Bäckerei-Kundin zeigt Rechnung für sechs Semmeln: „Kaufe nicht mehr beim Bäcker“

Von: Andreas Knobloch

Wer Semmeln beim Bäcker kauft, muss mittlerweile immer tiefer in die Tasche greifen. Der Preis für sechs „Brötchen“ hat nun eine Kundin erbost.

München - Es ist das leidige Thema, welches viele Deutsche umtreibt: Preise in Discountern und Supermärkten, sowie im Einzelhandel im Allgemeinen. Zuletzt war die Diskussion über die Mehrwertsteuer in der Gastronomie ebenso ein großes Thema, was den Preisanstieg angeht. Exemplarisch für die Inflation und die hohen Rechnungen hat nun eine Bäckerei-Kundin dargelegt, wie viel sechs Semmeln gekostet haben.

Eigentlich galten Semmeln immer als Schnäppchen. Doch seit geraumer Zeit wird auch beim Bäcker um die Ecke alles teurer. Gestiegene Energiekosten, Mindestlohn, Personalmangel und ein Bürokratieberg werden als Gründe für die schwierige Lage geschildert. Wobei vor allem auch die Auswahl im Vergleich zu vergangenen Tagen größer wird. Dinkel, Bio, Vollkorn - die Brötchen, wie sie auf Hochdeutsch heißen, gibt es in den unterschiedlichsten Varianten.

„Sechs Brötchen für 8,46 Euro“: Semmel-Kauf beim Bäcker immer teurer

Einer Kundin schmeckte die Rechnung jedoch überhaupt nicht. Mehr als erbost machte sie sich Luft: „Sechs Brötchen 8,46 €. Sie werden Zeuge des Moments, in dem ich beschlossen habe, keine Brötchen beim Bäcker mehr zu kaufen“, schrieb sie auf der Plattform X (vormals Twitter).

Sie zeigte als Beweis die Rechnung. Drei „Bolle Dinkel“ kosten jeweils 1,47 Euro, ein „Bolle hell“ 1,35 Euro und zwei „Bolle Karotte“ je 1,35 Euro. Ergibt in Summe 8,46 Euro. Ihr Beitrag geht viral, fast 450.000 Mal wird er angezeigt. Und viele andere User erzählen von ähnlichen Erfahrungen. Auch in München gab es schon einen Semmel-Schock - im Jahr 2021.

Doch was sind weitere Gründe für die Preissteigerungen bei Bäckereien? Die Deutsche Presse-Agentur hat sich mit dem Bäckermeister und Brotsommelier Tobias Exner aus Brandenburg unterhalten. „Wir heben die Preise nicht aus Spaß an. Wir können im Moment nicht kostendeckend arbeiten“, so Exner, der 280 Beschäftigte und mehrere Filialen hat. Dramatischer drückte es Friedemann Berg, der Hauptgeschäftsführer des Zentralverbands des Deutschen Bäckerhandwerks, aus: „Täglich gehen leider ein bis zwei Bäcker von der Fahne.“ 600 Betriebe hätten im vergangenen Jahr zugemacht.

Bäckereien werden immer teurer - und dann steigt auch noch die Mehrwertsteuer 2024

Unter anderem hat sich der Zuckerpreis in den letzten drei Jahren verdreifacht. Exner beispielsweise hat sein Sortiment verkleinert und schließt früher. Und 2024 könnte es noch mal teurer werden, zumindest in Bäckerei-Cafés, wenn die niedrigere Mehrwertsteuer auf Speisen in der Gastronomie im kommenden Jahr wieder auf 19 Prozent steigt.

Doch es gibt auch einen Lichtblick, meint Berg: In vielen Städten öffnen moderne Backstuben. Für Bio-Backwaren mit Dinkel, Roggen, Nüssen, Kräutern stellen sich die Kunden mancherorts in lange Schlangen und geben für handgefertigtes Brot Preise von um die 8 oder 9 Euro je Kilo aus. „Wir erleben eine Renaissance des Bäckerhandwerks“, meint Verbandsgeschäftsführer Berg. Im vergangenen Jahr hätten sich 422 Betriebe neu gegründet. „Um die Zukunft des Bäckerhandwerks muss uns nicht angst und bange werden.“ Was aber auch nicht bedeutet, dass es zwangsweise billiger wird. (ank mit dpa)