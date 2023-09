Attacke vor der Haustür: Schlange beißt Amazon-Paketbotin ins Bein

Von: Kilian Bäuml

Beim Ausliefern einer Bestellung wurde eine Paketbotin von Amazon von einer Schlange gebissen und musste ins Krankenhaus gebracht werden.

München – Die Angst vor Schlangen ist weit verbreitet, hierzulande jedoch in den meisten Fällen unbegründet. Anders hingegen sieht die Lage im US-Bundesstaat Florida aus. Eine Paketbotin von Amazon musste das am eigenen Leib erfahren.

Eine Paketbotin von Amazon wurde in Florida von einer Klapperschlange gebissen und liegt jetzt im Krankenhaus. (Montage) © Facebook/Pond5 Images/Imago

Schlage beißt Paketbotin ins Bein: Frau kommt sofort ins Krankenhaus

Auf Facebook geht ein Post des Martin County Sheriff‘s Office viral, der inzwischen tausende Male geteilt wurde. Zu sehen ist eine große Schlange vor einer Haustür. Sie soll eine Postbotin angegriffen haben, die sich inzwischen in einem kritischen Zustand im Krankenhaus befindet. In dem Post heißt es unter anderem: „Ein Fahrer, der am Montagabend ein Paket an ein Haus in Palm City lieferte, wurde von einer Östlichen Diamantklapperschlange gebissen, die sich in der Nähe der Eingangstür des Lieferorts zusammengerollt hatte.“

Laut dem Sheriffs-Office trug sich der Vorfall zu, als die Frau das Paket zur Tür bringen wollte. Dort wurde sie von der Schlange in die Rückseite des Beins gebissen, knapp oberhalb ihres Knies. Der Biss machte sich sofort bei der Frau bemerkbar, sie wählte direkt den Notruf und wurde in ein Krankenhaus gebraucht. Schlangenbisse können sehr gefährlich sein, ein Koch wurde sogar vom abgetrennten Kopf einer Schlange gebissen.

Paketbotin im Krankenhaus: Diamant-Klapperschlange ist sehr giftig und kommt in Florida häufig vor

Bei der Schlange handelt es sich offenbar um eine Diamant-Klapperschlange. Diese Art kommt in Florida häufig vor und zählt laut dem Portal tierwissen.net zu den giftigsten Schlangen des Kontinents. Ihr Gift greift unter anderem die roten Blutkörperchen an und kann unbehandelt zum Tod führen. Allein in den USA sterben so jedes Jahr etwa zehn Personen. Darüber hinaus handelt es sich auch um eine der größten Arten mit einer Länge von rund 2,5 Metern. In Florida gibt es ein regelrechtes Schlangenproblem, vor kurzem wurde sogar ein Alligator in einer Python gefunden.

Unter dem Facebook-Post sammeln sich vor allem Genesungswünsche, laut dem Sheriffs Office ist der Zustand der Paketbotin jedoch derzeit kritisch. Bleibt zu hoffen, dass es der Frau bald wieder gut geht.

Während sich in Florida gefährliche Schlangen im Garten verstecken, fand in Großbritannien ein Aldi-Kunde eine Schlange im Gemüse.