Eis von Lidl, Rewe und Magnum auf dem Prüfstand: Medizinerin findet zwei Stoffe und ist alarmiert

Von: Sandra Sporer

Teilen

Das Eis der Marke Magnum enthält zwei Inhaltsstoffe, die potentiell bedenklich sind. © Rene Traut/IMAGO

Eine Medizinerin hat mehrere Eissorten von günstig bis teuer unter die Lupe genommen. Die beliebte Marke Magnum kam dabei besonders schlecht weg.

München – Bei Eis aus dem Supermarkt ist teuer nicht gleich gut. Zu diesem Ergebnis kam der Sender NDR in einem Test mehrerer Eissorten. Vertreten waren sowohl die Eigenmarken verschiedener Supermärkte wie Aldi, Lidl, Edeka und Rewe sowie dem namhaften Magnum. Letztere Marke fiel dabei negativ aufgrund zweier enthaltener Inhaltsstoffe auf. Einer davon wird jedoch auch in vielen anderen Sorten verwendet.

Eis von Lidl, Rewe und Magnum auf dem Prüfstand: Viele Hersteller verwenden umstrittenen Weichmacher

Die Ernährungsmedizinerin Dr. Viola Andresen bemängelt vor allem den Emulgator Polyglycerin-Polyricinoleat. Er kommt bei vielen Herstellern zum Einsatz und auch wenn er nicht verboten ist, gilt er als „umstritten“, so die Medizinerin. Der Grund dafür ist, dass es „in Höchstmengen auch schon mit Gesundheitsschäden assoziiert worden ist“. Allerdings nur in Tests mit weitaus größeren Mengen als man sie in einem Eis am Stiel vorfindet.

Solange man nicht mehr als die täglich empfohlene Tagesdosis isst, „gilt der Zusatzstoff als gesundheitlich unbedenklich“, schreibt die Verbraucherzentrale Bremen. Sie schränkt jedoch anschließend direkt ein: „Das bedeutet aber auch, dass er nicht uneingeschränkt empfehlenswert ist und von häufigem Verzehr oder dem Verzehr größerer Mengen abzuraten ist.“

Oft ist der Emulgator auch unter seiner E-Nummer E 476 bei den Inhaltsstoffen gelistet. Bei einigen dieser E-Nummern sollte man hellhörig werden und Produkte, die sie enthalten, meiden. Einige Inhaltsstoffe können sogar krebserregend sein.

Die Inhaltsstoffe folgender Produkte von Aldi, Lidl, Rewe, Edeka und Magnum hat die Medizinerin bewertet:

Mucci Sensation Stieleis Classic (Aldi)

Bon Gelati Stieleis Classic (Lidl)

ja! Eis am Stiel Classic Maxi (Rewe)

Gut & Günstig Big Choc Schoko (Edeka)

Magnum Classic

Potenziell bedenkliches Verdickungsmittel in Magnum-Eis

Der zweite Inhaltsstoff, der der Ernährungsmedizinerin auffiel, findet sich bei den von NDR getesteten Sorten nur in Magnum wieder. Es handelt sich um das Verdickungsmittel Carrageen. Es wird aus Algen gewonnen und ist vegan und glutenfrei.

„Es wird eigentlich nicht in den Körper aufgenommen“, sagt Dr. Andresen im Gespräch mit NDR. Es gäbe jedoch Hinweise darauf, dass Carrageen in sehr hohen Dosen zu Darmentzündungen führen kann. Diese liegen aber weit über dem, was in einem Eis enthalten ist. (sp)