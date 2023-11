Kundin hinterlässt kuriosen Beschwerdebrief über Ritter Sport im Schokoladenregal – „Die ist ungenießbar“

Von: Nadja Pohr

Schokolade macht glücklich, doch wenn die Lieblingssorte plötzlich nicht mehr schmeckt, hört der Spaß auf. Über eine Beschwerde an Ritter Sport amüsiert sich nun das Netz.

Stuttgart - Im vergangenen Jahr bekam der baden-württembergische Schokoladenhersteller Ritter Sport viel Kritik, weil er nach dem Ausbruch des Kriegs in der Ukraine weiterhin Russland belieferte. Ein größerer Image-Schaden durch den Erhalt der Geschäftsbeziehung, wie von Experten vermutet, blieb allerdings aus. Verbraucher greifen im Süßigkeitenregal weiterhin gerne zur Ritter-Sport-Schokolade.

Nun gibt es allerdings neuen Ärger über das Unternehmen aus Baden-Württemberg. Diesmal geht es jedoch nicht um Lieferungen nach Russland, sondern betrifft die Schokolade direkt. Eine Kundin hinterlässt in einem Schokoladenregal einer Edeka-Filiale sogar ihren Beschwerdebrief – und amüsiert damit das Netz.

Zwischen den verschiedenen Sorten von Ritter Sport hinterließ eine Kundin einen Beschwerdebrief für den Schokoladenhersteller. © Fotomontage BW24/Screenshot Instagram/notesofgermany

Kundin hinterlässt Beschwerdebrief im Edeka-Regal: „Was ist bloß mit Ritter Sport passiert“

Auf dem Instagram-Kanal „Notes of Germany“ kursiert ein Foto von der Beschwerde der Kundin namens Helga. „Wertes Personal der Edeka“, beginnt der Brief, der leicht versteckt im Regal zwischen den verschiedenen Ritter-Sport-Sorten liegt. „Was ist bloß mit Ritter Sport Halbbitter passiert? Die ist ungenießbar“, reklamiert sie. „Die schmeckt ja gar nicht mehr nach Schokolade.“

Helga schien wohl keine andere Option zu sehen, als ihren Ärger über die „ungenießbare“ Halbbitter-Schokolade von Ritter Sport dem Edeka-Team mitzuteilen. In den Kommentaren unter dem Beitrag zeigen sich viele User belustigt darüber. „Dann schreib das doch Ritter Sport, Helga“, schlägt ein Nutzer vor. „Helga hat recht“, äußert ein weiterer. Andere wiederum finden ihren Beschwerdebrief einfach nur rührend und süß.

Ritter Sport reagiert auf kuriosen Beschwerdebrief

Viele User leiteten die Beanstandung im Netz direkt an Ritter Sport weiter, damit Helga vielleicht geholfen wird. Schließlich meldet sich unter dem Instagram-Foto auch das Social-Media-Team der Firma und reagiert. „Helga hätte sich wahrscheinlich lieber direkt bei uns melden sollen, als beim Edeka-Personal, aber so erreicht uns ihr Feedback natürlich auch und wir leiten ihre Worte an die zuständigen Kollegen weiter“, schreibt das Unternehmen aus Waldenbuch (Kreis Böblingen). Hoffentlich kommt diese „gute Nachricht“ auch bei der unzufriedenen Kundin an, damit sie schon bald wieder ihre Halbbitter-Schokolade von Ritter Sport genießen kann.