden für Bakterien. Zudem sind sie meistens feucht und kommen mit Essensresten in Kontakt. Versteckte Keimen lauern auch im Kühlschrank.

Dass der Spülschwamm auf Dauer sehr unhygienisch werden kann, bestätigte auch eine Studie aus Deutschland. Hunderte Bakterienarten tummeln sich auf dem Schaumstoff. Küchenschwämme beherbergen eine größere Bakterienvielfalt als bisher angenommen, heißt es im Forschungsbericht.

Mit welchem Salz-Trick der Schwamm wieder hygienisch wird

„Verschmutzte Tücher, Schwämme und Bürsten, die zur Reinigung des Geschirrs und der Küche verwendet werden, können Krankheitserreger in der Küche verbreiten und damit eine Gefahr darstellen“, weiß auch das Bundesinstitut für Risikobewertung. Die Behörde empfiehlt: Je öfter rohe Lebensmittel wie Fleisch verarbeitet werden, desto häufiger sollten auch Spülschwämme und Lappen gereinigt oder ersetzt werden. Auch Schneidebretter sind ein wahres Paradies für Bakterien.

Damit sich im Spülschwamm nicht unzählige Keime entwickeln, sollte der Abwaschhelfer regelmäßig gereinigt werden. © Anastasiya Amraeva/imago

Doch wie lassen sich die Bakterien im Schwamm reduzieren? Dem Online-Portal Utopia zufolge kann ein spezieller Salz-Trick helfen. Der Schwamm sollte dafür in Salzwasser eingelegt werden, wodurch er die Feuchtigkeit danach nicht mehr so lange speichern kann. Dadurch ließen sich feucht-muffige Gerüche und die Bildung von Keimen vorbeugen. Ein weiter Vorteil: In nahezu jedem Haushalt haben Verbraucher Salz zu Hand. Grundsätzlich sollte der Schwamm nach der Benutzung aber immer gut ausgedrückt werden und an einem luftigen Ort trocknen.

So funktioniert der Salz-Trick:

Schwamm mit warmem Wasser ausspülen

Schwamm in eine große Schüssel mit heißem Wasser und Salz legen

Schwamm über Nacht einweichen lassen

Anschließend den Schwamm mit sauberem Wasser abspülen

Bakterien im Spülschwamm reduzieren: So können Sie den Küchenhelfer mehrmals verwenden

Das Bundeszentrum für Ernährung rät darüber hinaus, den Schwamm regelmäßig bei 60 Grad in der Waschmaschine zu waschen. Das tötet die Bakterien ab – auch wenn nur für kurze Zeit. Zwar lässt sich der Spülschwamm so länger verwenden. Etwa einmal in der Woche sollte der Spülschwamm laut Bundeszentrum aber dennoch ausgetauscht werden.

Sonderlich umweltfreundlich ist das nicht. Das Verbrauchermagazin Öko-Test empfiehlt stattdessen Spüllappen aus Baumwolle oder Mikrofaser, die regelmäßig gewaschen werden können, ohne ihre Form zu verlieren. Noch besser sei eine Spülbürste, da sie schneller trocknet und sich dort weniger Bakterien ansammeln. Kunststoffbürsten können sogar im Geschirrspüler gereinigt werden.

Auch das Bundesinstitut für Risikobewertung rät von Schwämmen ab. Sie seien „für Reinigungsarbeiten in der Küche weniger gut geeignet, weil sie nur langsam trocken und in der Regel nicht oft genug ausgetauscht werden“. In jedem Fall sollten keine Lebensmittelreste mit dem Schwamm aufgewischt werden. Dafür eignet sich eher Küchenpapier. Um die Küche strahlend sauber zu bekommen, bedarf es nicht unbedingt spezieller und teurer Reinigungsmittel, Shampoo kann ein wahrer Geheimtipp zum Putzen sein. (kas)