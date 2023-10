Keine Mehrwertsteuer auf Grundnahrungsmittel: Lidl in Österreich prescht vor

Von: Bjarne Kommnick

Lidl in Österreich wird bei 100 Grundnahrungsmitteln die Mehrwertsteuer „streichen“ und die Preise um den entsprechenden Steuersatz senken. © Lidl Österreich

Lidl in Österreich fordert eine temporäre Aussetzung der Mehrwertsteuer. Deshalb will der Konzern vorrübergehend die Preise auf Grundnahrungsmittel senken.

Wien – Der Discount-Lebensmittelmarkt Lidl will in Österreich vorübergehend die Mehrwertsteuer auf eine Auswahl von Produkten „streichen“, wie das Unternehmen in einer Pressemitteilung zuvor erklärt hatte. 100 Produkte seien insgesamt von der Preissenkung begünstigt. Der Konzern will damit der Forderung Ausdruck verleihen, die Mehrwertsteuer auf Grundnahrungsmittel temporär auszusetzen.

„Maßnahmen gegen Inflation“: Lidl fordert Aussetzung von Mehrwertsteuer auf Grundnahrung

In der Erklärung heißt es: „Auch Lidl fordert als kurzfristige Maßnahme gegen die Inflation die temporäre Aussetzung der Mehrwertsteuer auf Grundnahrungsmittel“. Die Aktion starte am Donnerstag, 28. September, und soll bis Ende Oktober laufen. Laut dem Unternehmen sollen dann beispielsweise Brot und Bötchen, Butter, Bananen, Milch, Mehl, Zucker und Öl um 10 Prozent beziehungsweise 20 Prozent billiger sein.

Lidl, das zuletzt vor Produkten von Kinder gewarnt hatte, deutet darauf hin, dass eine Steigerung bei Kosten für Energie, Treibstoff, Finanzierung und Personal durchschlagen würde. Eine Maßnahme zur Aussetzung der Mehrwertsteuer auf Grundnahrungsmittel würde die Konsumenten kurzfristig entlasten, obwohl eine Kundin zuletzt einen vermeintlichen Rabatt-Schwindel offenbart hatte.

Lidl und Rewe in Österreich versprechen, mögliche Steuersenkung auf Kunden zu übertragen

„Dies wäre jedenfalls eine Maßnahme, die ohne allzu große laufende administrative Aufwände schnell umgesetzt werden kann. Wir sind bereit“, so Alessandro Wolf, Vorsitzender der Geschäftsleitung Lidl Österreich. Das Unternehmen wolle die Kosten für die fehlende Differenz selbst tragen.

Anders als in Deutschland würden Grundnahrungsmittel in Österreich mit zehn beziehungsweise zwanzig Prozent deutlich höher besteuert sein. In einem Interview in der Sendung ZiB2 des ORF erklärte auch REWE-Chef Marcel Haraszti, dass er eine Senkung der Mehrwertsteuer auf sieben Prozent begrüßen würde. Dabei garantierte er, wie Lidl auch, eine mögliche Einsparung komplett auf die Kunden übertragen zu wollen.