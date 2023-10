Warnung an ING-Kunden: Verbraucherzentrale informiert über neue Betrugsmasche

Von: Stella Henrich

Derzeit warnt die Verbraucherzentrale erneut vor einer Betrugsmasche. In diesem Fall sind Kunden der ING Bank betroffen.

Bremen ‒ Nicht zum ersten Mal warnt die Verbraucherzentrale NRW Kundinnen und Kunden der ING Bank vor einer Betrugsmasche. Im neusten Fall werden potenzielle Kundinnen und Kunden in einer Mail dazu aufgefordert, auf einen Link zu klicken. Angeblich sei das Banking-to-go veraltet, weswegen nun ein Service-Update über einen Link innerhalb der Mail erforderlich sei. Dies sei nötig, um etwaige Einschränkungen für das Konto zu vermeiden.

Verbraucherzentrale warnt ING-Kunden: Nicht auf den Link in der E-Mail klicken und auf Formfehler achten

Der Phishing-Versuch ist laut den Verbraucherschützern in diesem konkreten Fall jedoch schnell entdeckt: die indirekte Anrede, der Aufbau, die Absender-Adresse und der fehlende Name des Absenders nach der Abschiedsformulierung zeigten schnell, „dass sich es sich hier eigentlich um keine echte Mail der ING handeln kann“. Doch auf einen vermeintlich gefälschten Link ist auch mal rasch versehentlich gedrückt.

Ein falscher Klick könnte teuer werden. Daher ist Vorsicht im Internet geboten. Denn schnell geben Kundinnen und Kunden persönliche Daten von sich oder auch die Login-Daten für das Online-Banking preis, die in keinem Fall in die Hände von Cyberkriminellen fallen sollten. Wie auch dieses Beispiel der Telekom mit falschen Sprachnachrichten belegt.

Die Verbraucherschützer aus NRW raten deshalb, niemals auf den Link in der Mail zu drücken oder gar Datei-Anhänge zu öffnen. Darüber hinaus sollten Kundinnen und Kunden auch nicht auf derartige Mails antworten. Betrüger geben sich aber auch als falsche Bankmitarbeiter am Telefon aus, um an das Geld ihrer Opfer zu gelangen. Eine Sparkassen-Kundin verlor so tausende Euro.

Verbraucherschützer warnen vor Betrugsmasche: Passwörter ändern und Konto prüfen

Wer aber bereits auf einen Link geklickt oder Daten weitergegeben hat, dem rät die ING auf ihrer Internetseite schnellstmöglich das entsprechende Unternehmen – sprich die ING – zu kontaktieren und die Sicherheit beim Banking wiederherzustellen.

Auf Betrugsmasche hereingefallen? Das sind die nächsten Schritte:

Ändern Sie die eingegebenen Passwörter

Prüfen Sie Ihren Rechner auf Schadsoftware

Prüfen Sie Ihre Kontoumsätze

Melden Sie verdächtige Buchungen umgehend

Sollte bereits Geld von Ihrem Konto abgebucht worden sein, erstatten Sie Anzeige bei der Polizei

Kunden der ING können eine Erste-Hilfe-Nummer der Bank nutzen, wenn Sie Opfer eines Betrugs geworden sind. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind Montag bis Samstag von 8 bis 19 Uhr erreichbar – telefonisch unter 069 / 34 22 24.

Quelle: ING Bank

ING-Kunden zur Vorsicht aufgerufen: Phishing-Mail im Umlauf

Die ING Bank gibt auf ihrer Webseite das sogenannte ING-Sicherheitsversprechen. Darin heißt es: „Sie haben unser Wort. Falls Dritte doch einmal ihre Zugangsdaten zum Internetbanking oder der APP Banking to go missbrauchen, ersetzen wir Ihren finanziellen Schaden. Schnell und unbürokratisch.“ Doch so weit muss es für Kundinnen und Kunden jedoch gar nicht erst kommen, wenn sie sich richtig vor solchen Betrugsversuchen zu schützen wissen bzw. den Versuch bereits vorzeitig erkennen.

Mit ein paar einfachen Tricks lässt sich feststellen, ob es sich bei der Mail um ein Original oder eine Fälschung handelt. So können Kunden mit der Maus über den Link in der E-Mail fahren. Bei einer Fälschung führt der Link nicht auf die Webseite der ING Bank. Außerdem wird im Internet meist vor Phishing-Mails gewarnt. Wer ganz sicher gehen will, kann auch seine Bank direkt telefonisch oder über die Webseite kontaktieren und auf die E-Mail ansprechen. Wem eine E-Mail verdächtig vorkommt, sollte sie jedenfalls umgehend löschen oder in den Spam-Ordner verschieben. (sthe)