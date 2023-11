Preisexplosion in Supermärkten – die Rede ist vom „Österreich-Zuschlag“

Von: Stella Henrich

Verbraucher in Österreich zahlen an der Supermarktkasse zu viel. Schuld ist eine bestimmte Strategie der Konzerne, die das Preisniveau nach oben treibt.

Wien ‒ Verbraucher stöhnen immer wieder über die Preisspirale an deutschen Supermarktkassen. Getreideerzeugnisse, Milch, Butter, Grundnahrungsmittel wie Kartoffeln, Eier und Käse wurden deutlich teurer hierzulande. Der Preis für Mehl legte sogar laut Statistischem Bundesamt um knapp 50 Prozent zu. Aktuelle Preisentwicklungen verdeutlichen jetzt, dass die Inflation auch weiterhin nicht haltmacht. Fleischprodukte und Tiefkühlware etwa kosten laut einem Bericht der Verbraucherzentrale inzwischen deutlich mehr als noch vor einem Jahr. Genauer gesagt: Nahrungsmittel sind zwischen September 2022 und September 2023 um 7,5 Prozent teurer geworden.

Dabei haben nicht nur die Menschen hierzulande mit den Preisen an den Supermarktkassen so ihre Last. Auch die Verbraucherinnen und Verbraucher in Österreich leiden unter dem hohen Preisniveau. Eine Branchenuntersuchung der Bundeswettbewerbsbehörde (BWB) über die Lebensmittelpreise in Österreich schlägt nun sogar hohe Wellen. Das berichtet das Online-Portal heute.at.

Preisexplosion in Supermärkten - Behörde spricht von „beinahe System“

In dem Bericht heißt es unter anderem, dass es „beinahe System“ habe, dass Zulieferer den Supermärkten mit der Aufkündigung von Verträgen drohten, um die Preise nach oben zu treiben. Der Handelsverband sieht sich laut dem Bericht darin bestätigt, das der „Lebensmittelhandel kein Mitverursacher, sondern Betroffener der Teuerungskrise“ sei und fordert nun sogar eine Entschuldigung von der Politik. In eine ähnliche Richtung geht die Forderung der Arbeiterkammer (AK)-Präsidentin Renate Anderl. „Die Regierung muss beim Preisrecht endlich handeln“.

Vorgehen der BWB in der Branchenuntersuchung Die BWB hat 700 Handelsunternehmen sowie über 1.500 Lieferantinnen und Lieferanten befragt. Außerdem wurden umfangreiche Daten von GfK zugekauft und analysiert. Die Österreichische Nationsbank (OenB) hat tägliche Preisdaten, die aus einer Auswahl von Online-Shops des österreichischen Lebensmittelhandels aufgenommen wurden, für die BWB analysiert. Zusätzlich wurde eine Konsumentenbefragung mit rund 1000 Personen im Alter zwischen 18 und 65 Jahren durchgeführt. Für die Untersuchung wurde laut BWB als Grundlage ein Referenzwarenkorb zusammengestellt. Die Analyse konzentrierte sich dabei auf Lebensmittel des täglichen Bedarfs wie alkoholfreie Getränke, Fleisch, Fisch, Wurst Eier, Ost Gemüse, Brot, Gebäck, Feinbackwaren, Molkereiprodukte, Convenience Food, Speiseöl, Tiefkühlkost, Süßwaren sowie pikante Snacks. Quelle: Bundeswettbewerbsbehörde BWB

Erst im Juni dieses Jahres zeigte ein Bericht zur Preistransparenz im Lebensmitteleinzelhandel, dass sich Zucker und Weizenmehl für die Verbraucherinnen und Verbraucher im Nachbarstaat deutlich verteuert haben. Allerdings soll die hohe Marktkonzentration im österreichischen Lebensmittelhandel nicht kausal ein Grund für die Preisanstiege sein, berichtet jetzt derstandard.at und bezieht sich dabei auf die 269-seitige Branchenuntersuchung. Spar, Rewe (dazu gehören unter anderem Billa und Penny), Hofer und Lidl haben laut BWB zusammen einen Marktanteil von 91 Prozent.

Preisexplosion in Supermärkten - BWB will den Wettbewerb im Handel ankurbeln

Die Marktkonzentration im Handel hinterlässt aber auch deutliche Spuren. Seit 2019 sind laut BWB mehr als 200 Nahversorgerinnen und Nahversorger aus dem Markt ausgetreten. Die Top Vier des österreichischen Lebensmitteleinzelhandels hätten ihr Filialnetz hingegen weiter ausgebaut. Da international agierende Konzerne für gleiche Produkte in unterschiedlichen Ländern teilweise unterschiedliche Preise verrechneten, könnte dies ein Grund dafür sein, dass österreichische Verbraucherinnen und Verbraucher höhere Preise bezahlen müssten. Branchenexperten sprechen sogar von einem sogenannten „Österreich-Zuschlag“. Der BWB gibt daher jetzt einige Empfehlungen, um den Wettbewerb im Lebensmittelmarkt anzukurbeln.

Maßnahmen zur Erhöhung der Preistransparenz

Verbesserung der Transparenz bei Lebensmitteln: Preisvergleichsplattformen könnten Transparenzlücke für Konsumentinnen und Konsumenten schließen

Keine Irreführung bei Preisnachlässen, auch zu den Themen „Shrinkflation (so tricken die Konzerne) und Skimpflation (die Tricks der Hersteller)“ fordern die Befragten laut BWB-Untersuchung eine bessere Information durch den Handel. Unter Skimpflation versteht man eine versteckte Qualitätssenkung in der Produktion bei gleichem oder ähnlichen Preis und Menge. Shrinkflation bedeutet, dass es bei gleichen Packungspreisen zur Verkleinerung der Packungsgrößen oder dem Abfüllen einer geringeren Menge kommt. Beides stellt eine versteckte Preiserhöhungen dar.

Preisexplosion in Supermärkten - Österreich-Zuschlag von 1000 Euro

Auch AK-Präsidentin sieht dringenden Handlungsbedarf. Das Preisgesetz müsse zu einem schnellen Eingriffsinstrument bei starken Preiserhöhungen werden, so Renate Anderl im derstandard.at. „Wenn Unternehmen die Preise für lebensnotwendige Güter massiv anheben, müssen sie nachweisen, dass dies gerechtfertigt ist. Sonst muss der zuständige Minister eingreifen und angemessene Preise festsetzen“, so die AK-Präsidentin weiter.

Der Wirtschaftssprecher der SPÖ, Christoph Matznetter, spricht von einem Österreich-Zuschlag in Höhe von rund 1000 Euro pro Haushalt und Jahr bei heute.at. Der BWB-Bericht sollte für die Regierung ein Weckruf sein. Seine Forderung ist unter anderem eine temporäre Senkung der Mehrwertsteuer auf Güter des täglichen Bedarfs. Der Discounter Lidl hat diese Maßnahme bereits kurzfristig in Österreich getestet. (sthe)