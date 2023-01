Schon gewusst? In diesen Fällen können Sie sich von der GEZ befreien lassen

Die GEZ, eigentlich Rundfunkbeitrag, deckt die Kosten für den öffentlichen Rundfunk ab. Aber nicht jeder muss sie zahlen. Wer sich befreien lassen kann.

Hamburg – Die Gebühren der GEZ sind für viele Menschen ärgerliche Kosten, die gezahlt werden müssen. Dabei gibt es einige Hunderttausende, die den Rundfunkbeitrag zahlen, obwohl sie es gar nicht müssten.

Bestimmte Bevölkerungsgruppen können sich von den GEZ-Gebühren oder besser gesagt dem Rundfunkbeitrag befreien lassen, was vielen gerade in Inflations- und Gaskrisen-Zeiten willkommen sein wird. Wie das geht und wer diese Möglichkeit hat, verrät 24hamburg.de hier.

Laut einer Umfrage finden über zwei Drittel der Deutschen die GEZ-Gebühr unangemessen. Gezahlt werden muss sie trotzdem, sonst kann es richtig Ärger geben. Der Beitragsservice überprüft regelmäßig Millionen von Gebührenzahlern und wer auf GEZ-Post nicht reagiert, dem drohen gleich doppelte Zahlungen.

Die aktuellen Rundfunkgebühren betragen 55,08 Euro im Quartal, halbjährlich 110,16 Euro oder ganz jährlich 220,32 Euro. Gezahlt wird immer im Voraus zum Ersten eines Jahres, Halbjahres oder Quartals. Wer alle drei Monate zahlt, kann auch nach der gesetzlichen Zahlungsweise in der Mitte des Quartals zahlen.

Den Rundfunkbeitrag muss nicht zahlen, wer bestimmte Sozialleistungen erhält. Dazu gehören zum Beispiel einige Rentner, die sich von den GEZ-Gebühren befreien lassen können, wenn sie Grundsicherung im Alter oder Pflegegeld bekommen, ebenso wie Empfänger des Bürgergeldes, früher Arbeitslosengeld 2 oder Hartz-IV, oder Menschen, die Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz (zum Beispiel BAföG oder Berufsausbildungshilfe) bekommen.

Auch Asylbewerber, Empfänger von Blindenhilfe, Pflegegeldempfänger und Schwerbehinderte, deren Schwerbehindertenausweis das Merkzeichen „RF“ aufweist, können den Online-Antrag auf Befreiung von GEZ-Gebühren stellen.

Wer keine dieser Sozialleistungen erhält, weil das eigene Einkommen die Bedarfsgrenze überschreitet, kann aber trotzdem die Befreiung vom Rundfunkbeitrag beantragen. In einem solchen Fall beantragt man die Befreiung von der Rundfunkbeitragspflicht als besonderer Härtefall. Diesem wird stattgegeben, wenn das Einkommen die Bedarfsgrenze um weniger als die Höhe des monatlichen Rundfunkbeitrags von 18,36 Euro übersteigt. Auch wer auf Leistungen des Staates verzichtet, kann eine Härtefallbefreiung beantragen, muss den Verzicht auf Leistungen und dessen Bewilligung aber schriftlich belegen können.

Um sich erfolgreich vom Rundfunkbeitrag befreien zu lassen, muss man im Antrag also beweisen können, dass man eine Sozialleistung erhält. Dazu reicht die Bescheinigung der jeweiligen Behörde, von der die Leistung kommt – etwa dem Jobcenter – oder ein Bewilligungsbescheid.

Auf dem Nachweis müssen der Name des Sozialleistungsempfängers sowie die jeweilige Leistung und der Leistungszeitraum zu erkennen sein.

Generell gilt die Befreiung vom Rundfunkbeitrag so lange, wie auch die Sozialleistungen, die den Empfänger zur Befreiung berechtigen, gezahlt werden. Wer Bürgergeld erhält, dann aber wieder einem Job nachgeht, muss mit dem Wiedereintritt ins Arbeitsleben auch wieder Rundfunkgebühren zahlen. Der Wegfall der Befreiungsvoraussetzungen muss online mitgeteilt werden, sonst drohen wegen der neuen GEZ-Änderungen schnell Mahngebühren. Ab 2022 gibt es außerdem keine Erinnerungen an nicht-gezahlte Beiträge mehr. Auch die Abschaffung der Barzahlung stellt für viele Zahler eine wichtige Änderung im Rundfunkbeitrag dar.

